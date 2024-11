OPPO ha appena svelato il suo ultimo gioiello tecnologico in Europa, e credetemi, c’è molto di cui essere entusiasti. Il Find X8 Pro non è solo un altro smartphone di fascia alta – è una vera e propria dichiarazione d’intenti che potrebbe ridefinire gli standard della fotografia mobile. Insieme al nuovo Find X8 Pro, troviamo anche un nuovo tablet OPPO Pad 3 Pro e le nuove cuffie Enco Air 4.

Isabella Lazzini,, CMOOPPOItalia, commenta così la nuova serie Find X8 appena lanciata:

“La serie Find X8 segna un nuovo capitolo perOPPO: una combinazione unica di intelligenza artificiale avanzata e qualità fotografica professionale, pensata per stupire e ispirare.”

Un Design che Lascia il Segno

La prima cosa che colpisce del Find X8 Pro è il suo design raffinato: nonostante integri un sistema fotografico corposo e all’avanguardia (molto simile a quello di OP12 ), OPPO è riuscita nell’impresa di mantenere un profilo incredibilmente sottile.

La versione Pearl White, in particolare, è un vero spettacolo visivo, con un pattern perlato che cattura la luce in modo unico. E non è solo bello da vedere: la certificazione IP68 e IP69 significa che può resistere a immersioni fino a 1,5 metri e persino a getti d’acqua calda fino a 80°C – una caratteristica che raramente si trova negli smartphone di oggi.

“Con la Serie Find X8, abbiamo oltrepassato i limiti che hanno caratterizzato gli smartphone per generazioni, stabilendo un nuovo standard globale di eccellenza, soprattutto con il Find X8 Pro“, ha dichiarato Pete Lau, OPPO’s Senior Vice President and Chief Product.

Il display Infinite View da 6,78 pollici è semplicemente straordinario. Con cornici ultrasottili da 1,9mm e un vetro quadricurvo, offre un’esperienza visiva che sembra uscita dal futuro. La luminosità di picco di 1.600 nit (che sale fino a 4.500 nit in modalità HDR) garantisce una visibilità perfetta in qualsiasi condizione di illuminazione. E grazie alla tecnologia Splash Touch, potrete utilizzarlo anche sotto la pioggia senza problemi e devo dire che funziona molto bene.

La Rivoluzione Fotografica Hasselblad

Ma è nel comparto fotografico che il Find X8 Pro mostra i muscoli. OPPO ha collaborato con Hasselblad per creare qualcosa di ottimizzato e troviamo uno zoom periscopico. Il sistema include quattro fotocamere da 50MP, ma come accennato il vero pezzo forte è la fotocamera periscopica a triplo prisma con sensore Sony LYT600 da 1/1,95 pollici. È il primo smartphone al mondo con due fotocamere periscopiche, che permettono uno zoom fluido e naturale fino a distanze impressionanti.

La modalità Ritratto Hasselblad a 135mm è una vera rivelazione: finalmente possiamo scattare ritratti ottici con una lunghezza focale professionale direttamente dallo smartphone. E quando serve ancora più zoom? L’AI Telescope Zoom spinge il limite fino a 120x, mantenendo una qualità sorprendentemente buona.

Potenza Bruta e Intelligenza Artificiale

Sotto il cofano, il MediaTek Dimensity 9400 fa faville. Costruito sul processo a 3nm di seconda generazione di TSMC, offre un aumento delle prestazioni della CPU del 35% e della GPU del 41% rispetto alla generazione precedente, il tutto consumando il 35% in meno di energia nelle operazioni di IA.

La connettività è un altro punto di forza, con l’innovativo sistema AI LinkBoost che utilizza 20 antenne per mantenere una connessione stabile anche nelle situazioni più difficili.

ColorOS 15 rappresenta un salto quantico nell’integrazione dell’intelligenza artificiale negli smartphone. Con oltre 800 elementi riprogettati, l’interfaccia non è solo più bella da vedere, ma anche più intelligente e reattiva. Il Luminous Rendering Engine di OPPO migliora la risposta al tocco del 18% e la stabilità del 40%.

Strumenti di Editing Potenziati dall’AI

Il nuovo arsenale di strumenti di editing è impressionante e sono tutti ben integrati all’intero della Color OS. Vediamoli meglio insieme:

AI Eraser : Ora più preciso che mai nella rilevazione degli oggetti e nel riempimento generativo

: Ora più preciso che mai nella rilevazione degli oggetti e nel riempimento generativo Aumenta Nitidezza AI : Trasforma magicamente foto sfocate o a bassa risoluzione in immagini cristalline

: Trasforma magicamente foto sfocate o a bassa risoluzione in immagini cristalline Metti a Fuoco AI : Ripristina dettagli, colori e texture, particolarmente efficace su pelle e capelli

: Ripristina dettagli, colori e texture, particolarmente efficace su pelle e capelli Rimuovi Riflessi AI: Elimina automaticamente riflessi e bagliori indesiderati dalle foto

L’OPPO AI Studio è un vero e proprio laboratorio creativo che permette di generare immagini AI personalizzate, perfette per avatar, foto profilo o post sui social. Lo avevmo già visto su Oppo REno 12 Pro ed ora è stato migliorato con più effetti creativi. Potete scegliere tra stili realistici, illustrati o fantastici.

L’AI ToolBox, accessibile dalla Barra Laterale Intelligente, include adesso utili funzioni smart:

Riepilogo AI : Per sintetizzare rapidamente lunghi testi

: Per sintetizzare rapidamente lunghi testi Lettura AI : Migliora la comprensione dei contenuti

: Migliora la comprensione dei contenuti Risposta AI : Suggerisce risposte contestuali intelligenti

: Suggerisce risposte contestuali intelligenti Scrittura AI: Aiuta a comporre testi più efficaci

Assistente Note e Documenti AI

Anche nella gestione dei documenti troviamo delle comode funzioni IA:

Assistente Note AI : Riorganizza automaticamente le note, corregge grammatica e tono, può espandere o condensare il contenuto

: Riorganizza automaticamente le note, corregge grammatica e tono, può espandere o condensare il contenuto App Documenti : Supporta il riassunto di file di testo, fogli di calcolo e presentazioni in sette lingue

: Supporta il riassunto di file di testo, fogli di calcolo e presentazioni in sette lingue Recorder AI: Trascrive e riassume automaticamente le registrazioni audio in più lingue

ColorOS 15 introduce poi delle integrazioni create a stretto contatto con Google tra cui la funzione Cerchia e Cerca che permette una ricerca istantanea di qualsiasi contenuto sullo schermo. Non manca poi l’introduzione di Google Gemini, il nuovo assistente digitale integrato per supporto quotidiano. C’è poi “Tocca per Condividere” ovvero la nuova condivisione wireless semplificata con dispositivi iOS/iPadOS tramite NFC (non disponibile al lancio ma “in arrivo”)

OPPO Pad 3 Pro: Un Tablet che ridefinisce l’esperienza mobile con AI

Oltre alla serie Find X8 è stato annunciato anche il nuovo Pad 3 Pro: alimentato dalla versione Leading Version di Snapdragon 8 Gen 3, questo tablet è molto capace e non stiamo parlando solo di velocità, ma di un’esperienza computazionale che porta l’intelligenza artificiale a un livello completamente nuovo. Sottile solo 6,49 mm, peso di 586g e una splendida finitura Starlit Blue: questo tablet è un vero oggetto di design che cattura immediatamente l’attenzione.

Il display 3K da 12,1 pollici ha una luminosità di picco di 900 nit, frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e tecnologia Dolby Vision. Troviamo poi Otto altoparlanti stereo certificati Hi-Res e tecnologie come Holo Audio e OReality trasformano l’ascolto in un viaggio sensoriale.

Creatività e Produttività ai Massimi Livelli

Con strumenti come AI Speak, AI Summary e AI Writer, OPPO Pad 3 Pro non è solo un tablet, ma un vero assistente personale. La funzione Boundless View permette di gestire fino a tre app contemporaneamente, moltiplicando la vostra produttività.

L’AI Eraser 2.0 è semplicemente funzionale: immaginate di poter cancellare persone estranee dalle vostre foto con un singolo tap, con un’accuratezza di riconoscimento salita dall’80% al 98%.

Accessori da Professionisti

Annunciati anche gli accessori che accompagnano il tablet: OPPO Pencil 2 Pro con 16.000 livelli di sensibilità alla pressione e la Smart Keyboard completano un ecosistema pensato per creativi e professionisti.

Con una batteria da 9.510 mAh che offre oltre 40 giorni di standby e ricarica lampo in soli 80 minuti, OPPO Pad 3 Pro non è solo un tablet. È il futuro che bussa alla vostra porta!

OPPO Enco Air4: Rivoluzione Audio in Tasca a un Prezzo Incredibile

OPPO ha anche lanciato le nuove OPPO Enco Air4. Ma cosa rende questi auricolari così speciali? Una cancellazione del rumore fino a 32dB che trasforma ambienti caotici come metropolitane e strade trafficate in un’oasi di silenzio.

Peso di appena 4,2 grammi per auricolare, design a goccia ergonomico e resistenza IP55, Disponibili in Silky White e Fresh Mint.

Grazie alla tecnologia Dual-Mic AI Clear Call, dimenticatevi delle chiamate disturbate. Algoritmi di intelligenza artificiale filtrano il rumore di fondo in tempo reale, rendendo la vostra voce nitida come se foste in una sala insonorizzata. Supportato poi il bluetooth 5.4, latenza di soli 47ms e possibilità di connettersi a due dispositivi contemporaneamente.

Il driver da 12,4 mm con diaframma titanizzato è un piccolo capolavoro di ingegneria. Bassi profondi, alti cristallini e una dinamicità sonora che abbraccia ogni genere musicale, dal pop all’elettronica, fino al gaming.

12 ore di riproduzione con una singola carica, che diventano addirittura 43 con la custodia. E la ricarica rapida? Solo 10 minuti per ottenere 11 ore di musica.

Prezzi e Disponibilità

Qui di seguito i prezzi per OPPO Find X8 Pro per il mercato Italiano e la promozione di lancio valida fino al 31 Dicembre 2024 che permette di avere un orologio Watch X in omaggio.

Prezzo : 1.199,99€

: 1.199,99€ Colorazioni : Pearl White e Space Black

: Pearl White e Space Black Dove acquistare : OPPO Store Principali rivenditori di prodotti elettronici Operatori di telefonia

:

Promozioni di Lancio

Garanzia Extra : 12 mesi di garanzia aggiuntiva per acquisti entro il 31 dicembre 2024

: 12 mesi di garanzia aggiuntiva per acquisti entro il 31 dicembre 2024 Bundle Esclusivo: OPPO Watch X incluso gratuitamente per acquisti su OPPO Store (21 novembre – 31 dicembre 2024)

OPPO Pad 3 Pro è invece disponibile nella colorazione Starlit Blue da oggi, 21 novembre, esclusivamente su OPPO Store al prezzo di 599,99€. Inclusi nel prezzo in occasione del lancio anche Pencil 2 Pro e Keyboard fino al 31 dicembre.

OPPO Enco Air4 sono disponibili da oggi, 21 novembre, su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di tecnologia, al prezzo consigliato di 69,99€ nelle colorazioni Silky White e Fresh Mint

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!