La serie RENO 12 sta per arrivare in Europa e a darne conferma è la stessa azienda che svela come il debutto di Reno 12 e Reno 12 Pro è fissato per il 18 Giugno 2024 nella soleggiata cornice di Ibiza, in Spagna.

Oramai sappiamo bene che la serie Reno è nota per il suo design ricercato e per la qualità fotografica dei propri dispositivi, tuttavia quest’anno ad affiancare questi aspetti ci sarà anche una suite di strumenti di AI generativa che andranno ad ampliare le possibilità di questi smartphone.

Reno 12 e 12 Pro saranno degli AI Phone

I nuovi Reno12 Pro e Reno12 saranno i primi dispositivi di OPPO in Europa a essere definiti AI Phone, segnando un passo significativo nella strategia dell’azienda di promuovere l’adozione di smartphone basati sull’AI. Entrambi i modelli vantano anche il Futuristic Fluid Design, che combina estetica e tecnologia in un look moderno e accattivante.

Parallelamente alla Serie Reno12, OPPO presenterà una gamma di prodotti IoT, inclusi dispositivi wearable e auricolari TWS, ampliando così il suo ecosistema tecnologico.

Il lancio si terrà a Ibiza, Spagna, rinomata per la sua vivace scena musicale elettronica. Per celebrare l’evento, OPPO collaborerà con Ushuaïa Ibiza, uno dei club più iconici dell’isola, per creare un’esperienza unica che intreccia innovazione tecnologica e divertimento. Questa partnership esclusiva sottolinea l’energia e lo spirito della Serie Reno12, offrendo ai partecipanti un assaggio dell’essenza vibrante di Ibiza.

Maggiori dettagli sulla Serie Reno12 saranno rivelati il 18 giugno.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!