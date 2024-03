OPPO rinnova il suo impegno verso l’innovazione con il ritorno del prestigioso concorso di fotografia mobile, gli OPPO Imagine IF Photography Awards 2024. Quest’evento annuale, che celebra l’immaginazione e la creatività attraverso straordinarie immagini catturate con gli smartphone OPPO in tutto il mondo, si prepara a emozionare nuovamente gli appassionati di fotografia.

Con una giuria di livello mondiale, composta da membri di spicco di Magnum Photos, maestri di Hasselblad e fotografi del National Geographic, tra gli altri, il concorso promette una competizione accattivante. Il premio principale, del valore di 24.000 dollari, e l’opportunità di esporre le proprie opere a livello internazionale fungono da incentivo per gli artisti emergenti.

Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO, sottolinea il continuo impegno dell’azienda nel superare i limiti della fotografia mobile e nell’ispirare una vasta gamma di utenti di smartphone a esprimere la propria creatività attraverso il mezzo digitale.

“Grazie all’innovazione continua della tecnologia di imaging, OPPO continua a superare i limiti della fotografia mobile”, ha dichiarato Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO. “Con gli OPPO Imagine IF Photography Awards, l’obbiettivo è di ispirare un maggior numero di utenti di smartphone in tutto il mondo a liberare la propria immaginazione per creare capolavori indimenticabili”.

Le categorie

Quest’anno, il concorso presenta nove diverse categorie, tra cui Landscape, Portrait, Colours, Unfading Moment, Fashion, Snapshot, Light, Travel e Collection, con l’obiettivo di incoraggiare gli utenti a condividere le loro storie più coinvolgenti catturate attraverso gli obiettivi degli smartphone OPPO.

Per garantire una giuria variegata e ricca di esperienza, OPPO ha coinvolto figure di spicco come Steve McCurry, Michael Yamashita e Tina Signesdottir Hult. I premi in palio includono, oltre al primo premio, quattro OPPO Silver Award, dieci OPPO Bronze Award e cinque Youth Award, oltre a menzioni d’onore per le nove categorie, dimostrando l’impegno di OPPO nel riconoscere e celebrare una vasta gamma di talenti fotografici.

Per aiutare i partecipanti a sviluppare al meglio le proprie capacità fotografiche, OPPO offre una serie di eventi, tra cui workshop, comunità e accademie, che permettono ai partecipanti di interagire con esperti del settore e di apprendere nuove tecniche e tendenze nel campo della fotografia mobile.

Dopo il successo dell’edizione 2023, che ha registrato oltre 700.000 iscrizioni provenienti da 51 paesi e regioni, OPPO si prepara a catalizzare nuovamente l’attenzione del pubblico globale con l’edizione 2024 del concorso, confermando il suo ruolo di pioniere nell’innovazione tecnologica e nell’ispirazione creativa.

Come partecipare

Le candidature per gli OPPO Imagine IF Photography Awards 2024 rimarranno aperte fino alle 24:00 UTC+8 del 28 luglio 2024. Per ulteriori informazioni e per partecipare, visitare il sito web ufficiale dell’evento all’indirizzo https://www.oppo.com/it/imagine-if/.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!