OPPO ha svelato oggi il suo ultimo tablet di fascia media, l’OPPO Pad Neo, uno tablet di fascia media che debutta sul mercato italiano insieme alle OPPO Buds 2 Pro che sono già disponibili alla vendita su OppoStore. In particolare il nuovo tablet si distingue per il display ReadFit da 11,4 pollici con risoluzione 2,4K e rapporto di forma 7:5, altoparlanti quadrupli con Dolby Atmos, una batteria con autonomia di un giorno e una serie di funzioni smart per la connettività cross-device, offrendo un’esperienza di intrattenimento straordinaria e un comfort senza pari.

OPPO Pad Neo: Un Display Avanzato

Il punto forte del nuovo OPPO Pad Neo è il suo display eye-care da 11,4 pollici con rapporto schermo di 7:5, che garantisce un comfort visivo superiore grazie a una vasta area di visualizzazione e a un formato più versatile.

Il display ha una risoluzione di 2408 x 1720 a 260PPI, una gamma cromatica NTSC del 96%, e una luminosità di picco di 400 nit, OPPO ha portato la chiarezza e la vivacità dei display di fascia media a un nuovo livello con il Pad Neo.

OPPO Pad Neo particolarmente attento agli occhi degli utenti: grazie alla tecnologia hardware a bassa luminosità blu e alla regolazione smart della temperatura del colore, il tablet contribuisce a ridurre l’affaticamento degli occhi e a minimizzare i disturbi del sonno causati dall’esposizione eccessiva alla luce blu. Il display ha ottenuto le prestigiose certificazioni Circadian Friendly e Full Care Display 2.0 dal TÜV Rheinland, riconoscendo l’impegno di OPPO nel rispetto degli occhi degli utenti oltre agli standard del settore.

Al suo interno troviamo un chipset MediaTek Helio G99, doppia fotocamera da 8 MP, campo sonoro Omnibearing e opzioni di archiviazione espandibile.

OPPO Pad Neo è alimentato da un caricatore SUPERVOOC da 33W e da una batteria da 8.000 mAh, garantendo una ricarica rapida e un utilizzo prolungato per un intrattenimento ininterrotto durante tutta la giornata. L’esperienza audio raggiunge nuovi livelli grazie a Dolby Atmos e ai quadrupli altoparlanti, offrendo un suono multidimensionale con chiarezza e dettagli senza precedenti, perfetto per film, giochi o musica.

Connessione Cross-Device Perfetta

L’integrazione fluida tra lavoro e intrattenimento è un punto di forza aggiuntivo di OPPO Pad Neo. Quando si trova vicino a uno smartphone compatibile, i due dispositivi si connettono automaticamente, consentendo una serie di funzioni cross-device con una sincronizzazione impeccabile tra tablet e smartphone.

La sincronizzazione dei contenuti consente agli utenti di ricevere in tempo reale su OPPO Pad Neo foto, video o schermate catturate sullo smartphone. I dispositivi connessi possono anche essere utilizzati per copiare il testo su un dispositivo e incollarlo direttamente dagli appunti di un altro. Inoltre, la funzione Screen Mirroring semplifica ulteriormente il multitasking, consentendo agli utenti di specchiare il display del telefono sul tablet.

OPPO Enco 2 Pro

OPPO ha annunciato anche la disponibilità globale degli Enco Buds2 Pro, i nuovi auricolari stereo senza fili (TWS) che combinano un suono di alta qualità, una batteria di lunga durata, resistenza e un design fresco, incapsulando la vera libertà del wireless.

Billy Zhang, President of Overseas MKT, Sales and Services di OPPO dichiara:

“Enco Buds2 Pro combinano la libertà degli auricolari TWS in un pacchetto leader di categoria a un prezzo eccezionale, offrendo un look nuovo, una durata elevata e un’esperienza eccezionale di auricolari wireless”

Enco Buds2 Pro: Un’Esperienza Sonora Superiore

Grazie ai driver extra large da 12,4 mm, gli Enco Buds2 Pro offrono un suono superiore anche grazie alla membrana vibrante in titanio che garantisce maggiore rigidità e una risposta istantanea, riproducendo suoni ad alta frequenza con chiarezza eccellente. La personalizzazione dell’esperienza di ascolto è possibile attraverso Enco Master Equaliser, offrendo tre profili audio – Bilanciato, Basso e Audace – per adattarsi a ogni genere musicale e contesto.

Chiamate Chiare e Senza Interruzioni

Progettati per migliorare ogni situazione, gli Enco Buds2 Pro offrono una vestibilità comoda, con un peso piuma di soli 4,3 g. A livello di design troviamo poi uno stelo arrotondato che bilancia un look giocoso con tocchi geometrici. La resistenza alla polvere e all’acqua IP55 li rende ideali per gli allenamenti quotidiani e le giornate di pioggia.

Grazie al doppio microfono e all’algoritmo AI Clear Call, Enco Buds2 Pro assicurano conversazioni di qualità senza rumori di fondo: l’analisi delle informazioni del doppio microfono separa il rumore di fondo, garantendo voci umane cristalline e migliorando la chiarezza delle chiamate. Posizionando strategicamente i microfoni, gli auricolari bloccano efficacemente il vento, fornendo un suono nitido e contribuendo alla salute dell’udito senza la necessità di aumentare il volume.

Disponibili nei colori Granite White e Graphite Black, sia la custodia che le cuffie presentano una texture morbida al tatto e un finish opaco che resiste alle impronte digitali.

Funzioni Smart e Durata della Batteria Leader del Settore

Grazie all’input tattile personalizzabile, gli Enco Buds2 Pro sono controllabili con un singolo, doppio, triplo tocco o una pressione prolungata. Con Bluetooth 5.3, la bassa latenza di 94 ms garantisce una riproduzione sincronizzata perfetta per il gaming e la visione di contenuti.

Gli utenti potranno godere di un’eccezionale durata della batteria: fino a 8 ore di ascolto o 4 ore di chiamate con una sola carica. Utilizzando la custodia di ricarica, la durata si estende a 38 ore di riproduzione musicale e 20 ore di chiamate, permettendo agli utenti di utilizzare gli auricolari per più di una settimana senza la necessità di ricaricarli.

Prezzo e disponibilità

In occasione del lancio, l’OPPO Pad Neo 8GB+128G (4G LTE) sarà disponibile all’acquisto a partire dal 29 gennaio fino al 14 febbraio, in esclusiva su OPPO Store al prezzo speciale di 299,99€, inclusi gli auricolari OPPO Enco X Black e una cover.

Gli Enco Buds2 Pro sono disponibili globalmente dal 29 gennaio al prezzo consigliato di 49,99€ su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!