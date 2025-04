Un invito a vivere la tecnologia come un’esperienza sensoriale: OPPO porta in Piazza Gae Aulenti la natura dinamica del suo ultimo smartphone, la Reno13 Series, trasformando il cuore di Portanuova in una vera e propria galleria immersiva. Dal 9 al 13 maggio, il pop-up store ospiterà Chromatic Dreams, l’installazione realizzata dal giovane artista e tiktoker italiano Davide Vavalà, che celebra il “butterfly design” del nuovo device.

L’opera di Vavalà traduce l’ispirazione nelle ali di farfalla – simbolo di metamorfosi e rinascita – in un’esplosione di linee essenziali e palette accese. Al centro dell’allestimento c’è Saint, il piccolo II il piccolo alter ego illustrato dell’artista, che accende di colore i momenti più grigi: un messaggio di speranza in perfetta sintonia con il payoff di OPPO che accende di colore i momenti più grigi: Make Your Moment. Il 10 maggio, in occasione del meet & greet, chi visiterà il pop-up potrà incontrare Davide di persona e assistere al Signing Day per aggiudicarsi una cover in edizione limitata firmata dallo stesso artista.

“Mi sono ispirato alle ali delle farfalle della serie OPPO Reno13: le quali, quando si aprono, sprigionano un’energia speciale, che colpisce nel profondo. Come designer, cerco sempre di creare qualcosa che racconti l’emozione del momento, qualcosa che parli a chi cerca autenticità e significato, e che sappia cogliere la bellezza dei piccoli attimi”, ha detto Davide Vavalà. “È stato bellissimo lavorare con OPPO, dare vita al mio design e portare un po’ della fortuna delle farfalle alle persone attraverso la cover del telefono.”

L’iniziativa si allinea alla filosofia di design di OPPO, da sempre ispirata alla natura e alla sperimentazione stilistica. “OPPO ha sempre perseguito l’innovazione nel design. Seguendo la tradizione del design della serie Reno, ispirato alla natura, Reno13 Series rappresenta l’apice di un nuovo approccio audace, in cui tecnologia e moda si fondono in perfetta armonia. La collaborazione con Davide per Reno13 Series è un’estensione di questa distintiva filosofia di design. Non si tratta solo di estetica, ma di un invito per gli utenti Reno a esprimere il proprio stile personale con eleganza, bellezza e uno spirito di trasformazione.” Bingo Liu, CEO of OPPO Europe.

Oltre all’installazione, OPPO ha pensato a un bundle esclusivo: chi acquisterà un Reno13 F o un Reno13 FS – sia in negozio dal 9 al 13 maggio sia online su OPPO Store fino al 30 maggio – riceverà in omaggio la cover Chromatic Dreams. Sul posto, basterà presentare il dispositivo o la ricevuta d’acquisto per ottenere la propria versione personalizzata.

La Reno13 Series unisce un retro in vetro Cold-sculpted, un telaio in alluminio aerospaziale e uno schermo OLED 1.5K a bordi ultrasottili, promettendo un’esperienza d’uso che coniuga eleganza e performance. Al pop-up, i visitatori potranno scoprire le feature AI integrate, provare le innovazioni fotografiche e partecipare a un’estrazione per vincere borse di design, sticker e gadget esclusivi.

Per maggiori dettagli sulla collaborazione e sulla storia di Davide Vavalà con OPPO, è disponibile la pagina ufficiale.

