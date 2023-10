Oggi OPPO ha svelato al pubblico italiano il suo ultimo gioiello: il nuovo smartphone della serie A, l’OPPO A38. Questo dispositivo è destinato a cambiare il modo in cui viviamo la tecnologia quotidiana, grazie a una serie di caratteristiche all’avanguardia.

L’OPPO A38 è dotato di un’arma segreta: la ricarica rapida SUPERVOOCTM da 33W, che permette di caricare la batteria da 5000mAh al 100% in soli 75 minuti. Questo significa che con una rapida carica di 15 minuti, potete godervi ore di video su YouTube o chiamate vocali senza preoccuparvi della batteria. La durata della batteria è davvero eccezionale, con oltre il 20% di carica rimanente dopo 12 ore di uso quotidiano.

L’OPPO A38 è disponibile in due affascinanti colori, Glowing Gold e Glowing Black, entrambi arricchiti dalla tecnologia esclusiva OPPO Glow che conferisce alla scocca un aspetto scintillante e resistente alle impronte digitali. Con uno spessore di soli 8,16 mm e un peso di 190 g, è un dispositivo leggero e comodo da tenere in mano, con il bonus aggiuntivo di uno sblocco rapido tramite impronta laterale.

Un’Esperienza Visiva Senza Confini

Il display Sunlight da 90Hz di OPPO A38 è un vero e proprio game changer. Con una luminosità massima di 720 nit in modalità High Brightness, potete godervi il vostro schermo anche alla luce diretta del sole. Il display da 6,56 pollici con frequenza di aggiornamento da 90Hz e una gamma di colori DCI-P3 del 96% garantisce colori vibranti e immagini fluide, mentre la tecnologia All-Day AI Eye Comfort riduce al minimo l’affaticamento degli occhi.

Immagini Straordinarie con il Sistema di Fotocamere Avanzato

L’OPPO A38 mette a disposizione degli utenti una fotocamera AI da 50MP e una fotocamera da 2MP per scatti con effetto bokeh, per immagini nitide e luminose in ogni situazione. Il supporto al pixel binning garantisce dettagli nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità. Con la fotocamera frontale da 5MP, gli utenti possono catturare selfie straordinari e videochiamate di alta qualità. La funzione di Portrait Retouching offre risultati delicati e naturali.

Alimentato dal processore MediaTek Helio G85 e con 4GB di RAM e 128GB di ROM, l’OPPO A38 offre prestazioni veloci ed efficienti. Grazie al Dynamic Computing Engine di OPPO, questo dispositivo promette prestazioni durature, con un tasso di invecchiamento medio inferiore al 10%. Inoltre, la modalità Ultra Volume amplifica il volume dell’altoparlante del 300%, garantendo una chiara qualità audio anche in ambienti rumorosi.

Innovazioni Tecnologiche per una Vita Connessa

OPPO ha pensato anche alla sicurezza e all’affidabilità della batteria con la All-day Charging Protection, basata sull’intelligenza artificiale, e la funzionalità All-Day AI Power Saving, che assicura fino a 25 ore di standby continuo anche con una bassa percentuale di batteria. Certificato IP54 per resistenza all’acqua e alla polvere e superato sei test di resistenza fondamentali, l’OPPO A38 è costruito per durare.

Disponibilità sul Mercato

L’OPPO A38 è già disponibile nelle affascinanti colorazioni Glowing Gold e Glowing Black nella configurazione 4GB+128GB al prezzo di 219,00€ su OPPO Store, e presto sarà disponibile anche su Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici. Non perdete l’occasione di possedere l’ultima frontiera dell’eleganza e dell’innovazione tecnologica!

