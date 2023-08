OPPO ha annunciato oggi il lancio del nuovo OPPO A78 in Italia, un dispositivo entry-level ma che venta un display AMOLED FHD+, altoparlanti stereo, ricarica flash SUPERVOOCTM da 67W e batteria i da 5000 mAh.

OPPO A78 è infatti dotato della velocissima ricarica flash SUPERVOOCTM da 67W e di un’ampia batteria da 5000 mAh, OPPO A78 offre una delle velocità di ricarica più elevate tra gli smartphone della sua fascia di prezzo. Con SUPERVOOCTM da 67W, lo smartphone può essere caricato al 100% in circa 44 minuti.

OPPO A78 è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 680, che offre prestazioni potenti e consumi ottimizzati per le attività quotidiane. Il telefono presenta una configurazione da 8 GB di RAM + 128 GB di ROM con fino a 1 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo tramite lo slot per schede SD. OPPO A78 è inoltre dotato della tecnologia OPPO RAM Expansion, che può essere utilizzata per convertire temporaneamente lo spazio libero della ROM in un massimo di 8 GB di RAM per consentire al telefono di funzionare in perfetta efficienza durante gli scenari di carico intenso.

A livello di sistema, il Dynamic Computing Engine sviluppato da OPPO utilizza la tecnologia di calcolo parallelo per ottimizzare la programmazione e il recupero delle risorse di calcolo e aumentare la velocità e la stabilità complessive.

Oltre al Battery Health Engine di OPPO che abbiamo imparato a conoscere e che aumenta la vita della batteria, troviamo anche la funzione Optimized All-Day Charging apprende in modo intelligente le abitudini di ricarica quotidiana degli utenti e regola la velocità di ricarica di conseguenza. Inoltre, il sistema di protezione della carica a 5 livelli è stato reintrodotto in OPPO A78 per migliorare la sicurezza end-to-end dell’intero processo di carica.

Un’esperienza audiovisiva più coinvolgente

OPPO A78 è uno dei primi smartphone della serie A di OPPO a essere dotato di uno schermo AMOLED FHD+, una caratteristica raramente presente nella sua fascia di prezzo. Lo schermo da 6,4″ ha una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una frequenza di campionamento al tocco fino a 180Hz per offrire una maggiore fluidità e reattività. Con una luminosità complessiva fino a 600 nit. Il display include anche il primo In-Display Fingerprint Unlock su uno smartphone di questa fascia di prezzo, offrendo un migliore equilibrio tra design estetico ed efficienza.

OPPO A78 offre un suono surround più coinvolgente e cristallino grazie agli altoparlanti stereo e al Real HD Sound 3.0, che offre un suono ottimale regolato per diversi scenari come musica, video e giochi. Per gli utenti che vogliono spingersi oltre, la modalità Ultra Volume può aumentare il volume del suono fino al 200%, rendendo più facile ascoltare la musica o la suoneria del telefono anche nei luoghi più rumorosi.

Per quanto riguarda la fotocamera, OPPO A78 è dotato di un sistema che comprende una fotocamera principale da 50 MP e una serie di nuove funzioni che rendono più facile che mai catturare foto e video straordinari. Ad esempio, la funzione Dual-View Video consente di riprendere contemporaneamente dalla fotocamera anteriore e da quella posteriore e di combinare le riprese in un unico fotogramma, aprendo nuove prospettive per la realizzazione di vlog creativi.

Un corpo retrò ultrasottile con un design a matrice di diamanti unico nel settore

OPPO A78 è disponibile in due finiture cromatiche di tendenza: Aqua Green e Mist Black. Ispirato all’acqua, OPPO A78 Aqua Green utilizza un processo a doppio strato per sovrapporre un design a matrice di diamanti, all’avanguardia nel settore, a uno strato di base verde acqua. Il risultato è un colore vibrante ed energico che scintilla come diamanti che galleggiano su una delicata superficie di acqua di giada per creare un aspetto unico e raffinato.

OPPO A78 eredita lo stesso iconico design retrò ultrasottile dei precedenti modelli della serie A di OPPO, con l’introduzione di diversi nuovi aggiornamenti. La cornice 2.5D e i bordi smussati conferiscono al telefono un aspetto elegante e leggero, rendendolo più comodo da tenere in mano. Anche con la sua grande batteria da 5000 mAh, OPPO A78 mantiene lo stesso design sottile e leggero della serie Reno, con uno spessore di soli 7,93 mm e un peso di soli 180 g che lo rendono il telefono più sottile con batteria da 5000 mAh nella sua fascia di prezzo.

Oltre a questi aggiornamenti di design, OPPO A78 presenta anche una qualità e una durata migliorate. Il telefono è stato sottoposto ad alcuni dei più rigorosi test di durata nel laboratorio di OPPO per assicurarsi che sia pronto ad affrontare le sfide della vita quotidiana. È inoltre classificato come impermeabile IP54, il che significa che è resistente agli schizzi e gocce d’acqua.

Prezzo e disponibilità

OPPO A78 5G è disponibile su OPPO Store e, a partire dai prossimi giorni, su Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici. In particolare, è acquistabile nelle colorazioni Aqua Green e Mist Black, nella configurazione 8GB+128GB ad un prezzo consigliato al pubblico di 299,99€.

