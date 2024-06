La finale della UEFA Champions League si è disputata ieri presso il celebre stadio di Wembley a Londra. In qualità di Official Global Partner della competizione calcistica, OPPO, ha presentato il suo ultimo flagship, OPPO Find X7 Ultra. Questo smartphone è ideale per catturare momenti indimenticabili della partita e celebrare la premiazione dei vincitori della UEFA Champions League 2024.

Tecnologia all’Avanguardia per Momenti Indimenticabili

OPPO Find X7 Ultra, il nuovo top di gamma, è dotato di potenti capacità fotografiche, consentendo agli utenti di catturare e rivivere le loro partite di calcio preferite. OPPO ha trasmesso sul grande schermo di Wembley le foto scattate dagli utenti con i loro smartphone OPPO, selezionate dalla categoria “What A Shot” degli OPPO Imagine IF Photography Awards.

Un Evento Coinvolgente con Kaká

Kaká, global brand ambassador di OPPO, si è unito al marchio presso l’esclusiva OPPO Hospitality Lounge, incontrando i fan e partecipando a numerose attività. Inoltre, OPPO ha allestito l’OPPO Booth a Potters Field Park, vicino a Tower Bridge, offrendo esperienze esclusive ai tifosi di calcio di tutto il mondo.

Innovazione e Coinvolgimento per i Fan

Billy Zhang, President of Overseas MKT, Sales and Service di OPPO, ha dichiarato:

“È di ispirazione vedere come le tecnologie di imaging mobile all’avanguardia di OPPO continuino a migliorare l’esperienza per i tifosi, permettendo loro di immortalare momenti emozionanti, sia dentro che fuori dal campo, durante le ultime due stagioni di UEFA Champions League”.

Quest’anno, l’Hospitality Lounge di OPPO è tornata nel Champions Village con attività ancora più interattive per i fan, che hanno potuto immergersi nell’atmosfera elettrizzante della competizione e scoprire le ultime tecnologie OPPO.

Nella OPPO x UEFA Imagine Zone, gli ospiti hanno potuto rivivere i momenti più mozzafiato della competizione, catturati dai fotografi della UEFA Champions League utilizzando gli ultimi smartphone della serie Find. Allo stand esperienziale di OPPO a Potters Field Park, parte del Festival della UEFA Champions League, i fan hanno potuto scattarsi foto sulle panchine replicate delle squadre finaliste, Borussia Dortmund e Real Madrid, e provare il nuovissimo OPPO Reno11 F 5G con il suo innovativo strumento di editing fotografico, OPPO AI Eraser.

Guillaume Sabran, Head of Sponsorship and Licensing at UEFA, ha affermato:

“È stato un altro anno eccezionale di partnership con OPPO, che ha coinvolto i fan grazie a una tecnologia di imaging all’avanguardia e garantendo un accesso più ampio alla UEFA Champions League. Negli ultimi due anni, OPPO si è dimostrata una preziosa aggiunta alla famiglia dei partner UEFA”.

Un Impegno per lo Sport e la Filantropia

In occasione della finale della UEFA Champions League di quest’anno, OPPO e UEFA hanno organizzato una partita di beneficenza a Londra, coinvolgendo cinque giocatori indonesiani e cinque leggende del calcio: Kaká, Roberto Carlos, Iker Casillas, Clarence Seedorf e Robert Pirès. Al termine della partita, le maglie autografate sono state messe all’asta per sostenere lo sviluppo del calcio giovanile in Indonesia.

Questa partita di beneficenza non è stata solo una celebrazione della passione per il calcio, ma anche una testimonianza dell’impegno di OPPO per la filantropia nello sport, mirando a ispirare ed emancipare i giovani calciatori.

Innovazione Continua per il Futuro

Grazie alla sua partnership con la UEFA Champions League, OPPO ha avvicinato i fan di tutto il mondo all’emozione della competizione calcistica. OPPO continuerà a guidare l’innovazione nell’AI e nella tecnologia di imaging mobile con l’approccio “Empower Everyone Everyday”, permettendo ai fan di immergersi ancora di più nell’emozione degli eventi sportivi mondiali.

