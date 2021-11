La partnership con Ac Milan da parte di OPPO che vi avevamo segnalato la scorsa settimana si è oggi concretizzata anche in un’esclusiva versione in edizione limitata dedicata a tutti i fan Rossoneri.

Infatti a partire dal 22 novembre, sarà disponibile sull’e-commerce OPPO, la Capsule Collection AC Milan, che include uno smartphone OPPO Reno6 Series, una OPPO Band Limited Edition AC Milan e una cover in silicone Limited Edition AC Milan

Il prezzo consigliato di queste edizione è di 799,00€, per la versione con Reno6 Pro, e di 499,00€, per la versione con Reno6.

In particolare, questo bundle rappresenta per OPPO la grande possibilità di far conoscere a un pubblico ancora più ampio i prodotti del suo ecosistema, allargando ulteriormente la sua fanbase a tutti i tifosi Rossoneri.

Edizione speciale per i fan AC Milan

Questa Capsule Collection si inserisce all’interno delle diverse iniziative promosse dalla partnership tra OPPO Italia e AC Milan, con l’obiettivo di realizzare delle attività esclusive, per connettere tutti gli appassionati di sport e tech.

Vi abbiamo parlato più volte della serie 6 di OPPo Reno e se ve le siete perse vi rimandiamo alle nostre recensioni di Oppo Reno 6 5G e di Oppo Reno 6 Pro.

Entrambi si contraddistinguono per la finitura OPPO Glow e alla ricarica rapida e sicura SuperVOOC 2.0 65W. Inoltre hanno una spiccata predisposizione al comparto fotografico, infatti sfruttando al massimo le innovative capacità AI di OPPO, questi smartphone sono dotati di funzionalità perfette per immortalare ogni momento della nostra vita, come l’effetto Bokeh, che consente di creare ritratti video innovativi e perfetti in qualsiasi condizione, e la tecnologia AI Highlight Video 2.0, in grado di regolare automaticamente le impostazioni luminose dei video in qualsiasi contesto.

Vi ricordiamo che questa edizione esclusiva AC Milan è disponibile solamente sul nuovo OPPO Store.

