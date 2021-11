A pochi giorni di distanza dal Black Friday, OPPO annuncia l’apertura ufficiale del suo OPPO store Italiano e per l’occasione troviamo tantissimi prodotti OPPO in sconto fino al 28 Novembre come la nuovissima serie Reno 6. Ad accompagnare l’apertura del nuovo e-store ci pensa la nuova community ufficiale di OPPO che debutta sempre oggi e che vuole essere un luogo di incontro e scambio di informazioni e consigli per tutti i prodotti dell’azienda.

Questo duplice debutto è stato commentato anche da Isabella Lazzini,Chief Marketing Officer OPPO Italia che spiega:

“Siamo estremamente orgogliosi di presentare in Italia OPPO Store e OPPO Community, due nuovi servizi che hanno come obiettivo quello di rendere l’esperienza utente ancora più ricca e personalizzata. Questo annuncio rappresenta per noi un importante traguardo, testimonia ancora una volta la centralità del consumatore finale nel nostro lavoro quotidiano. Per celebrare l’arrivo del nostro nuovo e-commerce e per rendere la nostra tecnologia accessibile a chiunque, abbiamo deciso di offrire una settimana ricca di iniziative vantaggiose sui prodotti del nostro ecosistema”



OPPO Store: al via una settimana ricca di sconti esclusivi fino al 50%

Il nuovo store di OPPO è raggiungibile sul sito ufficiale e per il lancio sono previste tante offerte sfiziose sull’ecosistema OPPO. A partire da oggi e fino al 28 novembre tutti coloro che acquisteranno su OPPO Store potranno usufruire di sconti fino al 50% su una vasta gamma di prodotti OPPO.

Ma non è finita qui: tutti coloro che si iscrivono alla OPPO Community e a OPPO Store potranno usufruire di un coupon di sconto dal valore di 15€, mentre coloro che si iscrivono al servizio di newsletter potranno usufruire di uno sconto immediato del valore di 5€ .

Vediamo insieme le migliori offerte dell’OPPO Store sulla telefonia:

Inoltre, per tutti gli appassionati di accessori IoT smart e performanti, è possibile acquistare OPPO Watch al prezzo di 199,99€ invece di 299,99€, e OPPO Enco X al prezzo di 99,99€ anziché 179,99€ e molto altro ancora.







OPPO Community: pensata per tutti gli appassionati di tecnologia

A partire da oggi è disponibile la nuova community ufficiale OPPO, uno spazio di incontro virtuale, accessibile comodamente da desktop, per rimanere sempre aggiornato sulle novità, scoprire tutte le potenzialità dei dispositivi, chiedere consigli e avere accesso a contenuti e promozioni esclusive.

La OPPO Community sarà inoltre disponibile come applicazione per tutti i dispositivi Android nelle prossime settimane e sarà caratterizzata da un’interfaccia user-friendly ricca di funzionalità per un’esperienza utente a 360° estremamente personalizzata.

Coupon di sconto cumulabile alle promozioni in corso e spendibile subito. I codici sconto non sono però cumulabili tra loro.

OPPO Points: tanti vantaggi per te

Gli OPPO Points permettono agli utenti di accedere a contenuti personalizzati e a promozioni esclusive, rendendo la loro esperienza ancora più interattiva e stimolante.

Guadagnare OPPO Points è estremamente facile: acquistando i prodotti su OPPO Store, ad ogni euro speso verrà riconosciuto 1 OPPO Point; su OPPO Community, ogni azione, come la registrazione, il check- in giornaliero, la partecipazione a eventi o anche la semplice recensione di un prodotto o commento, consentirà agli utenti di accumulare punti e collezionare Ollie Badge, che identificano il livello raggiunto dall’utente all’interno dell’app.

on i punti accumulati, i membri della Community avranno accesso a sconti esclusivi da spendere su OPPO Store e avranno la possibilità di partecipare a giochi ed eventi esclusivi. Inoltre, quando sarà resa disponibile l’applicazione dedicata, gli iscritti potranno convertire i punti per ritirare presso i punti vendita selezionati dei partner dell’azienda fantastici gadget, tra cui le spille di Ollie. Ma non è tutto. A partire dal nuovo anno, gli utenti potranno personalizzare Ollie, l’avatar virtuale, iconica mascotte di OPPO.

