OPPO annuncia che a partire da oggi, 2 aprile, fino al 14 aprile, sarà possibile acquistare OPPO Reno11 F su tutti i canali di vendita, dai negozi OPPO, ad Amazon, fino ai principali rivenditori di elettronica.

OPPO offre una promozione speciale per chi acquista OPPO Reno11 F 5G: Ogni acquirente avrà la possibilità di ottenere gratuitamente una sostituzione aggiuntiva della batteria fino al quarto anno, semplicemente caricando lo scontrino d’acquisto sulla pagina promozionale di OPPO. Inoltre, per coloro che scelgono di acquistare su OPPO Store, sarà disponibile anche una cover in aggiunta alla sostituzione gratuita della batteria fino al quarto anno.

Design a Particelle Magnetiche e Display Borderless

OPPO Reno11 F 5G rappresenta una fusione di design e innovazione. Con uno spessore di soli 7,54 mm e un peso di 177 g, OPPO Reno11 F è sottile e leggero, offrendo comfort anche durante un utilizzo prolungato.

La colorazione Ocean Blue di OPPO Reno11 F 5G, caratterizzata dal nuovo Design a Particelle Magnetiche di OPPO, si distingue per un intenso blu e bianco, mentre la colorazione Palm Green mostra sfumature di verde smeraldo con sottili scintillii, grazie al processo esclusivo OPPO Glow.

Inoltre, la fotocamera Sunshine Ring non solo conferisce a OPPO Reno11 F un aspetto distintivo, ma si distingue anche per la capacità di catturare la luce in modo eccezionale e per la resistenza alle gocce d’acqua.

Lo schermo è un AMOLED Borderless da 120Hz con una dimensione di 6,7″, offre un’esperienza visiva eccezionale. Il bordo ultra sottile di 1,47 mm su entrambi i lati del display crea un’esperienza quasi senza bordi, con un rapporto schermo-corpo del 93,4%, garantendo una visione immersiva leader nel settore.

La brillantezza dello schermo AMOLED a 10 bit mostra oltre 1 miliardo di colori, garantendo sfumature naturali per una riproduzione fedele alla realtà. Infine, la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il dimming PWM a 2160 Hz al di sotto dei 90 nits consentono di navigare facilmente sui social network, garantendo un’esperienza visiva fluida e confortevole per gli occhi.

Fotografia e Video di Alta Qualità

OPPO Reno11 F 5G è dotato di una Triple Camera Ultra-Clear da 64MP, che consente di catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di illuminazione. Grazie alla modalità Notturna di OPPO e alla fotocamera ultra-wide da 8MP, OPPO Reno11 F diventa uno strumento versatile che permette di ottenere scatti straordinari in condizioni di scarsa luminosità e di catturare ampi panorami.

Con il Portrait Expert Engine di OPPO, OPPO Reno11 F 5G cattura immagini eleganti e raffinate, garantendo un equilibrio perfetto tra sfocatura e nitidezza.

Inoltre, è possibile registrare video Ultra-Clear in 4K sia con la fotocamera principale che con quella dedicata ai selfie da 32MP, rendendolo l’ideale compagno per gli amanti dei vlog e i content creator.

ColorOS 14 su OPPO Reno11 F 5G offre un’esperienza straordinaria per la produttività e l’intrattenimento, grazie a funzionalità come File Dock, Smart Touch e Smart Image Matting. In aggiunta, Trinity Engine garantisce prestazioni veloci e fluide, mentre l’ottimizzazione della ROM consente di risparmiare fino a 23GB di spazio su dispositivi da 256GB e 11GB su dispositivi da 128GB. In sintesi, è un sistema operativo che unisce potenza, semplicità e affidabilità.

Il cuore pulsante è un processore Mediatek Dimensity 7050 e con una RAM fino a 8 GB, espandibile fino a 16 GB, OPPO Reno11 F 5G offre prestazioni fluide e affidabili per il multitasking, il gaming e la gestione di attività complesse.

Grazie alla batteria da 5000 mAh e alla ricarica rapida SUPERVOOC da 67W, OPPO Reno11 F 5G garantisce un’autonomia eccezionale e si ricarica rapidamente, permettendoti di affrontare senza problemi una giornata piena di attività.

OPPO Reno11 F 5G offre una connettività affidabile grazie a LinkBoost, un motore di ottimizzazione della rete che garantisce una trasmissione del segnale migliorata del 100% e una ricezione più potente del 58,5% rispetto alla concorrenza.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Reno11 F 5G è disponibile da oggi su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici

Promo dal 2 fino al 14 aprile, i clienti potranno usufruire di una sostituzione gratuita aggiuntiva della batteria fino al 4° anno 1 , semplicemente caricando il proprio scontrino d’acquisto sulla pagina OPPO promo

Per coloro che invece effettueranno l’acquisto tramite OPPO Store sarà disponibile anche una cover in aggiunta alla sostituzione gratuita della batteria fino al 4° anno .

