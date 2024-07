Da oggi, è possibile acquistare OPPO Reno12 su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica al prezzo consigliato di 499,99€. Il dispositivo è disponibile nelle eleganti colorazioni Astro Silver e Black Brown.

Per gli utenti italiani sono previste diverse offerte esclusive: fino al 21 luglio, solo su OPPO Store, utilizzando il codice RENO12-80 si può ottenere uno sconto immediato di 80€ al momento dell’acquisto. Su Amazon, invece, fino al 15 luglio, chi acquista OPPO Reno12 riceverà un credito Amazon di 30€ da utilizzare per futuri acquisti sulla piattaforma.

OPPO Reno12 segna un nuovo capitolo nella rinomata serie Reno di OPPO. Insieme a Reno12 Pro, introduce avanzate funzionalità di AI generativa, aprendo nuovi orizzonti in termini di produttività e creatività. Il dispositivo vanta un design Futuristic Fluid con una struttura in lega ad alta resistenza e un pannello posteriore in vetro con la caratteristica Fluid Ripple Texture di OPPO, che conferisce una sensazione tridimensionale di acqua increspata.

OPPO Reno12 è dotato di un display OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, capace di mostrare fino a 1,07 miliardi di colori e di proteggere gli occhi dalla luce blu nociva. La tecnologia Splash Touch di OPPO assicura il corretto funzionamento del display anche quando lo schermo o le mani dell’utente sono bagnati. Inoltre, Reno12 è il primo smartphone al mondo ad utilizzare il Corning Gorilla Glass 7i, garantendo una protezione eccezionale contro cadute e graffi.

Equipaggiato con la piattaforma mobile MediaTek Dimensity 7300-Energy a 4 nm, Reno12 offre prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica ottimale. La fotocamera è dotata di un sensore Sony LYT-600 con autofocus omnidirezionale a full-pixel e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), che assicura una messa a fuoco rapida e stabile per scatti più nitidi. La modalità Ritratto con zoom fino a 2x permette di catturare ritratti con un effetto bokeh straordinario, paragonabile a quello delle fotocamere professionali. La funzione Flash Snapshot regola il processo di esposizione della fotocamera, catturando effetti di luce realistici e toni della pelle naturali.

OPPO Reno12 è il primo smartphone della serie Reno a mettere l’AI al centro dell’esperienza utente. Con l’esclusiva AI OPPO, Reno12 rivoluziona l’utilizzo dello smartphone a 360 gradi. Dalla fotografia all’intrattenimento, OPPO Reno12 offre strumenti avanzati per liberare la creatività. Con AI Eraser, è possibile rimuovere facilmente elementi indesiderati dalle foto, garantendo scatti impeccabili. Con AI Smart Image Matting 2.0, creare adesivi divertenti diventa un gioco da ragazzi, trasformando le immagini in opere d’arte uniche pronte da condividere. Grazie alla nuova app AI Studio, i ritratti prendono vita con una vasta gamma di stili ed effetti innovativi.

Inoltre, con AI LinkBoost e AI BeaconLink, le difficoltà legate alla connettività diventano un ricordo del passato. Che ci si trovi in mezzo a una folla o in una zona con scarsa copertura, Reno12 garantisce sempre una connessione affidabile e veloce.

Prezzo e Promo

OPPO Reno12 è ora disponibile in Italia su OPPO Store, permettendo agli utenti di sperimentare le sue avanzate funzionalità di AI e di apprezzare il suo design elegante.

Per gli utenti sono disponibili un’ampia varietà di offerte esclusive: fino al 21 luglio e solamente suOPPO Store, con il codice RENO12-80 sarà applicato uno sconto immediato a carrello di 80€. Su Amazon invece,fino al 15 luglio, coloro che acquisteranno OPPO Reno12 riceveranno, una volta completato l’acquisto, un credito Amazon di Amazon di 30,00€ spendibile per futuri acquisti su Amazon.

