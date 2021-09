Oggi è il giorno della serie Reno 6: come vi avevamo anticipato di recente, OPPO ha lanciato nella cornice della Fondazione Louis Vuitton di Parigi la nuova serie OPPO Reno 6. La nuova lineup include gli smartphone OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 5G.

Rispetto alla versione internazionale presente già sui mercati Asiatici, le versioni che saranno commercializzate da noi differiscono per la presenza del chipset Qualcomm ( lo Snapdragn 870 5G per Reno 6 Pro5G) rispetto al chipset Dimensity utilizzato sulle altre versioni. Il chipset Dimensity 900 rimane invece per il Reno 6 commercializzato da noi.

In particolare il focus della serie Reno6 si posa sul comparto fotografico e sulla possibilità di immortalare ogni scatto grazie ad un ampio ventaglio di sensori e algoritmi di ottimizzazione proprietari.

Anche Adolfo Binni, Head of Product Marketing OPPO di Italia ha voluto commentare il lancio della nuova serie Reno 6 sottolineando le funzionalità innovative:

La serie Reno è una testimonianza dell’approccio innovativo del brand, nota per la ricca e lunga eredità di padroneggiare l’innovazione con caratteristiche premium nel settore. Questa nuova gamma, che si concretizza con OPPO Reno6 Pro e OPPO Reno6, offre l’opportunità a tutti gli utenti di diventare un vero e proprio digital creator, grazie all’attento lavoro svolto sul comparto fotografico e all’imaging. I nuovi smartphone infatti possiedono caratteristiche della fotocamera mai sperimentate prima e supportate da algoritmi AI come il primo video ritratto Bokeh Flare, AI Highlight Video e altre feature specifiche che permetteranno di catturare video di qualità DSLR e molto altro. Con la nuova OPPO Reno6 Series ognuno potrà esprimere la propria creatività e comunicare le proprie emozioni semplicemente con uno smartphone.

Ancora una volta siamo orgogliosi di dimostrare concretamente ai nostri consumatori l’impegno e la passione che OPPO mette nella realizzazione dei propri prodotti. […] Adolfo Binni, Head of Product Marketing OPPO di Italia

OPPO ha voluto inoltre sperimentare con il design: entrambi gli smartphone sono dotati di un design elegante e innovativo con l’esclusiva finitura OPPO Glow, ispirato al fenomeno naturale della cristallizzazione della neve e in grado regalare giochi di luce unici sfruttando oltre un milione di micron di cristalli prismatici per regalare questo effetto unico.

Entrambi i nuovi smartphone sono poi equipaggiati con display OLED con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Infine, grazie alla certificazione HDR10+, OPPO Reno6 Pro 5G è in grado di offrire una gamma di colori ancora più ampia, per immagini di qualità ancora più superiore.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia ha commentato così il debutto della nuova Reno Series 6:

“La Serie Reno rappresenta da sempre la gamma OPPO più votata alla creatività e all’imaging, con l’obiettivo di trasformare ogni utente in un vero e proprio creatore digitale. Siamo orgogliosi di presentare oggi OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 5G, due smartphone dal perfetto equilibrio tra design dallo stile inconfondibile, prestazioni senza compromessi e un’attenzione a video e foto ritratto come mai prima d’ora.

Sono certa che questa nuova line-up riceverà ottimi riscontri dai consumatori italiani, accontentando soprattutto gli appassionati di fotografia mobile, anche i più esigenti”

Inoltre durante l’evento di lancio, l’azienda ha annunciato una nuova collaborazione con l’artista internazionale Kelvyn Colt. Il suo ultimo video clip musicale, girato interamente con OPPO Reno6 Pro 5G, così come il nuovo brano sono infatti riusciti a esprimere e incarnare al meglio l’essenza della nuova Reno6 Series “Ogni emozione merita un ritratto”, catturando in modo creativo le emozioni delle persone.

OPPO Reno 6 5G: Comparto fotografico al TOP

Specifiche Tecniche

Display: OLED da 6,55″ 2400×1080, refresh rate 90Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5

OLED da 6,55″ 2400×1080, refresh rate 90Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5 Processore: Snapdragon 870

Snapdragon 870 Memoria: 12GB RAM LPDDR4x a 2133 MHz (4 x 16 bit) / 256GB ROM UFS 3.1

12GB RAM LPDDR4x a 2133 MHz (4 x 16 bit) / 256GB ROM UFS 3.1 Connettività: 5G

Sistema operativo :Android 11 con UI ColorOS 11.3

:Android 11 con UI ColorOS 11.3 Fotocamere posteriori: 50MP Sony IMX766, f/1,8, 1/1,56″, OIS+EIS 16MP grandangolare, f/2,2, EIS 13MP tele, f/2,4 zoom ottico 5x 2MP macro, f/2,4 Frontale: 32MP, f/2,4

Batteria: 4.500mAh, ricarica SuperVOOC 2.0 65W ma senza ricarica Wireless

Colori: Aurora e Stellar Black

OPPO Reno6 Pro 5G è dotato di una potente AI Quad Camera da 50MP sul retro ( sensore Sony IMX766 ) e di una Selfie Camera da 32MP. Sfruttando al massimo le innovative capacità AI di OPPO, Reno6 Pro 5G e Reno6 5G sono dotati di funzionalità video-ritratto di alti livelli in particolar modo l’effetto Bokeh Flare Portrait Video fornisce ai video un effetto bokeh di qualità cinematografica, con un’elaborazione video in tempo reale in grado di catturare ritratti con punti luce bokeh sullo sfondo, mantenendo i soggetti naturali e luminosi.

Attraverso una tecnologia avanzata, la fotocamera principale da 50MP Ultra-Clear utilizza anche un algoritmo di aggregazione dei pixel, per realizzare scatti in alta definizione da 108MP.

Tra le altre funzioni di OPPO troviamo AI Highlight Video che è invece in grado di rilevare automaticamente la luce ambientale e di ottimizzare al meglio i video, garantendo scatti dai colori vividi.

C’è anche la modalità Ultra Steady Video che assicura la massima stabilizzazione oltre alla modalità Ultra Dark che consente agli utenti di realizzare contenuti chiari e luminosi anche in condizioni di scarsa luminosità e nelle riprese in notturna.

Oppo Reno 6

Reno 6 ha invece una tripla fotocamera posteriore da 64MP, in grado di supportare lo stesso algoritmo di aggregazione dei pixel, OPPO Reno6 5G è un dispositivo versatile e capace di catturare al meglio sia scene video complesse sia incredibili scatti fotografici, ottenendo risultati sorprendenti in qualsiasi condizione di luce.

Anche OPPO Reno6 5G dispone di un processore con architettura a 6nm e 8GB di RAM e 128GB di storage. Combinando un hardware di alto livello con le potenti batterie e l’iconica tecnologia di ricarica SuperVOOC 2.0 di OPPO, la nuova OPPO Reno6 Series offre agli utenti dei dispositivi in grado di durare a lungo e supportarli al meglio anche nelle attività più impegnative, con la possibilità di ricaricare lo smartphone in soli 30 minuti.



OPPO Reno 6 & Oppo Reno 6 Pro 5G: Prezzo e disponibilità

La serie Reno 6 è disponibile alla vendita da oggi 9 Settembre nei negozi di elettronica e su Amzon.it con un’allettante promo di lancio valida fino al 20 Ottobre che permette di ricevere altri prodotti dell’ecosistema OPPO.

Se il prodotto non è ancora disponibile sul punto vendita, puoi preordinarlo e completare l’acquisto entro il 20 ottobre 2021. Operazione a premi valida dal 09 settembre 2021 al 20 ottobre 2021.

Termine ultimo invio prove di acquisto e richiesta premi: 31 ottobre 2021. Per ogni ulteriore informazione si rinvia al regolamento integrale disponibile sul sito ufficiale di OPPO.

OPPO Reno6 Pro 5G è disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di 799,99€ nelle colorazioni Arctic Blue e Lunar Grey; mentre è possibile acquistare OPPO Reno6 5G al prezzo consigliato di 499,99€, nei colori Arctic Blue e Stellar Black.

Promo:

Acquistando OPPO Reno6 Pro è possibile ricevere OPPO Enco X, OPPO Band Style e una cover in silicone, per un valore commerciale totale di 279,40€;

è possibile ricevere e una cover in silicone, per un valore commerciale totale di Acquistando OPPO Reno6 è possibile ricevere OPPO Enco Free2 e una cover con funzione flash, per un valore commerciale totale di 179,80€.

Inoltre, tutti coloro che acquisteranno OPPO Reno6 Pro 5G o OPPO Reno6 5G entro il 31/12/2021, potranno ricevere tutta la protezione di OPPO Care Light 2021, con 3 mesi di garanzia dello schermo e la sua eventuale sostituzione presso i centri di assistenza autorizzati da OPPO in Italia . Tale garanzia copre tutti i danni riportati, anche dovuti a cadute accidentali, urti e compressioni derivanti da forze esterne.

