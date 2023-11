OPPO propone ai suoi utenti delle offerte esclusive su OPPO Store dal 1 al 12 novembre, in vista del Black Friday. Chi non vuole aspettare può approfittare subito di queste promozioni per trovare il dispositivo tecnologico ideale, inoltre, ci saranno anche delle offerte lampo l’11 e il 12 novembre per il Single Day.

Tra le offerte disponibili dal 1 al 12 novembre, ci sono i nuovi Portrait Expert, OPPO Reno10 Pro e OPPO Reno10 in bundle. In particolare, OPPO Reno10 Pro si può acquistare insieme a OPPO Enco Air3 Pro, una cover e un supporto auto a 499,99€, mentre OPPO Reno10 si può avere con OPPO Enco Air3, una cover e un supporto auto a soli 399,99€. Questi bundle offrono non solo smartphone di ultima generazione, ma anche accessori pensati per migliorare la vita quotidiana; che si tratti di appassionati di fotografia o di musica, questi bundle sono la scelta perfetta per soddisfare le diverse esigenze di tecnologia e stile.

Per chi vuole essere al passo con i tempi e godere della migliore tecnologia senza rinunciare a un design di qualità, OPPO Find N2 Flip è disponibile in bundle con OPPO Enco X, OPPO Band 2, un supporto auto e una cover firmata Qeeboo.

A soli 1199,99€ si potranno avere device e accessori perfetti per affrontare la giornata con stile.

Oltre alle offerte imperdibili previste per tutto il periodo dal 1 al 12 novembre, l’11 e il 12 novembre ci saranno anche offerte lampo dedicate al Single Day.

OPPO Reno8 Pro e OPPO Reno8, i predecessori della nuova Reno10 Series, saranno scontati per 48 ore rispettivamente a 499,99€ e 279,99€. Oltre a essere perfetti per scattare ritratti, la serie Reno8 si distingue per permettere agli amanti della fotografia di catturare i momenti migliori anche in ambienti con poca luce.

Anche OPPO Pad Air, nelle sue versioni 4+64GB e 4+128GB, è acquistabile rispettivamente a 159,99€ e 179,99€. Questo tablet, comodo e leggero, garantisce ottime prestazioni audio e video, ed è l’alleato ideale per chi non vuole rinunciare a vedere le proprie serie TV o film preferiti anche in viaggio.

Per gli appassionati di fotografia, gli amanti della musica o semplicemente in cerca del miglior dispositivo per le attività quotidiane, queste offerte imperdibili sono l’occasione ideale per trovare il device più adatto alle proprie esigenze.

