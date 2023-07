Siamo entusiasti di annunciare che OPPO ha deciso di fare durare il divertimento estivo ancora più a lungo! L’incredibile OPPO Summer Promo è stata estesa fino al 31 luglio, regalandoci un’ulteriore possibilità di cogliere l’opportunità perfetta per rendere la nostra estate più smart che mai.

E quali occasioni! La serie OPPO Find X5, famosa per catturare i ricordi estivi con una qualità senza precedenti, continua a brillare con promozioni irresistibili. In particolare, l’incredibile OPPO Find X5 Pro è ora disponibile a soli 799,00€, rendendolo un must-have per gli amanti della fotografia che desiderano immortalare ogni istante con straordinaria precisione. Ma non finisce qui: il potente OPPO Find X5 è disponibile ad un irresistibile prezzo di 549,00€, mentre il più accessibile OPPO Find X5 Lite può essere tuo a soli 349,99€.

E per gli appassionati di ritratti, la serie Reno8 è una vera e propria esplosione di talento. Nota come Portrait Expert, la serie Reno8 ti permette di scattare foto mozzafiato. E adesso, grazie alla OPPO Summer Promo, puoi mettere le mani sull’incredibile OPPO Reno8 Pro a soli 599,99€, l’elegante OPPO Reno8 a 399,99€ e il compatto OPPO Reno8 Lite a soli 289,00€.

Ma la promozione non si limita agli smartphone! Per gli amanti del divertimento e della produttività, l’OPPO Pad Air, il tablet versatile perfetto, offre un’esperienza di visione coinvolgente e immersiva, e un display 2K Eye-Care certificato da Tüv Rheinland che riduce l’emissione di luce blu, assicurando il massimo comfort visivo. Il Pad Air è in sconto a soli 199,99€ per la versione 4+64GB e a 229,99€ per la versione 4+128GB.

E non è tutto! Acquistando uno degli smartphone in promozione, potrai accedere a sconti speciali anche per i dispositivi IoT e gli accessori. Gli OPPO Enco Buds2, gli auricolari di fascia alta con effetti sonori personalizzati per un’esperienza musicale indimenticabile, possono essere tuoi a soli 14,99€. E per gli appassionati di fitness, l’OPPO Band2 è disponibile a soli 39,99€, con oltre 100 modalità di allenamento per aiutarti a mantenerti attivo anche durante le vacanze estive.

Questa è l’occasione ideale per rendere la tua estate ancora più smart grazie agli straordinari dispositivi dell’ecosistema OPPO. Non perdere questa opportunità unica: fai un salto su OPPO Store e goditi sconti vantaggiosi per portare a casa l’alleato tecnologico perfetto per la tua estate! Ma affrettati, l’OPPO Summer Promo termina il 31 luglio!

