OPPO è già da diverso tempo, quattro anni per la precisione, partner di Wimbledon e da poco vi avevamo parlato della nuova esperienza VR per celebrare i 100 anni del Centre Court di Wimbledon.

Per rendere questo legame ancora più emozionante e per celebrare il centenario del Centre Court di Wimbledon, ha creato una nuova esperienza di realtà assistita (AR) basata sulla sua recentissima tecnologia proprietaria CybeReal 2.0, che offre ai fan un panorama unico sull’amato Grande Slam.

Quest’anno, disponibile in esclusiva per i fan che parteciperanno al torneo, l’esperienza AR di OPPO, creata utilizzando la piattaforma proprietaria CyberReal 2.0, offre ai fan uno sguardo ravvicinato sull‘eclettica storia di Wimbledon, consentendo agli appassionati di tennis di inserire nell’ambiente AR gli atleti iconici di tutti i decenni e di scoprire in prima persona i momenti che hanno segnato l’eredità di Wimbledon.

CybeReal 2.0 si basa su un’innovativa tecnologia di localizzazione e calcolo spaziale in grado di fornire una posizione e un orientamento estremamente precisi, ma con un consumo energetico ridotto e con un’unica rilevazione dello spazio fisico.

La tecnologia di riproduzione 3D sviluppata in modo autonomo, infatti, ha permesso di raccogliere dati del mondo reale a livello consumer e di ricostruirne su cloud la replica virtuale. Un’esperienza che si potrà vivere attraverso il flagship all’avanguardia OPPO Find X5 Pro ( qui la nostra recensione ).

L’innovazione è presente in tutti gli elementi di OPPO ed è al centro della filosofia dell’azienda. I progressi tecnologici, come la NPU dedicata all’imaging MariSilicon X, frutto di oltre dieci anni di Ricerca e Sviluppo, sono un ottimo esempio dell’impegno di OPPO nel miglioramento dell’esperienza degli utenti. Grazie all’ottimizzazione delle capacità fotografiche e videografiche introdotte su OPPO Find X5 Pro, gli amanti del tennis possono facilmente catturare le scene più emozionanti sul campo da gioco con un’elevata qualità HDR. Infatti, la potenza di calcolo di MariSilicon X offre un’esperienza di imaging realistica in grado di rivelare ogni sottile sfumatura del gioco a Wimbledon.

Con la velocità di gioco nei campi di Wimbledon e con il movimento frenetico dei giocatori, risulta difficile per gli smartphone riuscire a catturare la reale intensità delle partite del Grande Slam. Tuttavia, Find X5 Pro risolve questo problema grazie alla sua tecnologia Ultra-Clear Snapshot combinata alla prima stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) a cinque assi e alla tecnologia anti-shake a tre gradi, per offrire risultati impressionanti e senza rallentamenti.

Guardando al futuro, OPPO si impegna a garantire agli amanti del tennis di tutto il mondo la possibilità di vivere le emozioni di questo campionato d’élite. Dalle immagini di alta qualità per i fan in tribuna ai display cristallini degli smartphone per i fan che lo seguono da a casa, OPPO continuerà a dare il massimo anche ai fan di Wimbledon 2023.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!