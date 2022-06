OPPO conferma il suo impegno nel voler ispirare gli utenti di tutto il mondo e svela i festeggiamenti in programma per celebrare i 100 anni del Centre Court di Wimbledon, di cui è partner ufficiale per il quarto anno consecutivo. Tra le iniziative di punta, spicca la presentazione dell’ultima esperienza AR realizzata dal brand grazie all’ausilio dell’innovativa tecnologia proprietaria CybeReal 2.0 e del flagship OPPO Find X5 Pro.

William Liu, Vice President and President of Global Marketing di OPPO spiega:

“La nostra brand proposition ‘Inspiration Ahead’ rappresenta la volontà di ispirare le persone ad avere fiducia nel futuro, incoraggiandole a rimanere risolute anche di fronte agli ostacoli che ci si pongono lungo il cammino. Da qui nasce la decisione di partecipare a eventi sportivi, attraverso cui OPPO possa trasmettere questo spirito di ispirazione reciproca e raccontare i propri traguardi nel campo dell’innovazione tecnologica agli utenti di tutto il mondo OPPO, in qualità di partner ufficiale del torneo per il quarto anno consecutivo, desidera migliorare il modo in cui gli appassionati di tennis vivono questa esperienza sportiva, grazie alla sua innovativa tecnologia di imaging, permettendo loro di catturare e condividere i momenti più emozionanti dentro e fuori dal campo.

OPPO, partner ufficiale di Wimbledon per il quarto anno consecutivo

In occasione del centenario del Centre Court di Wimbledon, OPPO ha dato vita a una nuova esperienza AR, che ripercorre la storia dell’iconico torneo. Disponibile in esclusiva presso lo stand del brand, le persone potranno incontrare virtualmente alcune stelle del tennis che hanno fatto la storia del torneo nel corso dei decenni, oltre a poter vivere i momenti più emozionanti che hanno reso Wimbledon uno dei tornei di tennis più famosi e amati al mondo.

Alla base dell’esperienza c’è la tecnologia CybeReal 2.0 di OPPO, capace di ricostruire ambienti complessi su larga scala e dinamici. La tecnologia fonde il mondo fisico e quello virtuale per dare vita a un’ampia gamma di ambienti creativi, grazie ai più recenti progressi di OPPO nel campo dell’elaborazione spaziale e della localizzazione. CybeReal 2.0 è in grado di fornire un posizionamento e un orientamento estremamente precisi per gli ambienti fisici, a fronte di un basso consumo energetico, utilizzando dispositivi come OPPO Find X5 Pro.

OPPO CybeReal 2.0

Il sistema di imaging all’avanguardia di OPPO Find X5 Pro è in grado di catturare tutta la magia che i giocatori preferiti dagli appassionati di tennis sono in grado di esprimere. Alimentato dall’innovativa NPU di imaging proprietaria MariSilicon X che abbiamo avuto modo di provare nella recensione di Find X5 Pro presenta un software di imaging leader nel settore che consente di immortalare l’azione con una chiarezza brillante.

La fotocamera grandangolare da 50MP dello smartphone è inoltre dotata di un sistema di stabilizzazione a cinque assi, unico nel suo genere, che migliora a ogni utilizzo per contrastare le vibrazioni, ridurre il rumore e rendere più nitide le scene, garantendo agli appassionati di tennis di catturare le suggestive scene di Wimbledon nella loro interezza, grazie a scatti nitidi e perfetti.

