OPPO e Qeeboo, brand italiano di design fondato da Stefano Giovannoni, presentano oggi un’esclusiva capsule collection di cover e wallpaper ideati per esaltare al massimo le caratteristiche distintive del nuovo OPPO Find N2 Flip.

La serie di cover personalizzate e gli esclusivi wallpaper per il display esterno sono caratterizzati dall’iconico design di Qeeboo e saranno disponibili nella maggior parte dei Paesi europei tra cui il nuovo arrivato, OPPO Find N2 Flip che abbiamo recensito qui.

La collaborazione dà vita a quattro cover pop, dedicate a OPPO Find N2 Flip e caratterizzate dalle iconiche e vivaci grafiche di Qeeboo, come il royal blue di Kong, simbolo di famiglia e protezione; il giallo zafferano del cactus Saguaro, rappresentazione della forza e della perseveranza; il verde fluo di Rabbit, elemento d’amore e buon auspicio e infine l’orange di Scottie, rassicurante e fedele compagno a quattro zampe. L’accessorio protegge lo smartphone e i wallpaper animati impreziosiscono il display esterno, esaltandone il design conferendogli un aspetto ancora più distintivo.

Eliza Li, OPPO Europe Chief Marketing Officer spiega:

“La collaborazione con Qeeboo ci permette di coniugare tecnologia e arte nella vita di tutti i giorni. OPPO, con alle spalle una storia che parla di attenzione al design, è lieta di poter portare il design iconico di Qeeboo su OPPO Find N2 Flip attraverso una serie di cover e wallpaper dinamici. Questo non solo esalta il design innovativo del display esterno di OPPO Find N2 Flip, ma offre anche ai nostri utenti la possibilità di vivere un’esclusiva esperienza di personalizzazione”

OPPO e Qeeboo condividono l’originalità e la creatività nel proporre prodotti unici che, oltre a soddisfare le esigenze dei consumatori, diventano il mezzo attraverso il quale le persone possono esprimere al meglio la loro personalità. Per questo OPPO, da sempre particolarmente attenta al design e alle funzionalità dei propri prodotti, sceglie di legarsi ad un brand, iconico e simbolo del Made In Italy per un progetto dal respiro internazionale. Le cover di OPPO Find N2 Flip ideate e personalizzate da Qeeboo saranno infatti disponibili nella maggior parte dei Paesi europei.

Stefano Giovannoni, Creative Director & Founder di Qeeboo dichiara:

“OPPO e Qeeboo condividono il coraggio di osare proponendo prodotti capaci di esprimere al meglio la propria identità e il proprio stile. Le cover realizzate per il nuovo OPPO Find N2 Flip ci hanno permesso di giocare con i colori e l’ironia di alcuni dei nostri oggetti più iconici che hanno contribuito alla notorietà di Qeeboo nel mondo. Ho trovato molto divertente e stimolante animare alcune delle nostre creazioni più iconiche per offrire uno spunto nuovo e inaspettato ai nostri consumatori”

La collaborazione non si limita alla realizzazione di cover protettive per il device: per impreziosire ulteriormente lo smartphone ed esaltarne una delle caratteristiche principali, Qeeboo ha personalizzato anche dei wallpaper con GIF animate per il display esterno per enfatizzare i connotati emozionali delle sue icone. OPPO Find N2 Flip accoglie nel più innovativo display esterno di qualsiasi telefono flip le mascotte del brand, veri e propri compagni di avventura da portare sempre con sé. Averli è semplicissimo: basta scaricare gli sfondi tramite un link disponibile nelle pagine dedicate di OPPO Store e Qeeboo e, una volta effettuato il download, i wallpaper saranno visibili nella galleria del proprio smartphone e pronti per essere impostati come sfondo.

OPPO FIND N2 FLIP COVER SCREEN DESIGN AWARDS

La collaborazione tra i due brand mostra come sia possibile dare vita a creazioni uniche su OPPO Find N2 Flip e sul suo ampio e distintivo display esterno, realizzato per avere accesso alle funzionalità più importanti, ma anche più spazio per l’immaginazione.

OPPO coglie quindi l’occasione per collaborare con le principali università di design: la NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, e UDIT University School of Design and Technology di Madrid per lanciare l’”OPPO Find N2 Flip Cover Screen Design Awards”. Il concorso europeo invita i giovani talenti del futuro a liberare la loro creatività e a progettare i futuri sfondi statici o dinamici che saranno resi disponibili per OPPO Find N2 Flip. I progetti verranno valutati da una giuria presieduta da Stefano Giovannoni, Creative Director & Founder di Qeeboo, che, insieme a OPPO e alle università di design sceglierà i vincitori del contest. I partecipanti possono trovare informazioni dettagliate sulla pagina ufficiale del concorso.

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI OPPO

Le cover di Qeeboo elevano l’esperienza di OPPO Find N2 Flip, già unica nel suo genere grazie alle innovative caratteristiche del device, rendendolo ancora più iconico e diventando la cornice ideale per l’esclusivo display esterno.

OPPO Find N2 Flip, lanciato ufficialmente il 15 febbraio, ha raccolto numerosi feedback positivi da parte dei media e degli utenti poiché garantisce un’esperienza top di gamma senza precedenti. Il display esterno interattivo da 3,26 pollici, il più grande nel segmento flip, rende disponibili varie funzionalità garantendo un’esperienza premium anche con il device chiuso. OPPO Find N2 Flip, inoltre, è dotato della più grande batteria del settore da 4300 mAh supportata da un sistema di ricarica SUPERVOOC da 44W che rendono lo smartphone il miglior alleato sul quale poter fare affidamento per un’intera giornata senza limitazioni.

Inoltre, grazie alla cerniera Flexion Hinge di seconda generazione e al display resistente, OPPO Find N2 Flip non solo offre un’esperienza più coinvolgente con una piega quasi invisibile, ma è anche dotato di una certificazione di laboratorio TÜV fino a 400.000 pieghe garantendo un’esperienza migliore e più affidabile.

Infine, OPPO Find N2 Flip, monta un sistema di fotocamere flagship co-sviluppato in collaborazione con Hasselblad, che garantiscono performance fotografiche e video professionali con la comodità di uno smartphone.

INFO E DISPONIBILITÀ IN ITALIA

Dal 17 aprile fino al 18 giugno, con l’acquisto di OPPO Find N2 Flip su OPPO Store e presso i principali rivenditori si riceverà in bundle la propria cover Qeeboo. A partire da questa data è inoltre possibile personalizzare il display esterno con dei wallpaper con GIF animate, scaricandoli gratuitamente tramite un link disponibile sulle pagine dedicate di OPPO Store e Qeeboo. Ulteriori informazioni sono disponibili a questo link.

