Vi ricordate di OPPO Zero-Power Tag? È una tecnologia che abbiamo visto la prima volta al MWC2023 ed ora ha guadagnato un prestigioso riconoscimento come una delle migliori invenzioni del 2023 secondo TIME, nella categoria “Experimental”. Questo posiziona OPPO a fianco di giganti del settore tecnologico come Apple, Samsung e Sony, consolidando la sua reputazione internazionale per l’innovazione.

Il TIME premia annualmente prodotti, software e servizi che risolvono in modo creativo problemi significativi, e l’inclusione del Zero-Power Tag sottolinea l’approccio di OPPO a un mondo sostenibile, eliminando la necessità di batterie inquinanti nei dispositivi IoT.

Elvis Zhou, CMO di OPPO Overseas, ha dichiarato:

“Siamo onorati di essere stati inclusi nella lista delle migliori invenzioni del 2023 del TIME con OPPO Zero-Power Tag, come riconoscimento dei nostri risultati in termini di innovazione e sostenibilità.”

Zhou ha sottolineato la visione di OPPO di coniugare convenienza e responsabilità ambientale attraverso questo dispositivo IoT che utilizza l’energia ambientale anziché le tradizionali batterie.

Presentato al MWC 2023, il prototipo di Zero-Power Tag sfrutta la tecnologia Zero-power Communication, raccogliendo energia da segnali Bluetooth, WiFi e del telefono cellulare. OPPO sta perfezionando il dispositivo, introducendo funzionalità come il monitoraggio della salute e puntando a estendere le applicazioni del Tag in vari settori.

La sostenibilità è al centro delle operazioni di OPPO, come dimostrato dal Climate Action Report del febbraio 2023, in cui l’azienda si impegna per la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050. OPPO ha ricevuto riconoscimenti come il SEAL Business Sustainability Award per OPPO Battery Health Engine e è stata nominata una delle aziende più innovative dell’Asia-Pacifico nel 2023 da Fast Company.

L’OPPO Inspiration Challenge 2023 ha introdotto la categoria “Inspiration for the Planet”, attirando proposte innovative da startup globali. Con uno sguardo al futuro verde, OPPO continuerà a prioritizzare la sostenibilità per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio e fornire tecnologie più rispettose dell’ambiente attraverso costanti innovazioni.

