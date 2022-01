Philips presenta il nuovo monitor pensato per gli uffici di ogni tipo: stiamo parlando del nuovo Philips Monitors 243S1 che è dotato di specifiche ben bilanciate e che combina una user experience confortevole, una buona qualità dell’immagine, prestazioni e durata.

Il monitor ha un pannello IPS da 24″ (23.8″ / 60.5 cm diag.), una risoluzione FHD, opzioni di connettività USB-C e una docking station integrata dove ogni compito può essere curato con funzionalità semplici e complete.

Specifiche tecniche

Immagine/Display

tipo schermo LCD

Tecnologia IPS

Tipo con retroilluminazione

Sistema W-LED

Dimensioni pannello60,5 cm (23,8″)

Rivestimento display Antiriflesso, 3H, opacità 25%

Area di visualizzazione effettiva527,04 (O) x 296,46 (V)

Formato16:9

Risoluzione massima1920 x 1080 a 75 Hz*Densità dei pixel93 PPI

Tempo di risposta (tipico)4 ms (grigio su grigio)*Luminosità250 cd/m²Fattore di contrasto (tipico)1000:1SmartContrast50.000.000:1Pixel Pitch0,2745 x 0,2745 mmAngolo di visione 178º (O) / 178º (V) @ C/R > 10Miglioramento dell’immagine SmartImageSpettro di colori (tipico)NTSC 91%*, sRGB 107%*Colori display16,7 MFrequenza di scansione30 – 85 kHz (O) / 48 – 75 Hz (V)sRGBSìSenza sfarfallioSìLowBlue ModeSìEasyReadSì

Connettività

Ingresso segnaleHDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C 3.2 Gen 2 x 1 (upstream, fino a 65 W di potenza erogata)HDCPHDCP 1.4 (HDMI/DP/USB-C)

Uscita segnaleDisplayPort outUSB:USB-C 3.2 Gen 2 x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream con 1 ricarica rapida B.C 1.2)

Audio (ingresso/uscita)

Uscita audioRJ45LAN Ethernet fino a 1 G*, Wake on LAN

Ingresso sincronizzazione Sincronizzazione separata

Una connettività multipla nella sua forma più semplice

Con la docking station USB-C, Philips 243S1 ricarica, trasferisce e collega il tuo laptop tutto allo stesso tempo. Il connettore USB-C, sottile e reversibile, permette una facile connessione con un solo cavo che trasferisce i dati a super velocità, mentre alimenta e ricarica (fino a 65W) il notebook in uso, direttamente dal monitor. L’USB-C permette anche di collegare a catena senza sforzo le configurazioni multi-display. Gli spazi di lavoro più puliti sono facilmente gestibili con le possibilità che la soluzione USB-C garantisce.

Insieme a questo nuovo standard, il Philips 243S1 dispone anche di un RJ-45 ethernet integrato per una potente sicurezza dei dati, così come un HDMI 1.4, un DP 1.2 e 4 USB-A per collegare facilmente qualsiasi periferica e dispositivo.

Attenzione alle lunghe ore di lavoro

Progettato pensando al benessere degli utenti, questo modello è dotato di una base SmartErgo che consente regolazioni ergonomiche permettondo agli utenti di posizionarsi secondo le loro esigenze. Gli utenti possono facilmente inclinare (+25/-5 gradi), ruotare (+180/-180 gradi) e regolare in altezza (fino a 130 mm) il monitor per una posizione ideale. Questo massimo comfort, insieme a un’impostazione ergonomica e ad alcune buone abitudini per fare brevi pause lontano dal display, può alleviare le tensioni fisiche di una lunga giornata di lavoro. Inoltre, essere nella posizione giusta aumenta anche la produttività e aiuta gli utenti ad essere più concentrati.

Passare ore davanti a un display può provocare affaticamento degli occhi e bruciore, secchezza e arrossamento degli occhi – che sono alcuni dei principali sintomi della cosiddetta CVS, Computer Vision Syndrome.

Per ridurre efficacemente la stanchezza degli occhi e garantire il benessere degli utenti, il monitor Philips 243S1 soddisfa lo standard TÜV Rheinland Eye Comfort per prevenire questo comune affaticamento degli occhi, senza disturbare i riflessi. Offre anche ampi angoli di visione per evitare qualsiasi riduzione della qualità dell’immagine quando si guarda da diverse angolazioni. Questa confortevole esperienza visiva è resa possibile anche grazie alla tecnologia Flicker-Free, alla modalità LowBlue e all’esperienza di lettura simile alla carta della modalità EasyRead. Insieme, queste innovazioni assicurano una produttività stabile e facile da guardare durante le lunghe ore di lavoro.

Prezzo e disponibilità

Philips 243S1 è disponibile da gennaio 2022 al prezzo consigliato di €329.

