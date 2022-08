Arriva ufficialmente in Italia il piccolo Poco C30, uno smartphone entry level che promette ottima autonomia grazie alla batteria da 6.000mAh.

POCO C40 offre inoltre la ricarica rapida a 18W per non rimanere mai scarichi, inoltre utilizza un display da 6,71″ con risoluzione HD+.

Andrea Crociani, Brand Manager POCO Italia in occasione del lancio ha dichiarato:

“La filosofia di POCO è da sempre quella di fornire all’utente il miglior prodotto al miglior prezzo, sacrificando tutto ciò che è superfluo. Con POCO C40 abbiamo voluto ampliare la nostra offerta di prodotti entry-level rivolgendoci anche e soprattutto a chi desidera spendere il meno possibile, senza rinunciare alle prestazioni. Anche in questo caso abbiamo alzato l’asticella proponendo un prodotto completo anche in questa fascia di prezzo”

POCO C40: User manual (English Edition) € 4.74 venduto da



Scheda tecnica

Display da 6.71 pollici a risoluzione HD+ da 1650 x 720 pixel;

Processore JR510 con 4 GB di RAM RAM e 64 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD;

Fotocamera posteriore doppia con un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 e un sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale da 5 MP;

Supporto jack audio da 3.5 mm, radio FM e sensore di impronte laterale;

Peso: 204 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + nano + microSD), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C;

Batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W;

Android 11 con la personalizzazione MIUI 13.



POCO C40 offre un display LCD Dot Drop da 6,71 pollici, il più grande mai visto su uno smartphone POCO, protetto dal vetro Corning Gorilla Glass, il dispositivo è resistente ai graffi e rappresenta il compagno ideale anche per le avventure all’aria aperta.

Il display ha una luminosità che raggiunge i 400 nits, completata da funzioni come la Sunlight Mode Display, che regola in modo intelligente la luminosità dello schermo in proporzione all’esposizione alla luce solare diretta, più forte proprio nel periodo estivo. Inoltre, la Reading Mode consente di impostare lo schermo su una temperatura colore più calda, e più comoda per la vista poiché in grado di ridurre l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di lettura.

Il dispositivo è dotato di una doppia fotocamera posteriore, di una fotocamera principale da 13MP, un sensore di profondità da 2MP e di una fotocamera frontale da 5MP. Questa configurazione è accompagnata da un’ampia gamma di funzioni e modalità innovative per la fotografia e la videografia, che consentono di catturare ogni singolo momento con chiarezza e precisione. La fotocamera frontale da 5MP è perfetta per i selfie e le videochiamate, mentre l’obiettivo con sensore di profondità da 2MP consente il rilevamento della profondità in tempo reale per un’estetica e una qualità innegabili

nella creazione di contenuti.

Sotto la scocca, POCO C40 monta l’ultimo processore octa-core JR510 ad alte prestazioni di JLQ Technology. La sua piattaforma mobile è costruita su un processo a 11nm con otto core Cortex-A55 che lavorano fino a 2,0GHz. Il design giovane e vivace di POCO C40 racchiude un aspetto audace e più sicuro che mai da tenere in mano.

Prezzo Disponibilità sul mercato italiano

POCO C40 da 4GB+64GB è disponibile in Italia da domani in tre colorazioni POCO Yellow, Power Black e Coral Green al prezzo di €189,90, acquistabile su po.co. Ovviamente, non può mancare l’offerta Early Bird che consentirà di acquistarlo per 5 giorni a €169,90 a partire dalle ore 13.00 del 3 agosto fino alle 12.59 dell’8 agosto.

POCO C40: User manual (English Edition) € 4.74 venduto da



Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!