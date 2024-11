POCO ha annunciato l’arrivo di POCO C75, un dispositivo che combina un design elegante ispirato alla natura con un display immersivo da 6,88 pollici e una batteria robusta. Questo smartphone è stato progettato per elevare l’esperienza di intrattenimento e diventare un must per gli utenti che cercano eleganza ed efficienza.

DESIGN E DISPLAY

Il POCO C75 presenta un design accattivante ispirato alla bellezza e all’armonia della natura. Il pannello posteriore evoca texture naturali nelle colorazioni Green e Gold, mentre la variante Black emana un fascino senza tempo. Il profilo sottile del dispositivo da 8,22mm esalta il suo design elegante, mentre il modulo camera circolare posizionato al centro aggiunge un elemento di grande impatto visivo.

Il display da 6,88 pollici offre un’esperienza visiva coinvolgente, con immagini vivaci e coinvolgenti, supportate da un refresh rate fino a 120Hz per garantire fluidità e lag ridotti. Il display è certificato TÜV Rheinland per le prestazioni Low Blue Light e Flicker-Free, ottimizzate anche per un uso prolungato.

PRESTAZIONI E FUNZIONALITÀ

POCO C75 è alimentato da un processore octa-core abbinato a un massimo di 16GB di RAM, inclusa l’estensione di memoria, il dispositivo consente un multitasking senza sforzo, transizioni fluide delle app e un’esperienza di intrattenimento senza interruzioni.

Il sistema a doppia fotocamera AI da 50MP consente agli utenti di scattare foto nitide e vivaci, mentre la fotocamera frontale da 13MP assicura agli utenti di apparire al meglio anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La batteria da 5160mAh offre una durata che copre tutta la giornata, grazie anche al supporto della ricarica da 18W. Il dispositivo include anche un sensore di impronte digitali montato lateralmente per uno sblocco rapido e sicuro e un jack per cuffie da 3,5mm con un aumento del volume migliorato del 150%.

“Con POCO C75, vogliamo andare incontro agli utenti e alle loro esigenze, sottolineando il nostro impegno nel rendere l’intrattenimento premium accessibile a un prezzo contenuto,” ha dichiarato Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global. “Abbinando un ampio display immersivo di alta qualità a un elegante design ispirato alla natura, POCO C75 diventa un dispositivo che rende ogni momento più coinvolgente e piacevole.”

Prezzo e disponibilità

POCO C75 è disponibile su mi.com, e Amazon in tre colorazioni Black, Green e Gold enelle seguenti configurazioni:

6GB + 128GB a partire da €149,90

a partire da 8GB + 256GB a partire da €169,90

Dall’11 novembre al 13 novembre, inoltre, entrambi gli smartphone saranno disponibili in offertaearlybird. POCO C75 sarà acquistabile a:

€119,90 per la variante da 6GB+128GB

per la variante da €139,90 per la variante da 8GB+256GB

