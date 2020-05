POCO F2 Pro ufficiale con Snapdragon 865 a partire da 499 euro – Specifiche, Prezzo, Foto

Attraverso una diretta streaming POCO ha presentato ufficialmente F2 Pro, l’erede del primo Pocophone che tanto aveva fatto parlare per via del suo rapporto qualità-prezzo molto aggressivo.

Pocophone F2 Pro ha una piattaforma hardware di prim’ordine grazie anche allo Snapdragon 865 che al momento è il chipset più performante sul mercato di Qualcomm.

Il display è un AMOLED FHD+ ed ha una diagonale di 6,67″ con sensore di impronte integrato sotto al display e cornici ridotte al minimo.

Frontalmente troviamo una fotocamera a pop-up da 20MP di POCO F2 Pro che appare dal bordo superiore ed ha un LED di notifica multicolore. Posteriormente spicca invece il modulo fotografico posteriore di forma circolare che racchiude i quattro obiettivi: il sensore principale è un Sony IMX686 da 64MP; c’è un’ottica ultra grandangolare, una macro e una per rilevare la profondità di campo. a Seguire le specifiche tecniche complete.

Specifiche tecniche Pocophone 2

Chipset Qualcomm Snapdragon 865, processo produttivo a 7nm, CPU octa-core Kyro 585, GPU Adreno 650

Display : 6,67″ AMOLED, risoluzione FHD+ (2400×1080 pixel), luminosità 500 nits / 800 nits (High Bright Mode), HDR10+, DC Dimming, Gorilla Glass 5

: 6,67″ AMOLED, risoluzione FHD+ (2400×1080 pixel), luminosità 500 nits / 800 nits (High Bright Mode), HDR10+, DC Dimming, Gorilla Glass 5 RAM : RAM: 6GB LPDDR4X8GB LPDDR5

: RAM: 6GB LPDDR4X8GB LPDDR5 STORAGE : 128 o 256GB di storage UFS 3.1

: 128 o 256GB di storage UFS 3.1 Fotocamera : Posteriore quadrupla 13MP: ottica ultra grandangolare 5P con apertura f/2.4, angolo di visione di 123° 5MP: macro sensore con pixel da 1,12μm, ottica 4P con apertura f/2.2, distanza di messa a fuoco 3-7cm, AF 2MP: profondità di campo, dimensione dei pixel 1,75μm, ottica 3P con apertura f/2,4, fuoco fisso Registrazione video [email protected], [email protected], 4K 30fps time lapse, night mode 2.0, supporto formato HEIF ​ 64MP, sensore Sony IMX686 da 1/1,7″, dimensione dei pixel 1,6μm, modalità Super Pixel (4-in-1), ottica 6P con apertura f/1.89, AF

: Anteriore pop-up : 20MP, dimensione dei pixel 1,6μm Supporto slow motion a 120fps Led di notifica multi colore Protezione contro le cadute

: Connettività : dual SIM dual standby, LTE, 5G sub 6G NSA (n77/n78), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC e trasmettitore IR

: dual SIM dual standby, LTE, 5G sub 6G NSA (n77/n78), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC e trasmettitore IR Audio : jack audio da 3,5mm, certificazione audio Hi-RES

: jack audio da 3,5mm, certificazione audio Hi-RES Sensori : sensore di impronte integrato nel display, triplo sensore di luminosità

: sensore di impronte integrato nel display, triplo sensore di luminosità Batteria : 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W, caricabatteria da 33W fornito in dotazione

: 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W, caricabatteria da 33W fornito in dotazione Dimensioni e peso : 163,3×75,4×8,9 mm 218 grammi

e : Altro : Sistema di raffreddamento con camera di vapore da 3.345mm2, grafite multi strato e grafene, certificazione Widevine L1

: Sistema di raffreddamento con camera di vapore da 3.345mm2, grafite multi strato e grafene, certificazione Widevine L1 Colori disponibili : Neon Blue, Electric Purple (con trattamento antiriflesso), Cyber Grey (con trattamento antiriflesso), Phantom White

: Neon Blue, Electric Purple (con trattamento antiriflesso), Cyber Grey (con trattamento antiriflesso), Phantom White Sistema operativo: Android 10 con interfaccia utente MIUI 11

Prezzi e disponibilità

POCO F2 Pro sarà disponibile in due configurazioni, differenziate in base alla quantità di memoria. I prezzi partono da 499 euro per il modello con 6GB di RAM (LPPRD4X) e 128GB di storage (UFS 3.1):

POCO F2 PRO 6/128 a 499 euro

POCO F2 PRO 8/256 a 599 euro

Non è ancora stata confermata la data di disponibilità nel mercato italiano tuttavia i prezzi non dovrebbero discostarsi da quelli della presentazione anche se non resta che attendere info ufficiali per il nostro paese.