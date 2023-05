POC ha presentato oggi la nuova F5 series, composta da due nuovi smartphone pensati per i gamer più esigenti, gli amanti della fotografia e gli appassionati di tecnologia.

Da sempre, POCO esplora le frontiere della tecnologia per capire, sviluppare e fornire ai propri fan ciò che più desiderano.

Attraverso 5 anni di esplorazione e perfezionamenti continui alla sua linea flagship, POCO ha dato vita a due nuovi dispositivi che offrono un mondo di possibilità. Alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1, POCO F5 Pro è il primo flagship all-rounder POCO dotato di un display AMOLED DotDisplay WQHD+ 120Hz; mentre, per offrire un’esperienza di gioco superveloce, lo speedster POCO F5 si aggiudica il titolo di primo smartphone rilasciato sui mercati globali a detenere un processore Snapdragon 7+ Gen 2.

Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global spiega:

“Ideati per i tech fan che desiderano la migliore tecnologia all’avanguardia, abbiamo creato due dispositivi che rendono più facile e piacevole la gaming experience, la parte fotografica e la creazione di contenuti video e l’utilizzo di più app allo stesso tempo. POCO F5 è una scelta fantastica per chi considera il gaming la priorità assoluta, mentre POCO F5 Pro, soprattutto nella versione da 512GB, è la scelta perfetta per gli utenti con esigenze da pro.”



POCO F5 Pro

Puntando ad essere uno dei migliori dispositivi per il gaming e per la visione di contenuti, POCO F5 Pro offre esperienze visive al di là di ogni aspettativa. Il display AMOLED WQHD+ 120Hz ultra chiaro è caratterizzato da 1400 nits (picco di luminosità) e 68 miliardi di colori true-to-life.



La nitidezza è quasi doppia rispetto a quella di un display FHD+ e rivela più dettagli che mai: dalle gocce di pioggia sui fiori alle sfumature di cibi appetitosi, fino ai sottili dettagli, le immagini riprodotte sono straordinarie. Inoltre, il super touch sviluppato in-house rende il gaming più stabile e preciso, aumentando le possibilità di vittoria.

Dotato di Snapdragon 8+ Gen 1, POCO F5 Pro vanta un basso consumo energetico, mantenendo al contempo prestazioni elevate. Lo smartphone è dotato di tecnologia LiquidCool 2.0 con una camera di vapore ad alta efficienza e della tecnologia di stabilizzazione intelligente FEAS 2.2 del telaio. Questa tecnologia avanzata migliora le prestazioni dissipando il calore in modo efficiente e contribuendo a prolungare la durata della batteria e del device.



POCO F5 Pro dispone anche di una fotocamera stabile e veloce, che consente di produrre scatti molto nitidi. Le immagini sono più belle che mai, con una resa ad alta definizione e una gamma di colori P3 più ampia del 25% rispetto a quella sRGB2. Inoltre, il device supporta le riprese video in 8K, con i sistemi OIS ed EIS ad assicurare la stabilità dei video, soprattutto in situazioni di ripresa veloci e dinamiche come quelle sportive o in occasione di performance musicali ed eventi3.

Ultima, ma non meno importante, la batteria da 5160mAh è in grado di fornire energia per tutta la giornata e offre una scelta multipla di metodi di ricarica rapida, rendendo POCO F5 Pro un compagno affidabile giorno e notte. Quando si ha bisogno di una pausa per ricaricarsi, in circa 30 minuti, il caricatore wireless da 30W porterà il telefono al 50%, mentre la tecnologia di ricarica turbo da 67W può ricaricare il telefono allo stesso livello in 15 minuti4.



POCO F5

Il primo smartphone dotato di Snapdragon 7+ Gen 2 sui mercati globali, POCO F5, è stato creato espressamente per gli appassionati di tecnologia e del mobile gaming. POCO F5 offre prestazioni robuste e fluide anche quando si passa da un’app all’altra, dallo scrolling e dalla navigazione alle videochiamate e alla visione live streaming. Il punteggio Antutu del nuovissimo chipset 5G è del 31% superiore a quello della generazione precedente, un punteggio imbattibile anche se si considerano alcuni famosi chipset della serie 8. Per offrire una migliore gaming experience, la Vapor Chamber con canali di vapore della tecnologia LiquidCool 2.0 assorbe il calore generato dal surriscaldamento del chipset e migliora la dissipazione del calore del 35%.



Il dispositivo offre agli utenti un’esperienza visiva confortevole e un app multitasking ottimale, anche durante lunghe sessioni di gioco e giornate di utilizzo intenso, godendo dei propri contenuti preferiti sul display DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici a 120Hz. Il rapporto screen-to-body del 93,4% crea un’esperienza davvero coinvolgente, sia che si tratti di guardare YouTube, Netflix o qualsiasi altro canale di streaming. Grazie all’oscuramento PWM a 1920Hz e al sistema di protezione degli occhi Low Blue Light Ex certificato da SGS, qualsiasi contenuto è anche visivamente piacevole.



POCO F5 mette a disposizione una fotocamera principale da 64MP dotata di numerose funzioni e filtri. Poiché il sistema di elaborazione avanzato della fotocamera è supportato dallo Snapdragon 7+ Gen 2, la velocità di impostazione e di scatto della fotocamera è notevolmente superiore. Inoltre, le riprese video 4K beneficiano dei sistemi OIS ed EIS, che riducono la sfocatura causata dal movimento del telefono, permettendo di catturare ricordi significativi con famiglia, amici e i propri animali domestici. Per una migliore esperienza d’uso, POCO offre una scelta di filtri e cornici che soddisfano le esigenze estetiche e le preferenze degli utenti per catturare scatti sorprendenti.

Con così tante funzioni e app da utilizzare, l’eccellente durata della batteria è una priorità anche per il POCO F5, in modo che i suoi utenti possano dire addio all’ansia da ricarica. Grazie alla ricarica turbo da 67W, il dispositivo ha un tempo di ricarica superveloce, che riporta la batteria al 100% in 50 minuti6.



Disponibilità e prezzo

POCO F5 Pro e POCO F5 sono disponibili da oggi su mi.com e po.co. POCO F5 Pro è disponibile nelle colorazioni black e white e in tre configurazioni:

8GB+256GB, a partire da 579,90€;

12GB+256GB a partire da 629,90€;

12GB+512GB a partire da 649,90€.

POCO F5 è disponibile nei colori white, blue, e black in due configurazioni:

8GB+256GB, a partire da 429,90€;

12GB+256GB a partire da 479,90€;

Da oggi 9 maggio ore 15.00 fino al 16 maggio ore 23.59, inoltre, entrambi gli smartphone saranno disponibili in offerta early bird.

POCO F5 Pro sarà acquistabile a:

479.90€ per la variante da 8GB+256GB;

499.90€, per la versione da 12GB+256GB;

549.90€ per la versione da 12GB+512GB, in esclusiva su mi.com e po.co

POCO F5 sarà acquistabile a:

379.90€ per la configurazione da 8GB+256GB;

399.90€, per la configurazione da 12GB+256GB;

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!