OnePlus annuncia oggi una nuova promozione che premierà coloro che acquisteranno il nuovo OnePlus 11 5G, infatti i primi utenti a comprare il device potranno ricevere in omaggio uno Speaker OnePlus X Bang & Olufsen Limited Edition Beosound A1 2nd Gen, del valore di 299€, oppure un paio di OnePlus Buds Pro 2 ( in base alla versione acquistata ), i nuovi auricolari wireless di punta del brand. L’offerta sarà disponibile in Italia esclusivamente su OnePlus.com e sarà valida dal 7 al 16 febbraio fino a esaurimento scorte.

I dettagli della promo

Lo Speaker OnePlus x Bang & Olufsen Limited Edition sarà riservato a chi farà il pre-order di OnePlus 11 nella versione 256GB + 16GB di RAM. Tutti i clienti che preordineranno il modello standard (8GB di RAM + 128 GB) potranno invece vincere di un paio di cuffie OnePlus Buds Pro 2.

Questa iniziativa, che celebra la community di OnePlus, anticipa l’imminente lancio globale del nuovo OnePlus 11, che sarà presentato il 7 febbraio 2023.

L’attesissimo OnePlus 11, con piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, porterà le prestazioni fast & smooth tipiche di OnePlus a livelli mai visti prima. Il device, inoltre, rinnoverà la storica collaborazione tra OnePlus e Hasselblad – offrendo un raffinato sistema a tripla fotocamera che supporta la modalità Ritratto Hasselblad, per scattare immagini a livello di DSLR – e segnerà il ritorno dell’iconico Alert Slider.

Tuomas Lampen, European Head of Strategy di OnePlus spiega:

“Da sempre, noi di OnePlus ci impegniamo per offrire alla nostra community prodotti ed esperienze il migliore possibili. Anche Bang & Olufsen offre ai suoi utenti un design di livello premium unito a un’altissima qualità artigianale, rivelandosi quindi il partner perfetto per il nostro ultimo flagship, OnePlus 11. Questa collaborazione celebra il valore della nostra community, offrendo agli utenti la possibilità di godere di un’esperienza audio e smartphone sempre al top”.

Lo speaker firmato Bang & Olufsen

Lo Speaker OnePlus X Bang & Olufsen Limited Edition Beosound A1 2nd Gen è l’accessorio perfetto per tutti gli amanti della musica, ora con il marchio OnePlus.

Il profilo raffinato e sottile, l’interfaccia utente chiara e le numerose funzioni rendono Beosound A1 2nd Gen uno speaker potente, portatile e dal design iconico. Inoltre, è dotato di un’autonomia di riproduzione fino a 18 ore, impermeabilità alla polvere IP67, integrazione con Alexa e un’ottima chiarezza audio.

Come ricevere i premi in omaggio

Per ricevere il loro omaggio, gli utenti devono accedere al sito OnePlus.com ed effettuare il pre-order del nuovo OnePlus 11. Durante il processo di acquisto, agli utenti verrà richiesto di aggiungere al carrello un “free gift” a scelta tra lo Speaker di Bang & Olufsen o un paio cuffiette di OnePlus Buds Pro 2.

I clienti che pre-ordineranno il modello standard di OnePlus 11 potranno selezionare solamente le OnePlus Buds Pro 2.

Ricordiamo ai nostri lettori che OnePlus 11 sarà lanciato sul mercato globale il 7 febbraio 2023 alle 15:00 (ora locale).

