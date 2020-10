Halloween è alle porte e con esso arriva anche una nuova promozione targata Linkem che fino al 1° Novembre mette in palio ogni giorno 10 buoni Amazon da 20€.

Infatti dal 23 Ottobre fino al 1 Novembre potremo partecipare al nuovo concorso Linkem #Premidapaura per provare a vincere fantastici premi come un buono Amazon dal valore di 20€ o super premi finali. Vediamo insieme come partecipare.

DOLCETTO O SCHERZETTO? VINCI PREMI DA PAURA CON LINKEM!

Per partecipare al concorso #Premidapaurabasterà andare sul sito premidapaura.linkem.com, inserire i nostri dati e tentare subito la fortuna grattando la card virtuale per scoprire sei ci siamo aggiudicato uno dei 100 buoni Amazon del valore di 20 euro! In totale ci sono 10 buoni da 20€ al giorno per un totale di 10 giorni di promozione.

E se non abbiamo vinto subito possiamo sempre avere più fortuna con la mega estrazione finale:un buono Amazon del valore di 500 europer spendere sui nostri acquisti online su Amazon.it.

Le Promo Linkem per l’alta velocità

Oltre alla campagna #Premidapaura vi ricordiamo che Linkem in questo periodo ha attive alcune interessanti promozioni per chi vuole navigare da casa senza limiti senza vincolo di contratto.

Chi acquista un servizio Linkem entro il 24 novembre, può sfruttare la“Mega Promo Internet” che garantisce uno sconto di 84€ per il primo anno e un ulteriore sconto di 51€ sul contributo iniziale di attivazione: solo 49€ anziché 100€.

Per scoprire tutti i dettagli dell’offerta Internet Linkem potete fare riferimento a questa pagina dedicata all’offerta.