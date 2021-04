Le promo di lancio per mettere le mani sopra uno dei nuovi dispositivi della famiglia OPPO X3 sta per terminare; infatti sarà possibile usufruire delle promozioni dedicato solamente fino al 30 Aprile 2021.

Vi ricordiamo che al momento sono attive promozioni dedicate per ognuno dei 3 nuovi dispositivi della famiglia OPPO Find X3 annunciata di recente: OPPOFind X3 Pro,OPPOFind X3 NeoeOPPOFind X3 Lite.

Se siete curiosi di scoprire la nuova lineup della famiglia OPPO Find X3 vi suggeriamo di dare uno sguardo alle nostre recensioni del flagship Oppo Find X3 Pro e di Oppo Find X3 Lite che abbiamo da poco recensito su Techzilla.

Isabella Lazzini ,Chief Marketing Officer OPPOItalia commenta così la serie X3:

“Siamo molto orgogliosi del successo della nuova famigliaOPPOFind X3 Series, sintesi perfetta dell’attento lavoro di ricerca e innovazione che da sempre caratterizzaOPPO. Inoltre, grazie alle numerose promozioni attivate al lancio e valide ancora per alcune settimane, sempre più utenti che scelgonoOPPOavranno l’opportunità di scoprire il ricco ecosistema del brand“

Le Promozioni di lancio di OPPO Find X3

Oppo Find X3 Pro

OPPO Find X3 Pro è il top-gamma di OPPO con display da 1 miliardo di colori e chipset Snapdragon 888. Si contraddistingue per design futuristico,display ancora più immersivo e quadrupla fotocamera che eleva ulteriormente gli standard della fotografia mobile.

Oppo Find X3 PRO è disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di1.149,99€nei colori Gloss Black, Blue e White è in promozione fino al 30 aprile 2021 con incluso nel prezzoOPPOWatch 46 mm, la Cover Kevlar, il sistema di ricarica AirVOOC 45W e la garanziaOPPOcare, per un valore commerciale totale di 449€.

OPPOFind X3 Neo 5G

Lo smartphonedal design glamour e alla moda, con unpotente comparto fotograficoeconnettività 5G, perfetto per realizzare contenuti multimediali, navigare online o utilizzare lo streaming.

Disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di799,99€ nei colori Starlight Black e Galactic Silverèin promozione fino al 30 aprile 2021con incluso nel prezzoOPPOWatch 41 mm e gli auricolariOPPOEnco W51, per un valore commerciare totale di 349€.

OPPOFind X3 Lite 5G

È lo smartphone che offre il meglio dell’innovazione tecnologica a un prezzo più accessibile. Grazie al comparto fotografico all’avanguardia, basato su innovative funzioni AI, offre a tutti gli appassionati di fotografia scatti unici.

Disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di499,99€ nei colori Galactic Silver, Astral Blue e Starry Black è in promozione con incluso nel prezzo gli auricolari OPPO Enco X, per un valore commerciale di 179,00€.

Altre info sono disponibili sul sito ufficiale OPPO Italia. Inoltre segnaliamo che da poco è disponibile la OPPO Crew per tutti i fan del brand.

