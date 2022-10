Parte domani il concorso a premi Gioca e vinci con Xiaomi 12T Pro, con cui Xiaomi offre al pubblico la possibilità di vincere Xiaomi 12T Pro da 8GB+256GB. Il nuovo smartphone flagship della Xiaomi 12T Series, lanciato a Monaco la scorsa settimana, porta nel mondo degli smartphone un inedito sistema di imaging – grazie alla fotocamera da 200MP – insieme a prestazioni e batteria pronte a rendere ogni momento Mega.

Modalità di partecipazione e premi

Xiaomi seguirà l’appuntamento con una live a questo link e sul canale Twitch “xiaomiitalia”, a partire dalle ore 13.00.

Dalle 13.30 e fino alle 15 sarà poi possibile accedere alla pagina dedicata sul sito e mettersi alla prova rispondendo a tre domande su Xiaomi 12T Series per vincere Xiaomi 12T Pro, nella versione da 8GB+256GB.



Premi in palio:



Tre smartphone in palio: per vincere, i partecipanti sono chiamati a rispondere correttamente almeno a 2 su 3 domande specifiche sulla Xiaomi 12T Series.

I primi due Fan che risponderanno correttamente verranno annunciati in modalità ‘Instant Win’ nel corso della live, mentre il terzo smartphone in palio verrà assegnato con estrazione finale tra tutti i partecipanti, a prescindere dal numero di risposte corrette.

Il regolamento completo è consultabile in allegato e visitando la pagina dedicata al concorso a questo link.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!