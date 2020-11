Realme oggi ha presentato ufficialmente anche per l’Italia il nuovo Realme 7 5G che andrà a prendere posto a fianco dell’attuale Realme 7 e della sua variante Pro con l’aggiunta di un chipset con il supporto alle nuove reti 5G.

Insieme alla data e il prezzo di uscita di Realme 7 5G troviamo anche l’arrivo di due interessanti accessori per il nostro smartphone: stiamo parlando del nuovo smartwatch Realme Watch S e delle cuffie Realme Buds Air Pro.

Realme 7 5G

Realme 7 5G è una versione aggiornata e rivisitata del Realme 7 che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Al suo interno troviamo un chipset Dimensity 800U realizzato con processo produttivo a 7nm che supporta le reti 5G con entrambe le SIM simultaneamente. Nello specifico sono supportati gli standard 5G-CA e 12 bande (n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78).

Il display di questo Realme 7 5G è un capiente pannello da 6,5″ con risoluzione FHD+ e i gamer saranno felici di sapere che è presente un refresh rate a 120Hz e un touch sampling rate a 180Hz. Presente anche un effetto luminoso che farà accendere il bordo del notch frontale in determinate situazioni.

Per quanto riguarda la batteria troviamo una capiente unità da 5.000mAh che può essere ricaricata grazie alla tecnologia Dart Charge a 30W che ricaricherà completamente il dispositivo in poco più di 1 ora.

Per il comparto fotografico troviamo davanti un sensore da 16MP con apertura f/2,1, sul retro troviamo quattro sensori: il principale da 48Mpx, un grandangolare da 8Mpx, 2Mpx per il ritratto bianco e 2Mpx per il DOF. La registrazione video arriva a 4K @30fps.

SPECIFICHE TECNICHE REALME 7 5G

Display: 6,5″ Ultra Smooth, FHD+, rapporto schermo-scocca del 90,5%, 20:9, refresh rate fino a 120Hz, touch sampling rate 180Hz

6,5″ Ultra Smooth, FHD+, rapporto schermo-scocca del 90,5%, 20:9, refresh rate fino a 120Hz, touch sampling rate 180Hz Processore: Dimensity 800U 5G CPU octa-core fino a 2,4GHz GPU ARM Mali-G57 MC3

Memoria: 6/8GB di RAM LPDDR4x dual-channel 128GB interna UFS 2.1 espandibile

Connettività: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo SIM: dual SIM + microSD

dual SIM + microSD Censore delle impronte digitali: laterale

laterale Audio: Dolby Atmos, Hi-Res

Dolby Atmos, Hi-Res Fotocamera anteriore: 16MP, FOV 79,3°, f/2,1, lenti 5P, video fino a 1080p @30fps

16MP, FOV 79,3°, f/2,1, lenti 5P, video fino a 1080p @30fps Fotocamere posteriori: 48MP Samsung S5KGM1ST, 1/1,73″, f/1,8, lenti 6P 8MP grandangolare, FOV 119°, f/2,3, lenti 5P 2MP ritratto B&N, f/2,4, lenti 3P 2MP macro 4cm, f/2,4, lenti 3P modalità Super Nightscape, HDR, AI, Cinema Mode, UIS Video Stabilization, UIS Max Video Stabilization, video finoa 4K @30fps

batteria: 5.000mAh con ricarica rapida Dart Charge 30W, Sleep Standby Optimization, App Quick Freeze, Power Saving Mode

5.000mAh con ricarica rapida Dart Charge 30W, Sleep Standby Optimization, App Quick Freeze, Power Saving Mode OS: Android 10 con realme UI

Android 10 con realme UI dimensioni e peso: 162,2×75,1×9,1mm 195g



Per il black friday, Realme ha già annunciato alcuni sconti:

realme 64/128GB: 259 199€

realme X312/256GB: 499 369€

realme 7 Pro8/128GB: 319 279€

REALME WATCH S

Presentato ufficialmente anche in Italia ilRealme Watch S, smartwatch con display circolare da 1,3″ e risoluzione 360×360.

Questo nuovo smartwatch presenta alcune funzionalità interessanti come l’adattamento automatico della luminosità come sugli smartphone con 5 livelli diversi. Il corpo è costruito con lega di alluminio 6063 e ovviamente sono presenti i quadranti personalizzabili. Più di 100 per essere precisi.

Troviamo anche le funzioni per l’analisi della qualità del sonno e gli avvisi per alzarsi o per bere, nonché la possibilità di ricevere le notifiche di app e chiamate, lo sblocco dello smartphone realme, la gestione della musica e della fotocamera da remoto. In arrivo anche un aggiornamento che sbloccherà funzioni per la gestione dei dispositivi connessi IoT. Si ricarica completamente in 2 ore e troviamo la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua.

Il nuovo Realme Watch S offre anche tutte le principali funzioni per il monitoraggio dell’attività fisica oltre ad un sensore per il battito cardiaco (PPG) attivo anche in modalità continua e il livello ( ogni 5 minuti ) dellasaturazione dell’ossigeno nel sangue.

Lo smartwatch saprà riconoscere e tracciare 16 diverse modalità sport, tra cui corsa, camminata, bici, calcio, basket, pingpong, yoga e cricket.

Realme Watch S sarà disponibile a partire dadicembreal super prezzo di79,99€.

SPECIFICHE TECNICHE REALME WATCH S

Display: 1,3″ 360×360, 278ppi, touch, fino a 600nit

1,3″ 360×360, 278ppi, touch, fino a 600nit Cinturino: 23mm rimovibile

23mm rimovibile Sensori: accelerometro a 3 assi, battito cardiaco

accelerometro a 3 assi, battito cardiaco Resistenza all’acqua: IP68

IP68 Connettività: Bluetooth 5.0 (compatibile con Android 5+, da dicembre con iOS)

Bluetooth 5.0 (compatibile con Android 5+, da dicembre con iOS) Modalità sport: 16

16 Funzioni principali: monitoraggio attività fisica, SpO2, sonno, sedentarietà, notifiche messaggi, chiamate

monitoraggio attività fisica, SpO2, sonno, sedentarietà, notifiche messaggi, chiamate batteria: 390mAh, autonomia fino a 20 giorni in saving mode, 15 giorni con monitoraggio battito cardiaco attivo. Ricarica completa in 2 ore

390mAh, autonomia fino a 20 giorni in saving mode, 15 giorni con monitoraggio battito cardiaco attivo. Ricarica completa in 2 ore colorazione: nera

nera dimensioni e peso: 259,5x47x12mm 48g



REALME BUDS AIR PRO

Insieme a Realme 7 5G son ostate presentate anche le Buds Air Pro con ANC. Al suo interno troviamo unchip S1realizzato con processo a 28nm permette di ottenere una connessione stabile ed una cancellazione attiva del rumore senza influire troppo sulla batteria.

E’ presente anche una modalità Game dove la latenza è di 94ms inoltre non manca il supporto alla qualità audio ACC, il Bass Boost Driver da 10mm, la modalitàBass Boost+.

L’autonomia è dichiarata di 25 ore di scolto ( che diventano 20 con la cancellazione del rumore attiva . La batteria da486mAhpuò essere ricaricata rapidamente in 10 minuti per 3 ore di ascolto.

Le Realme Buds possono ridurre il rumore fino a 35db. É presente anche laTransparency Mode, tramite cui con un solo tap si può tornare a sentire i rumori ambientali, mentre durante le chiamate i due microfoni e gli algoritmi di cancellazione del rumore ENC permettono di ridurre significativamente i disturbi provenienti dall’esterno.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

realme Buds Air Pro saranno disponibili al prezzo di89,99€.

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni e peso: custodia di ricarica: 60,5x56x24mm 39,5g singolo auricolare: 5g

chip: S1

S1 chiamate: cancellazione del rumore Dual Mic Noise

cancellazione del rumore Dual Mic Noise cancellazione attiva del rumore ambientale ANC

ricarica: USB-C, batteria da 486mAh (fino a 25 ore di riproduzione, 20 con ANC attivo), ricarica in 1 ora

USB-C, batteria da 486mAh (fino a 25 ore di riproduzione, 20 con ANC attivo), ricarica in 1 ora Bass Boost Driver a 10mm

modalità Bass Boost+

connettività: Bluetooth 5.0 (trasmissione del suono in contemporanea verso i due auricolari)

Bluetooth 5.0 (trasmissione del suono in contemporanea verso i due auricolari) controlli touch

IPX4

app realme Link

colorazioni:Rock Black, Soul White

