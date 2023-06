realme ha confermato oggi che la serie realme 11 Pro – che include realme 11 Pro+ 5G e realme 11 Pro 5G – sarà lanciata ufficialmente in Europa il 20 giugno. Ma le novità non finiscono qui, infatti, realme ha rivelato ufficialmente il suo partner globale per la fotografia: Lonely Planet, che offrirà agli utenti un’esperienza fotografica ancora più speciale.

Lonely Planet, il partner globale per vivere appieno l’esperienza fotografica

La fotografia, tramite smartphone, dovrebbe ispirare gli utenti a catturare i momenti più belli e magici, lasciando che ognuno si esprima liberamente, senza le limitazioni dei dispositivi utilizzati. Questo è il concetto in cui realme crede e che ha guidato la creazione della serie realme 11 Pro 5G, che assicura un’esperienza di imaging per un’esplorazione senza confini.

L’unicità della nuova serie non si limita alla fotocamera di ultima generazione, infatti, con i nuovi smartphone è nata una collaborazione unica con Lonely Planet: 3 filtri personalizzati che rendono la street photography ancora più divertente e creativa. I due brand hanno realizzato insieme una filigrana che contraddistingue le foto con un’atmosfera esclusiva e vintage. Inoltre, cinque fotografi professionisti di Lonely Planet si uniranno a realme per un progetto di esplorazione della città: sfruttando l’eccezionale comparto fotografico del realme 11 Pro+ 200MP OIS SuperZoom, scopriranno le immense potenzialità di fotografare le città.

Il fiore all’occhiello del segmento con una fotocamera da 200MP

Il nuovissimo realme 11 Pro+ 5G, grazie alla sua fotocamera con SuperZoom OIS da 200MP è il flagship dell’anno. La sua fotocamera si basa su un sistema aggiornato di fotocamere Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom con un sensore di dimensioni pari a 1/1,4 pollici, una dimensione dei pixel di 2,24μm e un’apertura di f/1,69, il tutto in una configurazione premium senza cambiare fascia di prezzo – un enorme balzo in avanti se confrontato con i concorrenti che utilizzano ancora il sensore IMX766.

Grazie alla tecnologia In-sensor Zoom, il realme 11 Pro+ 5G è in grado di supportare la modalità di zoom 2x/4x lossless, che consente al sensore di passare da una modalità di immagine all’altra ottenendo lo stesso numero di pixel reali in diversi segmenti focali, in modo che la composizione dello scatto sia più libera, indipendentemente dalla distanza. Di conseguenza, il realme 11 Pro+ 5G è il primo smartphone del settore dotato di zoom 4x lossless con una risoluzione dell’immagine superiore del 242% rispetto a quella di prodotti simili.

Il realme 11 Pro+ 5G dispone anche di interessanti funzioni della fotocamera, come Ritratto di Gruppo e One Take, che viene utilizzato per la composizione intelligente con l’algoritmo AI, per generare più foto “best-angled” contemporaneamente.

Display curvo da 120 Hz, il migliore della fascia

Entrambi i modelli realme 11 Pro+ 5G e realme 11 Pro 5G sono dotati di un display curvo a 120 Hz, il migliore del segmento, per un’esperienza unica.

Il COP Ultra Packaging offre una visione innovativa a tutto schermo e un’impugnatura comoda, grazie all’ultraelevato rapporto schermo/corpo del 93,65%, assicurato anche dalla sottilissima cornice da 2,33mm. Per garantire un’eccellente esperienza di presa e maneggevolezza, realme ha scelto la curvatura di precisione a 61° dopo 26 selezioni di pannelli manuali.

La serie realme 11 Pro supporta il touch sampling rate a 1260 Hz ed è dotata dell’algoritmo di ottimizzazione X-touch 2.0, che riduce notevolmente i tocchi indesiderati nell’uso quotidiano. È inoltre super resistente, grazie al doppio vetro rinforzato, che assicura un design duraturo sia nella parte posteriore, sia in quella anteriore. Il display non solo è dotato di una frequenza di aggiornamento superveloce di 120 Hz, ma anche di 1 miliardo di colori, 950 nit di luminosità di picco, 100% di gamma cromatica P3, HDR 10+ e un rapporto di contrasto di 5.000.000:1.

L’esclusivo design Sunrise Beige

realme continua a riservare una particolare attenzione al design all’avanguardia: questa volta realme Design Studio ha deciso di collaborare con il designer Matteo Menotto, nato nella capitale della moda – Milano – e noto per le sue stampe che gli hanno permesso di lavorare per brand di lusso, alle quali si è ispirato per la nuova realme 11 Pro Series. Il design di questi modelli è la perfetta descrizione di uno dei momenti più belli della giornata: l’alba. Infatti, l’obiettivo rotondo ricorda il sole che sorge, la linea gialla al centro simboleggia la strada che si estende in lontananza e la tonalità utilizzata per questo look – il beige – è il colore del sole che si riflette sugli edifici. Per questo design esclusivo, realme ha scelto il nome Sunrise Beige.

In quel momento speciale, quando il sole illumina le facciate degli edifici italiani, inizia il nuovo viaggio.

Restate sintonizzati per ulteriori informazioni su realme 11 Pro Series.

