Nastro di partenza per i Realme Days che fino al 9 Luglio permette di acquistare la tecnologia Realme con sconti e promozioni davvero allettanti sul sito ufficiale.

In particolare i protagonisti delle offerte estive, valide fino al 9 luglio, il nuovissimo flagship killer realme GT e realme 8 5G, insieme ad altri smartphone delle serie 8 e 7 e a diversi accessori AIoT. Molto interessanti soprattutto gli sconti proprio sul nuovo Realme GT, l’entry-level che si crede un top-gamma grazie al suo potente chipset..

Ecco le offerte più accattivanti:

realme GT e realme 8 5G scontati rispettivamente a 429 euro e 149 euro

Diversi i wearable in promozione, tra cui i nuovi r ealme Watch 2 e Watch 2 Pro

Acquistando uno smartphone, gli auricolari Buds Q sono disponibili a soli 4,99 euro

Realme GT

La configurazione 8 GB + 128 GB di realme GT, lanciato sul mercato italiano a giugno, fino a venerdì è disponibile a 429 euro, anziché 449 euro. Lo smartphone vanta feature da top di gamma, a partire dal potente processore Qualcomm Snapdragon 888, dalla ricarica SuperDart da 65 W – in grado di caricare completamente la batteria da 4.500 mAh in soli 35 minuti – e dal display Super AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate di 120 Hz. Il dispositivo, uno dei primi a supportare Android 12 Beta 1, è dotato anche di una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, speaker Dolby Atmos Dual Stereo e audio Hi-Res. Potete trovare Realme GT a questo indirizzo.

Lo sconto previsto per realme 8 5G (4 GB + 64 GB) è di 50 euro: fino al 9 luglio è infatti in promozione a 149 euro, anziché 199 euro. La scheda tecnica del dispositivo comprende il processore 5G MediaTek Dimensity 700, una tripla fotocamera posteriore da 48 MP, una batteria da 5.000 mAh capace di offrire un’ottima autonomia grazie alla modalità di risparmio energetico intelligente Smart 5G Power Saving, un display FDH+ da 6,5 pollici che, grazie al refresh rate di 90 Hz e alla frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz, si dimostra infinitamente fluido e reattivo in ogni situazione, dalla navigazione in rete alle sessioni di gioco. Durante i realme Days la versione con 6 GB + 128 GB è proposta a 219 euro anziché 249 euro.

Da realme 8 Pro a X50 5G, passando per la serie 7

Fino al 9 luglio sul sito di realme anche altri prodotti della serie Number sono scontati, a partire da realme 8 Pro (8 GB + 128 GB), il primo dispositivo di realme con fotocamera principale da 108 MP, nonché il primo smartphone al mondo che permette di realizzare video tilt-shift in time-lapse e clip in time-lapse dei cieli stellati senza avvalersi di attrezzature e software professionali.

realme 8 Pro – con display Super AMOLED da 6,4”, processore Qualcomm Snapdragon 720G e batteria da 4.500 mAh con ricarica SuperDart da 50 W – è in vendita a 279 euro.

Per quanto riguarda invece il modello “liscio” di Realme 8 troviamo prezzi scontati di 179 euro e 209 euro, a seconda del modello preso in considerazione (4 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB). Lo smartphone è caratterizzato da un design sottile e leggero (7,99 mm per 177 grammi), un display Super AMOLED da 6,4 pollici, batteria da 5.000 mAh con ricarica Dart da 30 W, fotocamera quadrupla con AI e sensore principale da 64 MP e processore MediaTek Helio G95.

È possibile approfittare dei realme Days per acquistare anche tutti gli smartphone della serie 7 – compreso realme 7 5G, in vendita a 219,90 euro (6 GB + 128 GB) in seguito a uno sconto di 60 euro – e realme X50 5G (6 GB + 128 GB), disponibile a 329,90 euro.

Realme DAYS: In offerta anche i prodotti AIoT

I saldi estivi di realme coinvolgono anche gli smartwatch, compresi i nuovi Watch 2 e Watch 2 Pro, proposti a 49,99 euro e 64,99 euro. I due wearable, presentati a giugno in occasione del lancio globale di realme GT e dotati rispettivamente di display da 1,4” e 1,75”, dispongono di sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca e del livello di ossigeno del sangue e di 90 modalità sportive con cui tenere sotto controllo l’attività fisica e ottimizzare i propri allenamenti. Inoltre, vantano un’autonomia compresa tra i 12 (Watch 2) e i 14 giorni (Watch 2 Pro).

Tra i dispositivi in offerta in occasione dei realme Days anche alcuni modelli di auricolari, tra cui realme Buds Air 2 (34,99 euro) – con cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 25 dB, grado di impermeabilità IPX5 e modalità Trasparenza, che permette di parlare facilmente con le persone attorno a sé senza doversi togliere gli auricolari – e realme Buds Air Pro (54,99 euro anziché 89,99 euro).

Non è tutto. Acquistando entro il 9 luglio uno smartphone sul sito ufficiale di realme, con soli 4,99 euro in più è possibile aggiungere al carrello anche Buds Q, auricolari caratterizzati da un’autonomia di 20 ore, resistenza all’acqua secondo il grado di protezione IPX4 e Dynamic Bass Boost per ottimizzare i bassi.

