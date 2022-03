Realme si è distinto come brand in più rapida crescita a livello globale. La sorprendente crescita ha permesso a realme di collocarsi tra i top 5 brand in termini di spedizioni di smartphone 5G in ben 20 mercati globali, riconfermando la sua posizione di leader del settore con l’obiettivo di democratizzare la tecnologia e i servizi 5G.

Secondo l’ultimo report di Counterpoint Research, le spedizioni di smartphone 5G di realme sono quelle cresciute di più tra i principali brand di smartphone, registrando una crescita del 165% su base annua nel quarto trimestre del 2021. La rapida crescita è stata alimentata soprattutto dall’espansione dell’azienda nei paesi dell’Europa occidentale come Italia, Spagna, Francia, Regno Unito e Svizzera, in ognuno dei quali realme è il brand in più rapida crescita grazie alla serie GT e a realme 8 5G.

I brand con spedizioni trimestrali di smartphone 5G con 5 milioni di unità o più nel Q4 2021 sono considerati i principali marchi 5G.

I dispositivi 5G di realme continuano ad esser performanti anche in regioni come il Medio Oriente, il Nord Africa e l’Asia Pacifico, che costituiscono la maggior parte delle spedizioni nei 20 mercati in cui il brand è presente (tra cui India, Bangladesh, Malesia, Marocco, Myanmar e Singapore), collocandosi sempre tra le prime cinque aziende.

Per rafforzare ulteriormente la dedizione a fornire un servizio e un’esperienza 5G premium, durante il Mobile World Congress 2022, realme ha presentato realme GT 2 Pro, il suo prodotto più premium di sempre, e la ricarica a 150 W che sarà presente su realme GT NEO 3. Lo smartphone appena lanciato promette un’esperienza “GT” (Greater Than You See) con il processore Snapdragon 8 Gen 1 e il miglior display piatto Android 2K.

realme sta inaugurando anche i primi pop-up store europei a Parigi, Madrid, Roma, Varsavia, Amsterdam e Colonia, con prodotti di punta premium e opere d’arte sostenibili. La serie GT 2 è disponibile in Europa dall’8 marzo.

