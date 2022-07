realme ha presentato oggi in Cina il nuovissimo realme GT 2 Explorer Master Edition, uno smartphone flagship e alla moda con prestazioni al top.

realme GT 2 Explorer Master Edition vanta un design innovativo e offre prestazioni al top grazie al SoC Snapdragon 8+Gen 1, nonché un nuovissimo chipset per display indipendente X7.

Travel Trunk Design sviluppato da realme Design Studio e Jae-Jung

realme GT 2 Explorer Master Edition è disponibile in tre varianti di colore: Wilderness, Snowfield e Black Beach. La variante Wilderness è stata creata in collaborazione con realme Design Studio e Jae-Jung, rinomato stilista di The North Face che è stato designer anche per Ralph Lauren e fondatore del marchio di moda DOOR.

Ispirata allo stile di vita urbano all’aperto, la variante Wilderness presenta un design unico ma familiare ispirato ai classici bauli da viaggio. Le barre laterali sono rivestite con una texture opaca premium con rivetti metallici per creare l’estetica del bagagliaio e un materiale posteriore in pelle vegana ecologico per completare lo stile retrò.

Prestazioni di punta con doppio chipset

Come ultimo dispositivo di punta dell’azienda, realme GT 2 Explorer Master Edition è tra i primi a presentare il SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Con il processore TSMC a 4 nm, il chipset offre un aumento delle prestazioni della CPU del 10%, un 30% in meno di ioni di consumo energetico della CPU/GPUe un consumo energetico complessivo del SoC inferiore del 15%.

Per raddoppiare le prestazioni il prodotto è dotato di un chipset di visualizzazione X7 indipendente, che consente un frame rate elevato e una qualità delle immagini ad alta definizione, garantendo al contempo bassa latenza e bassi consumi, per una maggiore durata della batteria. Il chipset supporta un’interpolazione del frame rate fino a 4x, che si evolve da 30fps e 120fps.

Durante le attività a elevata intensità, realme GT 2 Explorer Master Edition offre una riduzione della potenza fino al 30% per i giochi e al 25% per i video online. Questo consente di abilitare la RAM LPDDR5X all’avanguardia e UFS 3.1, mantenendo prestazioni ottimali più a lungo.

I primi trigger virtuali al mondo e il sistema di dissipazione del calore per i giochi

Per i giocatori, il telefono è dotato di trigger virtuali HyperTouch dotati di feedback tattile ed effetti luminosi di notifica sul lato del telefono. Le risposte touch sono a bassa latenza, garantendo un’esperienza di gioco ininterrotta. Gli utenti possono personalizzare il trigger per customizzare la propria esperienza di gioco, che si tratti di giochi MOBA, giochi FPS o giochi open-world.

Per massimizzare l’efficienza di dissipazione del calore, realme GT 2 Explorer Master Edition ha un doppio sistema di raffreddamento a vapore in acciaio inossidabile (VC) che adotta due strati VC che coprono l’unità di riscaldamento da entrambi i lati. Con una superficie totale di raffreddamento di 4811 mm², l’efficienza di dissipazione del calore del telefono viene migliorata del 154% rispetto alla generazione precedente della serie Master.

La prima soluzione di ricarica GaN Fet integrata al mondo per la ricarica fredda

realme GT 2 Explorer Master Edition è dotato di una soluzione di ricarica GaN Fet integrata, che aiuta a ridurre dell’85% la dissipazione del calore in fase di ricarica rispetto alla soluzione 4:1 Charge Pump. Inoltre, il prodotto sfoggia una carica UltraDart da 100 W e una batteria da 5.000 mAh, in grado di ricaricarsi da 0 al 100% in 25 minuti.

Prezzo e disponibilità

realme GT 2 Explorer Master Edition è disponibile – solo in Cina al momento – in tre configurazioni: 8+128GB, 8+256 GB e 12+256 GB al prezzo rispettivamente di 3.499 ( circa 518€) RMB, 3.799 (570€) RMB e 3.999 RMB (circa 630€).

