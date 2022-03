Realme ha presentato stamattina, nella bellissima cornice del MWC 2022 di Barcellona, il nuovo realme GT 2 e il GT 2 Pro equipaggiati rispettivamente con Snapdragon 888 e il modello Pro con il potente chip Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.

I nuovi dispositivi hanno un design e delle colorazioni veramente uniche comparato agli smartphoen attuali che siamo abituati a vedere inoltre il prezzo di lancio è molto interessante ed aggressivo per due dispositivi con questi chipset, infatti realme GT 2 Pro, con processore Snapdragon 8 Gen 1, sarà disponibile in offerta a partire da €649 mentre realme GT 2, con processore Snapdragon 888, sarà disponibile in offerta a partire da €449. Scopriamoli meglio insieme.

Realme GT 2 PRO

Specifiche tecniche

display : 6,7″ AMOLED LTPO 2.0 (Samsung E4) Risoluzione QHD+ (3.216 x 1.440 pixel) Corning Gorilla Glass Victus Copertura al 100% dello spazio colore DCI-P3 Luminosità 1.400 nit (picco) MEMC Refresh variabile da 1 a 120 Hz Touch sampling rate fino a 1.000 MHz

: SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 memoria : RAM : 8 o 12 GB di RAM LPPDR5 Archiviazione : 128 o 256 GB UFS 3.1

: fotocamera : anteriore 32 MP posteriore tripla: principale 50 MP con sensore IMX766, OIS, PDAF 50 MP (Samsung JN1), ottica ultra grandangolare, angolo di visione di 150 gradi 2MP, macro 40x

: batteria : 5.000 mAh, supporto ricarica rapida a 65 W

: 5.000 mAh, supporto ricarica rapida a 65 W sicurezza : sensore di impronte integrato nello schermo

: sensore di impronte integrato nello schermo connettività : 5G NR, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo

: 5G NR, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo audio : Dolby Atmos, altoparlanti stereo

: Dolby Atmos, altoparlanti stereo dimensioni e peso : 163 x 74,7 x 8,18 mm, 189 grammi

: 163 x 74,7 x 8,18 mm, 189 grammi sistema operativo: Android 12 con interfaccia utente Realme UI 3.0

Hardware

Partiamo dal design: realme collabora nuovamente con il designerNaoto Fukasawa per creare il primo design sostenibile realizzato con biopolimeri che si basa sul concetto di sostenibilità dell’arte della carta. Dopo 12 mesi di ricerca e 63 prototipi, le varianti finali di realme GT 2 Pro hanno incorporato una lavorazione artigianale all’avanguardia e un processo di incisione laser da 0,1 mm.

realme GT 2 Pro è dotato di Super Reality Display, un pannello flat Display AMOLED 2K con tecnologia LTPO 2.0, creato utilizzando un AMOLED E4 da 6,7 pollici con oltre 4,5 milioni di pixel e ben 525 pixel per pollice. Lo schermo di realme GT 2 Pro ha ricevuto la certificazione DisplayMate A + e HDR10+. Il refresh rate è dinamico fino a 120Hzc con campionamento del touchscreen a 1000hZ. A proteggerlo ci pensa poi il Gorilla Gass Invictus.

Il display Super Reality ha prestazioni cromatiche eccezionali con profondità di colore a 10 bit. Questo livello di profondità di colore può produrre 1.024 sfumature di rosso, verde e blu ciascuna, aggiungendo fino a un impressionante 1,07 miliardi di colori in totale. A livello di luminosità, il display Super Reality può raggiungere un picco di luminosità esterna di ben 1.400 nit, rendendolo uno dei più luminosi della sua categoria.

Dispone inoltre di 10.240 livelli individuali di luminosità che si regolano automaticamente in base all’ambiente circostante per un risparmio energetico ottimale e un’esperienza visiva confortevole.

Come accennato prima, la piattaforma mobile utilizzata è l’ultimo chip Snapdragon 8 Gen 1 con processo a 4 nm e la prima architettura ARM v9 al mondo.

Parlando del modulo fotografico invece troviamo un setup con tripla fotocamera con la prima fotocamera ultra-wide a 150° al mondo e una fotocamera a micro-obiettivo 40x La fotocamera principale da 50 MP adotta il sensore di punta IMX766 con tutte le funzionalità PDAF e OIS che garantisce sia stabilizzazione ottica dell’immagine per le foto, sia di stabilizzazione elettronica per i video per compensare i movimenti della mano.

La micro-lente della camera 2.0 con zoom 40X consente invecedi guardare più da vicino e scoprire in un modo del tutto nuovo il mondo che ci circonda.

A livello software troviamo Android 12 con UI realme UI 3.0 fornito con icone 3D di nuova concezione, il Fluid Space Design e Omojis, e funzioni di privacy migliorate come il controllo delle autorizzazioni delle app e l’oscuramento della posizione.

Inoltre troviamo la tecnologia di ricarica Super Dart Charge da 65W, batteria da 5000mAh, Advanced Antenna Matrix System e Dolby Atmos Dual Stereo Speakers.

Realme GT 2

realme GT 2 ha le stesse caratteristiche di realme GT 2 Pro, tra cui design, batteria, realme UI 3.0 e RAM. A livello hardware troviamo un display AMOLED E4 a 120 Hz, il potente processore Snapdragon 888 5G e il raffreddamento a vapore in acciaio inossidabile Plus e la modalità GT 3.0.

realme ha inoltre presentato una nuova serie di prodotti AIOT: realme Book Prime, dotato di schermo 2K ultra-chiaro e sistema di raffreddamento a liquido a camera di vapore top-of- the-line; realme TV, con display LED, Chroma Boost Picture Engine, altoparlanti quad stereo da 24 W e processore Quad-core MediaTek.



Prezzo e disponibilità

La serie realme GT 2 ha tre varianti di colore: Paper White, Paper Green, Steel Black. realme GT 2 Pro, con processore Snapdragon 8 Gen 1, sarà disponibile dall’8 Marzo in offerta a partire da €649 mentre realme GT 2, con processore Snapdragon 888, sarà disponibile in offerta a partire da €449.

