realme ha confermato oggi il lancio del nuovo realme GT Neo 5 in Cina. Questo nuovo smartphone sarà dotato della nuova tecnologia di ricarica rapida da 240W, la velocità più elevata secondo lo standard Type-C. Inoltre, realme sarà il primo brand di smartphone a produrre in serie sui suoi dispositivi questa tecnologia.

La nuova ricarica rapida da 240W includerà una serie di innovazioni all’avanguardia per garantire una potenza di ricarica rapida e sicura:

Architettura di ricarica innovativa da 240W : ricarica sicura a bassa tensione con un’efficienza di conversione della potenza estremamente elevata (98,7%).

: ricarica sicura a bassa tensione con un’efficienza di conversione della potenza estremamente elevata (98,7%). Il primo cavo di ricarica da 12A al mondo: personalizzato con quattro fili da 21 AWG, realme GT Neo 5 sarà disponibile con cavo di ricarica da 12A personalizzato, il più elevato del settore.

personalizzato realme GT Neo 5 sarà disponibile con cavo di ricarica da 12A personalizzato, il più elevato del settore. La prima soluzione di ricarica dual GaN da 240W al mondo: realme GT Neo 5 presenterà componenti di ricarica dual GaN di dimensioni minime, con una densità di potenza di 2,34 W/CC, la più alta del settore.

Oltre alla soluzione di ricarica sopra menzionata, realme GT Neo 5 presenta anche un design ignifugo di livello PS3 e 13 sensori di temperatura per monitorare il calore di ricarica in tempo reale. Lo smartphone sarà inoltre dotato del più grande sistema di dissipazione del calore in grafene del settore, fino a 6580 mm2 in totale. Con tutte queste tecnologie all’avanguardia, lo smartphone è stato testato e stressato a una temperatura di 85 gradi Celsius e fino all’85% di umidità per 21 giorni di ricarica continua e rilascio di energia, senza riscontrare alcuna problematica. Questa tecnologia di ricarica garantisce oltre 1600 cicli di ricarica, rendendo realme GT Neo 5 il primo telefono con ricarica rapida da oltre 200W a offrire una batteria di così lunga durata.

realme è sempre stata all’avanguardia nella tecnologia di ricarica rapida. Nel 2021, il brand ha infatti introdotto la ricarica rapida da 67W nelle sue offerte di fascia media – realme Number Series, consentendo a molti consumatori di usufruire della tecnologia di ricarica rapida a un prezzo ragionevole. realme è anche il primo brand del settore ad aver introdotto la ricarica rapida da 150W all’inizio del 2022, con il suo popolare realme GT Neo 3 che raggiunge da 0 a 100% di ricarica in soli 20 minuti. realme sta ora portando la tecnologia di ricarica rapida ad un livello superiore, diventando il primo brand di smartphone del settore a produrre in massa la ricarica rapida da 240W, la velocità di ricarica più elevata secondo lo standard di ricarica Type-C.

La nuovissima ricarica rapida da 240W sarà presente sul realme GT Neo 5, il cui lancio in Cina è previsto a febbraio 2023. Per il mercato globale, la ricarica rapida da 240W arriverà quest’anno sul prossimo flagship.

