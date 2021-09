realme GT Master Edition arriva in Italia: promo lancio il 6 e 7 Settembre

La versione 6 GB + 128 GB è in vendita a 299 euro su Amazon e sui siti di Unieuro, Tim e realme realme GT Master Edition, realizzato in collaborazione con Naoto Fukasawa, si è aggiudicato il prestigioso iF Design Award 2021