realme ha lanciato oggi anche nel mercato Italiano la nuova serie realme serie 9 con gli smartphone Realme 9 4G e Realme 9 5G inoltre è stato annunciato anche il primo pad realme chiamato Realme Pad Mini.

Inoltre per celebrare il lancio è disponibile anche un’interessante promo che permette di avere i nuovi smartphone ad un prezzo super vantaggioso. Intanto scopriamoli meglio insieme a cominciare da realme 9 4G.

Realme 9 4G

Scheda Tecnica Realme 9

Schermo: 6,4” full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) Super AMOLED, 90Hz, 1000 nit

CPU: Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610

RAM: 6 / 8 GB LPDDR4X

Archiviazione: 128 GB UFS 2.1 espandibile con microSD

Fotocamera posteriore:

Principale: 108 megapixel Samsung ISOCELL HM6, FOV 80°, f/1.75

Grandangolo: FOV 119°, f/2.2

Macro (4 cm): FOV 89°, f/2.4

Fotocamera frontale: 16 megapixel Sony IMX471, FOV 78°, f/2.45

Connettività: dual SIM LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS / AGPS/ Glonass / Beidou, NFC

Batteria: 5.000 mAh con ricarica a 33 Watt

Dimensioni: 160,2 x 73,3 x 7,99 mm

Peso: 178 grammi

OS: Android 12 con realme UI 3.0

realme 9 è caratterizzato dal design olografico Ripple: la texture si ispira alla luce del deserto e quando la luce del sole illumina la cover posteriore il colore si evolve in modo sorprendente. Con il suo peso leggero di 178 g e lo spessore di appena 7,99mm, realme 9 offre un’esperienza confortevole in ogni situazione.

Parland odi comparto fotografico realme 9 è il primo smartphone con Pro-Camera da 108 MP e sensore Samsung HM6, inoltre presenta ProLight Camera Power Performer da 108 MP ed è il primo dispositivo al mondo ad avere il sensore di immagine Samsung ISOCELL HM6, per un’esperienza fotografica incredibile.



Al suo interno troviamo il chipset Snapdragon 680 mentre il display è di tipo Super AMOLED a 90Hz con frequenza di campionamento touch a 360Hz assicura qualità in ogni situazione, sia che si stia navigando, giocando o trasmettendo in diretta streaming.

Realme 9 5G

Scheda Tecnica Realme 9 5G

Schermo: 6,6” full HD+ (1.080 x 2.412 pixel), 120Hz, 600 nit

CPU: Qualcomm Snapdragon 695 con GPU Adreno 619

RAM: 6 / 8 GB LPDDR4X

Archiviazione: 64 / 128 GB UFS 2.1

Fotocamera posteriore:

Principale: 50 megapixel, FOV 77°, f/1.8

Bianco e nero per ritratti: FOV 89,1°, f/2.4

Macro (4 cm): FOV 88,8°, f/2.4

Fotocamera frontale: 16 megapixel, FOV 79,3°, f/2.1

Connettività: 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS / AGPS/ Glonass / Beidou

Batteria: 5.000 mAh con ricarica a 18 Watt

Dimensioni: 164,3 x 75,6 x 8,5 mm

Peso: 191 grammi

OS: Android 12 con realme UI 3.0

realme 9 è lo smartphone 5G entry level più veloce sul mercato, è alimentato dal

processore Snapdragon 695 5G, e supporta 5G Dual SIM Dual Standby. Il suo processore ha la più alta velocità di clock della CPU nel segmento, fino a 2.2GHz.

realme 9 5G presenta il Ripple Holographic Design e pesa 191 g.. Il modulo fotocamera è costituito da una fotocamera principale ad alta risoluzione da 50 MP, un obiettivo ritratto in bianco e nero da 2 MP per la modalità ritratto professionale e un obiettivo macro da 2 MP insieme a funzioni fotografiche di ultima generazione.



Inoltre, realme 9 5G è dotato di una fotocamera frontale da 16 MP ultra nitida per garantire agli utenti selfie di qualità. È equipaggiato con una batteria da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 18W.

Non mancano poi le ottimizzazioni software come la tecnologia DRE (Dynamic RAM Expansion Technology) che permettere di aggiungere fino a 7 GB “virtuali” di RAM

Realme Pad Mini

realme Pad Mini è un compromesso tra prestazioni e design elegante, con un design sottile, elegante e alla moda, una robusta batteria da 6400 mAh con ricarica a 18We il potente processore Unisoc T616.

Troviamo un display con una diagonale dello schermo da 8,7”, con un rapporto schermo-corpo pari a 84,59%, e il sistema audio con due altoparlanti stereo ti regalano un’incredibile esperienza dai toni cinematografici, sia che tu stia guardando un film o giocando. Il corpo ultra sottile in metallo, con uno spessore di 7,59 mm e un peso di 372 g, conferisce linearità al dispositivo e ti permette di tenerlo in una sola mano. Non ti stancherai nemmeno dopo averlo utilizzato a lungo. Il suo corpo in metallo opaco ti conquisterà con le sue finiture raffinate, eleganti e di squisita fattura.

Prezzi e disponibilità

realme 9 è disponibile in tre varianti di colore: Sunburst Gold, Meteor Black e Stargaze White e in due configurazioni al prezzo di:

realme 9 5G è disponibile in due colori: Stargaze White e Meteor Black e due configurazioni al prezzo di:

€ 259,99 (4 GB + 64 GB)

€ 279,99 (4 GB + 128 GB);

realme Pad Mini è disponibile in due varianti di colore, Grigio e Blu, al prezzo di:

€ 179,99 (WIFI, 3 GB + 32 GB)

€ 199,99 (WIFI, 4 GB + 64 GB)

€ 229,99 (LTE, 4 GB + 64 GB).

Promo lancio:

realme serie 9 e realme Pad Mini in offerta a prezzi promozionali in occasione del lancio.

realme 9 è disponibile al prezzo promozionale di lancio di €249,99 anziché €279,99 nella

versione 6 GB + 128 GB dal 17 al 21 maggio su Amazon e al prezzo promozionale di €279,99

anzichè €299,99 nella versione 8 GB + 128 GB dal 17 al 18 maggio presso i principali

distributori, tra cui Unieuro, MediaWorld, Expert e Euronics.

realme 9 5G è disponibile da oggi al prezzo promozionale di €229,99 anzichè € 259,99 nella versione 4 GB + 64 GB fino al 14 maggio su Amazon.

realme Pad Mini sarà disponibile dal 17 al 24 maggio al prezzo promozionale di €159,99 anzichè €179,99 nella versione WIFI, 3 GB + 32 GB, al prezzo promozionale di €179,99 anzichè €199,99 nella versione WIFI, 4 GB + 64 GB e al prezzo promozionale di €199,99 anzichè €229,99 nella versione LTE, 4 GB + 64 GB.



