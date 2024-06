In un mercato tecnologico sempre più affollato, la ricerca del dispositivo che offra un perfetto bilancio tra innovazione, prestazioni e prezzo diventa fondamentale per gli utenti più esigenti. Il Realme GT 6T emerge come una proposta notevolmente attraente in questo panorama, distinguendosi per l’integrazione di tecnologie all’avanguardia a un costo accessibile. Con un focus particolare sul suo potente hardware, guidato dal chipset Snapdragon 7+ Gen 3,un design raffinato e un display super luminoso. Dopo due anni di assenza della serie GT dal mercato, realme torna con un evento di lancio che si è tenuto a Milano per presentare la nuova serie GT6 composta da realme GT6 e per l’appunto GT6T, i primi smartphone dell’azienda con la nuova etichetta “AI”.

Infatti all’interno di questo smartphone troviamo funzionalità supportate dall’intelligenza artificiale e dai LLM per migliorare l’esperienza utente. Scopriamo quindi insieme come si è comportato questo realme GT 6T nella nostra recensione.

Contenuto della Confezione

All’interno della confezione ( molto compatta ) troveremo:

Smartphone realme GT 6T

Cover grigia gommosa di protezione

cavo di ricarica

Manualistica

Purtroppo nonostante realme GT 6T supporti la ricarica rapida a ben 120W, non è presente il caricabatteria in confezione. Una politica oramai molto utilizzata per abbattere i costi – ma che ci obbligherà a comprarlo separatamente soprattutto se vogliamo sfruttare appieno i tempi di ricarica ridotti della tecnologia a 120W.

Design & Materiali

Il Realme GT 6T si distingue nel panorama degli smartphone grazie al suo design particolare che non passa inosservato: i materiali di qualità superiore. Uno degli aspetti più rilevanti è il “Nano Mirror Design”, che conferisce al dispositivo un aspetto simile a quello di una vettura sportiva, combinando texture lucide e opache per un’estetica di alto livello. La parte superiore del dispositivo presenta una finitura specchiata che riflette la luce, creando un effetto visivo distintivo che lo differenzia dagli altri modelli sul mercato.

Tuttavia, questo dettaglio lucido tende ad attirare impronte e macchie, rendendo necessaria una frequente pulizia con un panno in microfibra. In contrasto, la parte inferiore del retro del telefono ha una finitura opaca che migliora la presa e fornisce un piacevole contrasto con la parte superiore lucida.

Questa area è realizzata in plastica, il che può sembrare meno premium rispetto ai materiali come vetro o metallo utilizzati in altri dispositivi. Questa superficie può essere poi utilizzata per attivare la scansione di codici QR in modo rapido: basterà un doppio tap sulla parte specchiata del dorso per avviare la scansione id codici QR.

I pulsanti sul lato destro del telefono sono facilmente accessibili, ma la loro risposta può risultare leggermente morbida, mancando di quella sensazione di clic soddisfacente. Tutti i tasti ( bilanciere del volume e tasto di accensione ) sono collocati nel lato destro.

A proteggere il dispositivo ci pensa poi il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, che protegge efficacemente lo smartphone da graffi e danni. Inoltre, il dispositivo è dotato di una certificazione IP65 per resistenza a polvere e acqua, offrendo un livello di protezione che è sempre più apprezzato in uno smartphone di fascia media.

In termini di dimensioni, il Realme GT 6T misura 162 mm in altezza, 189 mm in larghezza e 8.7 mm in spessore, con un peso di 191 grammi, rendendolo maneggevole e relativamente leggero. Queste misure contribuiscono a un’esperienza utente confortevole, sia in termini di impugnatura che di portabilità. Il design è completato da una scelta di colori che include bianco, argento e nero.

Display

Il Realme GT 6T è equipaggiato con un display AMOLED LTPO che misura 6,78 pollici, offrendo una risoluzione WQHD+ di 1264×2780, con una densità di 450 PPI. Il display supporta un refresh rate di 120 Hz e una luminosità di 1000 cd/m², garantendo così una visualizzazione delle immagini luminosa e dettagliata. Inoltre, il rapporto di contrasto di 5000000:1 e la certificazione HDR10+ migliorano ulteriormente la qualità visiva. La superficie frontale utilizzabile del 91,4% offre un’esperienza tattile e di visualizzazione ottimale, contribuendo a un design che massimizza l’interazione visiva senza compromettere la funzionalità.

La luminosità del display raggiunge i 1600 nits in modalità High Brightness Mode (HBM) e può arrivare fino a 6000 nits di picco in condizioni di luce intensa. Questo rende lo schermo perfettamente leggibile anche sotto la diretta esposizione solare, ma è importante notare che i 6000 nits non sono raggiungibili manualmente attraverso impostazioni.

In termini di protezione, il display è coperto dal Corning Gorilla Glass Victus 2, che fornisce una resistenza superiore contro graffi e danni accidentali.

Iil display del Realme GT 6T rappresenta uno degli aspetti più avanzati e performanti del dispositivo, offrendo agli utenti un’esperienza visiva di alta qualità, sia per l’intrattenimento che per l’uso quotidiano.

Hardware & Performance

Display: OLED LTPO 6,78″ 2780×1264, 120Hz

OLED LTPO 6,78″ 2780×1264, 120Hz Chipset: Snapdragon 7+ Gen 3

Snapdragon 7+ Gen 3 Mmemoria: fino 12GB di RAM LPDDR5X fino 512GB interna UFS 4.0

connettività: 5G

5G audio: Hi-Res stereo

Hi-Res stereo sensore delle impronte: integrato nel display

integrato nel display OS: realme UI 5.0 basatasu Android 14

realme UI 5.0 basatasu Android 14 fotocamere: anteriore: 32MP posteriori: 50MP principale Sony, f/1,88 8MP ultra grandangolare Sony, f/2,2

batteria: 5.500mAh, ricarica SuperVooc 120W

5.500mAh, ricarica SuperVooc 120W colori: Fluid Silver, Razor Green

Fluid Silver, Razor Green dimensioni: 162×75,1×8,7mm

162×75,1×8,7mm peso:191g

Al centro delle impressionanti capacità di prestazione del Realme GT 6T si trova il chipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Questo processore avanzato è realizzato utilizzando un processo tecnologico a 4 nm, che ne migliora significativamente l’efficienza e la gestione energetica. Con un’architettura che include una configurazione octa-core composta da 1x 2.8 GHz Cortex-X4, 4x 2.6 GHz Cortex-A720 e 3x 1.9 GHz Cortex-A520, questo chipset è progettato per gestire facilmente attività intensive.

Il Realme GT 6T è disponibile con diverse configurazioni di memoria, offrendo opzioni di RAM da 8GB o 12GB abbinate a tre varianti di archiviazione: 128GB, 256GB e 512GB. Questa flessibilità permette agli utenti di scegliere un modello che meglio si adatta alle loro esigenze, sia per un uso più casuale che per applicazioni più impegnative. La RAM utilizza la più recente tecnologia LPDDR5X, garantendo una rapida elaborazione dei dati e un’esperienza di multitasking efficiente.

Lo storage sul Realme GT 6T utilizza la tecnologia UFS 4.0 per le varianti da 256GB e 512GB, fornendo velocità di lettura e scrittura più rapide che contribuiscono alla reattività complessiva del dispositivo. Il modello da 128GB, tuttavia, utilizza UFS 3.1, che è ancora piuttosto veloce ma leggermente più lento rispetto a UFS 4.0.

In termini di elaborazione grafica, il Realme GT 6T è dotato della GPU Qualcomm Adreno 732. Questa potente GPU supporta giochi avanzati e la riproduzione di video ad alta risoluzione, garantendo che le grafiche siano rese in modo fluido e dettagliato, migliorando l’esperienza complessiva dell’utente.

È importante notare che il Realme GT 6T non supporta la memoria espandibile. Questa scelta di design enfatizza l’ampio storage interno fornito, che dovrebbe essere sufficiente per le esigenze della maggior parte degli utenti senza la necessità di schede di memoria esterne.

Nel complesso, la configurazione hardware del Realme GT 6T lo posiziona come un dispositivo altamente competitivo nel mercato degli smartphone di fascia media, offrendo prestazioni robuste in grado di gestire tutto, dalle attività quotidiane alle applicazioni più impegnative come il gaming e la fotografia di livello professionale.

Benchmark

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test realme GT 6T 1779 4351 1386210 670017 3045(18,2 fps) 2764 – 1638(59,2%) realme GT6 1976 5089 1553923 679189 3005(18 fps) 3046 – 1631(54,6%)

L’ottimizzazione dello Snapdragon 7+ Gen 3 permette di giocare tranquillamente anche ai titoli per Android più impegnativi come Genshin Impact, Asphalt, CoD e molti altri a qualità alta. Inoltre la tecnologia di dissipazione del calore a camera di vapore assicura che le temperature interne non salgano troppo.

Batteria e Ricarica

Il Realme GT 6T è equipaggiato con una batteria impressionante da 5,500 mAh, che utilizza una struttura innovativa a doppia cella, con due celle da 2,750 mAh ciascuna. Questa configurazione non solo ottimizza lo spazio interno, ma garantisce anche una distribuzione più efficiente dell’energia, migliorando sia la durata che la sicurezza della batteria.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo dispositivo è il suo sistema di ricarica SuperVOOC da 120W. Questa tecnologia permette di ricaricare il Realme GT 6T fino al 50% in soli 10 minuti. Tale capacità di ricarica rapida è particolarmente utile in situazioni in cui il tempo è essenziale e gli utenti necessitano di ritornare rapidamente all’uso attivo del loro dispositivo.

Inoltre, la batteria del Realme GT 6T è realizzata in polimero di litio-ione, una scelta che offre un eccellente equilibrio tra densità energetica elevata e sicurezza. Rispetto ad altre tecnologie di batteria, il polimero di litio-ione è noto per la sua capacità di mantenere una carica stabile più a lungo e per resistere a numerosi cicli di ricarica senza una significativa degradazione della capacità.

La gestione intelligente dell’energia del Realme GT 6T assicura che la ricarica sia non solo veloce, ma anche sicura. Il dispositivo è dotato di multiple protezioni per prevenire sovraccarichi, surriscaldamenti e cortocircuiti, garantendo così la longevità della batteria e la sicurezza dell’utente.

In sintesi, la combinazione di una grande capacità di batteria, ricarica ultra-rapida e tecnologia avanzata di gestione dell’energia rende il Realme GT 6T un leader nel suo segmento per quanto riguarda l’autonomia e la praticità di ricarica. Queste caratteristiche assicurano che gli utenti possano godere di lunghe ore di utilizzo senza preoccupazioni, rendendo il dispositivo ideale per chiunque, dai professionisti impegnati agli appassionati di tecnologia.

Fotocamere e Video

Le fotocamere del Realme GT 6T sono un punto di forza significativo per questo dispositivo, grazie alla combinazione di hardware avanzato e funzionalità software intelligenti. La fotocamera principale utilizza un sensore Sony Lyt-600 da 50 MP, che, insieme a un teleobiettivo con zoom ottico 2x, offre una versatilità notevole in varie condizioni di scatto. Inoltre, la fotocamera frontale da 32 MP garantisce selfie di alta qualità con dettagli nitidi.

La qualità delle foto catturate dalle fotocamere del Realme GT 6T sono molto buone, anche in scenari differenti. Il sensore principale da 50 MP, con un’apertura di f/1.9 e una lunghezza focale di 26mm, permette di catturare immagini con una ricchezza di dettagli e una gamma dinamica impressionante. La stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e l’autofocus a rilevamento di fase (PDAF) contribuiscono ulteriormente a migliorare la nitidezza delle foto, anche in condizioni di movimento o di scarsa illuminazione. Qui sotto alcuni scatti con

[GALLERIA FOTOGRAFICA IN AGGIORNAMENTO]

La fotocamera frontale da 32 MP non è da meno, offrendo una risoluzione elevata e un’ampia apertura di f/2.5, che facilita la cattura di selfie dettagliati e luminosi. La tecnologia di stabilizzazione dell’immagine, sia ottica che elettronica (Giroscopio-EIS), assicura che anche i video registrati siano fluidi e privi di sfocature, supportando risoluzioni fino a 4K a 60 fps. Troviamo poi una modalità scatto “strada” con diverse aperture focali e la comoda funzioni AI Eraser che permette di rimuovere facilmente i soggetti dalla scena ( anche se non può essere usata in modalità XDR ).

Le funzionalità di intelligenza artificiale migliorano gli scatti intervenendo su messa a fuoco automatica avanzata, il riconoscimento facciale e di soggetti, l’ottimizzazione dell’esposizione e del bilanciamento del bianco. Queste capacità AI non solo migliorano la qualità delle immagini e dei video ma rendono anche la fotografia più accessibile e meno impegnativa per gli utenti meno esperti.

L’autofocus continuo durante la registrazione video mantiene le immagini chiare e a fuoco, mentre l’autofocus a rilevamento di fase offre una risposta rapida e precisa, essenziale per catturare momenti fugaci con chiarezza. Inoltre, il flash LED dual-tone fornisce un’illuminazione equilibrata, migliorando la qualità dei colori nelle condizioni di scarsa luminosità. Le funzionalità AI migliorano molto le riprese video, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione ambientale.

Software & UI

Il Realme GT 6T è equipaggiato con il sistema operativo Android 14, noto come “Upside Down Cake”, che offre un’esperienza utente migliorata e nuove funzionalità. L’interfaccia utente, Realme UI 5.0, è personalizzata per integrarsi perfettamente con le ultime innovazioni Android, offrendo una piattaforma stabile e reattiva.

Android 14 porta con sé una serie di miglioramenti che si riflettono in una gestione più efficiente delle app e una maggiore personalizzazione. Questa versione del sistema operativo supporta le nuove normative per la privacy e la sicurezza, garantendo che gli utenti possano godere delle loro funzionalità preferite con tranquillità.

Realme UI 5.0, basata su Android 14, è progettata per migliorare l’interazione complessiva con il dispositivo. Questa interfaccia include funzionalità innovative come Flash Capsule, che consente aggiornamenti rapidi con un solo tocco, e Smart Image Matting, che semplifica la condivisione delle foto. Inoltre, la funzione App-specific Volume permette di regolare il volume delle app in modo più intuitivo, mentre File Dock facilita il trasferimento dei contenuti.

Ma non finisce qui: la serie Realme GT 6 è infatti la prima dell’azienda con marchio “AI” e questo si traduce in una suite di funzionalità che semplificano la vita agli utenti integrando soluzioni di AI e LLM a livello di interfaccia utente Realme.

Realme UI 5.0 integra diverse funzionalità AI che migliorano l’esperienza utente, tra queste, troviamo AI Eye-Protection Display, che monitora il livello di affaticamento degli occhi in tempo reale e regola la temperatura del colore dello schermo di conseguenza. Inoltre, AI Gaming Eye Protection è la prima modalità di protezione degli occhi nel settore specificamente progettata per i gamer, offrendo una protezione intelligente durante le lunghe sessioni di gioco. AI SmartLoop è poi in grado di leggere il contenuto a schermo, predicendo e anticipando l’azione dell’utente per ottimizzarne l’azione.

Le funzioni AI non si limitano alla protezione degli occhi. Realme UI 5.0 comprende anche AI Night Vision per migliorare la qualità delle foto in condizioni di scarsa illuminazione e AI Smart Removal, che consente di rimuovere oggetti indesiderati dalle immagini in modo intelligente. Queste funzionalità sono supportate da una tecnologia di riconoscimento avanzata che permette una personalizzazione e un’interazione ancora più profonde con il dispositivo.

Conclusioni

Devo dire che il ritorno della serie GT nel mercato Europeo è arrivato in grande stile: realme GT 6T si presenta infatti come uno smartphone di fascia media a tutto tondo con quella sfiziosa aggiunta di Intelligenza Artificiale.

A livello estetico troviamo uno smartphone compatto e leggero con un retro veramente particolare caratterizzato dalla sua finestra lucida ad “effetto specchio” che funge anche da tasto posteriore per scansionare velocemente i QR Code. Peccato solo che tenda ad accumulare molte impronte digitali.

A livello di prestazioni troviamo un solido Snapdragon 7+ Gen 3 che assicura ottime performance senza trascurare il risparmio energetico. Durante la nostra prova non abbiamo rilevato incertezze o impuntamenti anche grazie alla memoria da 8GB ( espandibile in via virtuale ) e alla memoria veloce UFS 4.0.

Ammetto che mi sarebbe piaciuto vedere un’integrazione più marcata delle funzioni AI visto che si tratta del primo smartphone dell’azienda in Europa con il marchio “AI”. Questo perché la maggior parte delle funzioni AI avvengono a livello di sistema e non sono direttamente controllabili dall’utente. A beneficiarne maggiormente è infatti la fluidità del sistema e la qualità di riprese video, ma ci piacerebbe vedere con i prossimi aggiornamenti software anche nuovi tool basati su AI e LLM per semplificare la vita degli utenti come ad esempio stanno iniziando a fare gli altri smartphone come OPPO Reno 12 che integra un AI Photo Boot per creare le proprie foto, un assistente alla scrittura e un’assistente per le registrazioni audio che vengono poi trascritte automaticamente. Ovviamente immagino che realme stia già valutando questo tipo di integrazione e potremmo vederle presto con le prossime versioni software.

Realme GT 6T si posiziona come una proposta molto interessante nel panorama degli smartphone di fascia media. Con il suo potente hardware, guidato dal chipset Snapdragon 7+ Gen 3, e un design che mescola eleganza e innovazione, il Realme GT 6T garantisce prestazioni eccellenti e un’esperienza utente raffinata.

Ma come avrete capito i principali cavalli di battaglia di questo smartphone sono principalmente due: il display super luminoso e la ricarica rapida a 120W. Per quanto riguarda la ricarica rapida c’è poco da aggiungere: con il caricabatteria superVOOC rapido da 120W ( che ricordiamo non è incluso in confezione, purtroppo ) potremo ricaricare lo smartphone in una manciata di secondi. Il display AMOLED LTPO può infatti raggiungere i 6000nits massimi e questo lo rende molto leggibile ed è un grande vantaggio sopra tutto se utilizziamo spesso lo smartphone all’aria aperta.

Le differenze con realme Gt6 sono principalmente 2: il sensore principale che qui è un Sony Lyt-600 nella variante GT 6 è un Sony Lyt-808 e il chipset Snapdragon 8s Gen 3 presente nel fratello maggiore.

Realme GT 6T viene proposto al lancio in due colorazioni: Liquid Silver e Razor Green al prezzo di lancio di 549,9€ per la variante 8/256GB – in bundle con Realme Buds Air 6 + caricatore da 120W (promo valida dal 21 giugno al 4 luglio 2024) a 399,99 euro con Realme Buds Air 6 e caricabatterie da 120 W. Un prezzo “di listino” forse leggermente sopra la media al lancio, ma che viene tamponato al lancio dalla presenza delle Buds Air 6 e dal caricabatteria rapido. Senza dubbio non appena scenderà un po’ di prezzo sarà un best buy nella sua fascia.

L’inclusione di funzionalità come la ricarica SuperVOOC da 120W e le avanzate capacità fotografiche, elevate ulteriormente dall’intelligenza artificiale, sottolineano ulteriormente l’impegno di Realme nel fornire tecnologia di punta accessibile anche ad un pubblico più giovano o meno esperto.

Si tratta di un prezzo interessante per un dispositivo a tutto tondo e rappresenta in ritorno in grande stile della serie GT in Europa.

I nostri voti

Design & Materiali 8 Display 9.5 Hardware 8.5 Software 7.5 Batteria 8.5 Fotocamera 8 Rapporto qualità-prezzo 8 Voto finale 8.3

