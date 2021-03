La serie Red Magic 6 sta per arrivare in Europa e nello specifico anche in Italia a partire dal prossimo 9 Aprile quando saranno disponibili al preordine sia Red Magic 6 che il modello Red Magic 6 Pro.

Il lancio era già avvenuto questo mese per il mercato Cinese ma ora Red Magic 6 è pronto per il mercato internazionale. Ricordiamo che tra le specifiche principali di questa serie – da sempre votata al gaming – troviamo un display con refresh rate a 165Hz con un touch sampling a 500Hz e un potente processore Snapdragon 888 con supporto al 5G.

. Chi preordinerà un nuovo dispositivo della famiglia Red Magic 6 riceverà in omaggio le RedMagic TWS.

La vendita inizierà invece il 15 Aprile al prezzo consigliato di 599€ per il modello Red Magic 6.

RED Magic 6 – Nato per il gaming

Come id consueto la serie RED Magic è pensata principalmente per il gaming e per questo troviamo un display da 6,8″ in 20:9 FHD+ AMOLED con rapporto schermo-display al 91,28% su entrambi i modelli e refresh rate a 165HZ che permette di ridurre il lag nei giochi e in generale durante l’utilizzo dello smartphone. Supporta anche la funzione Touch Choreographer, una tecnologia adattiva che aggiusta automaticamente il refresh rate per impedire alla batteria di scaricarsi troppo rapidamente.

Tra le principali caratteristiche troviamo:

● Doppio Trigger sul dorso a 400Hz

● Pulsante dedicato per Game Boost e Game Space 3.01;

● Batteria da 5050mAh con ricarica rapida a 66W quick charging

● Tripla Fotocamera con Neovision AI

● Supporto audio a 3 mic, dual smart PA, DTS Ultra X. e supporto ai jack audio 3.5mm

● Strisce RGB ridisegnate

Anche il sampling rate è tra i più alti sul mercato con un campionamento a 500HZ e multi touch fino a 360Hz e questo si traduce in un tempo di risposta inferiore ai 8ms.

Per far si che questo non impatti troppo sulla batteria troviamo anche la tecnologia CPHY-DSI che di solito troviamo in ambito come AR e VR ma che in questo caso viene applicata ad uno smartphone aumentando la velocità di trasmissione delle immagini riducendo il consumo energetico del 20-50%.

Specifiche tecniche

Ovviamente stiamo parlando di un dispositivo nato per il gaming e per questo al suo interno troviamo un hardware di fascia altissima.

Il chipset è uno Snapdragon 888 con supporto alle reti 5G che utilizza architettura Kryo 685 e introduce un core Cortex-X1 con clock fino a 1.84Ghz mentre la parte grafica è affidata all’Adreno 660.

La dotazione RAM è invece di 12 GB per il modello standard e ben 16GB per il modello PRO, entrambe di tipo LPDDR5 con storage UFS 3.1. Questo ha un singolo canale con banda a 11.6Gbps e velocizza molto i tempi di caricamento.

Troviamo anche il supporto a Wi-Fi 6 E che introduce anche la nuova frequenza a 6Ghz oltre alle solite 2,5Ghz e 5Ghz.

Raffreddamento a liquido ICE 6.0

Anche in questa nuova versione troviamo un sistema di raffreddamento a liquido ribattezzato ICE 6.0 con una ventola incorporata che può raggiungere i 20.000 RPM e il nuovo design aumenta il coefficiente di trasferimento calore fino al 500%.

A questo si aggiunge uno strato di rame che avvolge la batteria, mentre una camera di vapore si trova dietro la scheda madre collegata tramite pasta termica. Questi accorgimenti permettono di avere una delle migliori dissipazioni di calore presenti su uno smartphone oggi.

Il retro di RedMagic 6 Pro utilizza una placca di alluminio di grado aeronautico con una conduttività termica di 200W/(mk) che aumenta di molto la dissipazione termica proteggendo i componenti interni riducendo allo stesso tempo la sensazione di calore quando teniamo il device in mano.

Anche in questa versione è presenta la dock raffreddante chiamata Dual-Core Ice Dock che utilizza due ventole per mantenere il telefono al fresco, inoltre è collegabile tramite bluetooth per gestire gli effetti RGB dei led presenti.

Sistema Operativo RedMagic OS 4.0

Il sistema operativo è ovviamente Android 11 con interfaccia personalizzata RedMagic OS arrivata oramai alla versione 4.0.

Questa offre oltre 100 accorgimenti per migliorare le sessioni di gioco come la possibilità di imparare le abitudini dell’utente e precaricare così le applicazioni più utilizzate per avere tempi di caricamento ridotti.

Anche il refresh rate viene gestito dinamicamente per consentire il migliore utilizzo pur risparmiando energia. La tecnologia Magic Write 2.0 è un’ottimizzazione brevettata che velocizza i tempi di lettura/scrittura permettendo un’ottimizzazione sistematica dei contenuti del telefono.

Prezzo e Data di lancio in Italia

Come detto prima, il preorder per entrambi i modelli inizierà il 9 Aprile mentre la venidta vera e propria inizierà dal 15 Aprile. Tutti coloro che effettueranno il preorder riceveranno un paio di cuffie RedMagic TWS in Omaggio. I prezzi sono i seguenti:

RedMagic 6 12GB+128GB (Eclipse black) – €599

RedMagic 6 Pro 16GB+256GB (Moon Silver) – €699

