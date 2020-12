Se siete anche voi tra i ritardatari di questa tradizionale corsa al regalo natalizio, allora vi farà piacere sapere che HUAWEI ha in serbo ancora qualche offerta con sconti fino al 50% dedicata proprio agli ultimi giorni pre-natalizi con offerte molto allettanti su smartphone, Notebook ( come Mate x Pro 2020 ) e accessori come le ottime FreeBuds Pro.

Inoltre, fino al 31 dicembre continuano gli speciali regali che Huawei mette in palio sullo store proprietario Huawei AppGallery come vi avevamo accennato qualche giorno fa.

Tutte le offerte sono disponibili sul sito HUAWEI Store.

Le Promo Last-Minute di HUAWEI

Notebook

Tra i prodotti in promo troviamo l’ottimo HUAWEI Matebook X Pro 2020 disponibile al prezzo consigliato di 1.499,00 € (invece di 1.999,00 €) con uno sconto di 500€.

HUAWEI MateBook X Pro 2020 è un notebook professionale, reso estremamente potente dal processore Intel di decima generazione. Ottima portabilità e compattezza e con un design d’eccellenza. Potete trovarlo a questo indirizzo.

Wearable e Accessori

Le offerte dedicate al comparto audio continuano senza sosta fino alla Vigilia di Natale: in sconto, HUAWEI FreeBuds Pro, gli auricolari True Wireless Stereo (TWS) dal design minimal e con cancellazione intelligente e dinamica del rumore. Disponibili al prezzo speciale di 129,00 € (invece di 179,00 €). Incluso anche 6 mesi di abbonamento gratuito a HUAWEI Music. Potete trovarle a questo link.



Per chi desidera uno smartwatch, HUAWEI WATCH FIT è il regalo perfetto. Con nuove modalità di allenamento e funzioni di monitoraggio dei parametri e del proprio benessere, incoraggia gli utenti a esplorare nuove forma di esercizio fisico. Disponibile per l’acquisto nella colorazione Graphite Black al prezzo di 89,00 € fino al 31 dicembre. Sakura Pink e Mint Green sono disponibili al prezzo di 99,00 € con inclusa una cover e i charm. Inoltre su Huawei AppGallery è possibile tentare la fortuna per tutto il mese di dicembre: tutti gli utenti che scaricheranno le app aderenti all’iniziativa (nelle categorie E- Commerce, Food & Drink, Mobilità ed Entertainment) potranno girare la ruota e provare a vincere un’automobile Fiat 500, un prodotto Huawei o un coupon sconto di partner selezionati.

Più app scarichi, più condividi, più vinci! Regolamento completo disponibile qui.

Ma le promozioni non finiscono qui! Durante le festività natalizie, HUAWEI Mobile Cloud regala ai nuovi clienti fino a 50 GB di spazio di archiviazione gratuito per dodici mesi 3 . Grazie alle nuove funzionalità di HUAWEI Mobile Cloud, come lo storage delle foto, la maggiore sicurezza dei dati, gli strumenti di backup e le nuove opzioni di abbonamento (Standard, Plus e Premium) questo Natale sarà possibile “fare spazio” ai ricordi più belli.

Per maggiori informazioni su HUAWEI Mobile Cloud, visita la pagina dedicata.



Vantaggi dell’assistenza HUAWEI

Dal 7 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 è possibile inoltre approfittare di una serie di vantaggi dedicati ai dispositivi che vengono inviati in riparazione tramite il servizio di Riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio (https://consumer.huawei.com/it/support/express-repair-

entrance/) o portati presso i Huawei Customer Service Center di Milano, Roma e Catania. In particolare, fino al 50% di sconto sulle parti di ricambio necessarie per le riparazioni fuori garanzia, pulizia e sanificazione gratuite dei device e un omaggio per gli utenti.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale

