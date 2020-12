Anche se questo Natale sarà sicuramente diverso dai soliti, HUAWEI cerca di stare vicino alle persone permettendogli di rimanere connesse anche in questo periodo dell’anno.

Fino a fine mese, tutti i clienti potrannobeneficiare di sconti fino al 50% sugli ultimi prodotti Huawei grazie alle speciali offerte natalizie sul negozio ufficiale Huawei Store.

In alternativa potrete trovare tantissimi prodotti HUAWEI in sconto per la HUAWEI Week anche su Amazon.it a questo link.

Inoltre sono previsti premi e sconti anche per chi è già possessore di un dispositivo HUAWEI con Huawei Gallery dove si potrà tentare la fortuna con una speciale iniziativa: dovremo girare la ruota e provare a vincere un’automobile Fiat 500, un prodotto Huawei o un coupon sconto di partner selezionati.

HUAWEI SOTTO L’ALBERO DI NATALE

SMARTPHONE

Tra gli smartphone più desiderati sotto l’albero troviamo senza dubbio l’utlimo arrivato Mate 40 Pro che abbiamo anche recensito di recente.

HUAWEI Mate 40 Pro,è disponibile fino al 31 dicembre con inclusi nel prezzo gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro nella colorazione Whitee la cover Mate 40 Pro Silicon Case, al prezzo complessivo di 1.249,00 €.

Tra le altre offerte smartphone troviamo anche l’ottimo P30 Pro ( con servizi Google ) che fino alla Vigilia di Natale è in offerta con uno sconto di oltre il 40%:499,00 € invece di 849,90 €.

Per chi cerca un prodotto più economico troviamo anche P Smart 2021 ( qui la nostra recensione ) che viene proposto al prezzo di 199€ ( invece di 229€ ). In alternativa anche P 30 Lite è in offerta a 179€.

NOTEBOOK E TABLET

Per chi invece sta cercando un notebook troviamo il nuovoHUAWEI MateBook X Pro 2020 che fino al 31 dicembre è acquistabilecon uno sconto del 25% al prezzo di1.299,00 € nella configurazionei5 da 16+512GB (invece di 1.699,00 €).

Se invece stiamo cercando un tablet allora potremmo considerate ilHUAWEI MatePad Pro, che verrà venduto oompreso di M-Pencil e tastiera fino al 31 dicembre nella versione 6+128GB WiFial prezzo di 399,00 €invece di 549,90 €.

AUDIO

Le occasioni di Natale per tutti gli amanti della musica sono dedicate aHUAWEI FreeBuds ProeHUAWEI FreeBuds Studio, i fiori all’occhiello del brand tra i nuovi prodotti dell’ecosistema Huawei.

È possibile acquistareHUAWEI FreeBuds Prodal 13 al 24 dicembreal prezzo di 129,00 € (invece di 179,00 €).

Per gli appassionati di musica e dell’ascolto in totale comfort,HUAWEI FreeBuds Studiosono il regalo perfetto.In sconto fino al 24 dicembre, al prezzo di 249,00 € (invece di 299,00 €).

WEARABLE

Per la categoria wearable troviamo lo smartwatchHUAWEI WATCH Fitche è disponibile per l’acquisto nella colorazione Graphite Blackal prezzo di 89,00 € fino al 31 dicembre.Sakura Pink e Mint Green sono disponibili al prezzo di 99,00 € con incluso cover brillantinata e charm.

RICEVI UN REGALO GRAZIE ALL’APPGALLERY DI HUAWEI

Per partecipare,basta essere utente di Huawei AppGallery.

Per tutto il mese di dicembre è possibilescegliere trauna delle quattro categorie –E-Commerce, Food & Drink, Mobilità ed Entertainment –scaricare le relative app dei partner coinvoltievincere tantissimi sconti su servizi e prodotti. Inoltre, partecipando al lucky draw natalizio e scaricando le app selezionate, il più fortunato potrà aggiudicarsi una FIAT 500, insieme ai prodotti dell’ecosistema Huawei.

