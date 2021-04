L’app Revolut per smartphone si rinnova oggi arrivando alla versione 8.0 e aggiungendo interessanti novità a cominciare da una interfaccia utente rinnovata.

Troviamo infatti un nuovo Hub che è la funzione principale introdotta con questo aggiornamento. L’Hub raggruppa tutti i prodotti Revolut in un’unica pagina di facile navigazione e consente ai clienti di trovare facilmente le loro funzionalità preferite semplicemente scorrendo la schermata.

Ivan Vazhnov, Head of Android Engineering di Revolut, afferma:

“Il nostro ultimo aggiornamento del layout dell’app offre ai nostri utenti ancora più funzionalità su base giornaliera e consente di interagire con alcuni dei loro prodotti Revolut preferiti come non hanno mai fatto prima. La nuova interfaccia porta l’esperienza utente a un livello superiore grazie a un design personalizzabile e intuitivo. Abbiamo preso in considerazione tutti i feedback che abbiamo ricevuto negli ultimi mesi per introdurre un nuovo design che soddisfi davvero le esigenze dei nostri clienti e dare loro un controllo ancora maggiore sulle loro finanze “.

Per un’esperienza utente più rapida e semplificata, i prodotti chiave di Revolut sono già stati raggruppati in sezioni e categorie con cui gli utenti hanno già familiarità.

Oltre a questo gli utenti potranno usufruire di una nuova schermata iniziale personalizzabile con possibilità di scegliere i prodotti preferiti da vedere all’avvio dell’app.

Il nuovo layout dell’app Revolut è diventato più snello e più accessibile. Nella versione 8.0 è stata aggiunta una barra di ricerca smart nella parte superiore di ogni scheda principale in modo che gli utenti possano andare ovunque desiderino con un semplice tocco.

C’è anche una funzionalità di suggerimento automatico rende il processo di ricerca ancora più intuitivo: una volta che i clienti iniziano a digitare nella barra di ricerca, l’app darà dei suggerimenti, correlati o relativi a ricerche recenti, per arrivare al prodotto desiderato ancora più velocemente.

Potete scaricare l’app Revolut presso i principali store di App come Google Play, App Store di Apple e HUAWEI Gallery per i dispositivi HMS.

