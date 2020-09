Continuano le promozioni HUAWEI e questa volta la nuova iniziativa RIPARTI CON HUWEI si estenderà da oggi fino al 30 Settembre e troveremo diversi prodotti e servizi in offerta.

In particolare troviamo diversi prodotti come tablet che possono essere utili per la ripartenza di scuole o università, sopratutto in questo periodo molto particolare.

Vediamo insieme le promozioni più interessanti proposte da HUAWEI e che sono disponibili all’acquisto presso il sito ufficiale o siti di terze parti come Amazon.

HUAWEI Smartphone

Tra i protagonisti dell’iniziativa alcuni degli smartphone più apprezzati

HUAWEI Y5P eHUAWEIY6P , disponibili ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di: 99,00€ (invece di 109,9€) e 139€ (invece di 159,9€)

HUAWEI Tablet

Huaweiha pensato a tutte le necessità di coloro che si preparano al Back2School offrendo alcuni dei tablet più amati dagli utenti ad un prezzo speciale per permettere a tutti di godere del meglio della tecnologia in mobilità.

HUAWEIMatePad Pro sarà disponibile al prezzo consigliato di 499,9€ nella versione Wi-Fi (invece di 549,9€),

HUAWEI Notebook

Essenziali per il Back2School e per il Back2Work i computer portatili.Huawei, con la sua ampia offerta, è in grado di soddisfare e rispondere alle varie esigenze di tutti i suoi clienti.

HUAWEIMateBook 14 è acquistabile dal 4 al 30 settembre ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.199€ (con processore INTEL i7) e 899,9 € (con processore INTEL i5).

Servizi HUAWEI in Omaggio

Ma non è finita qui, tutti coloro che acquisteranno uno degli smartphone o tablet menzionati, potranno godere di fantastiche promozioni sui serviziHuawei– 6 mesi di abbonamento diHuaweiMusic, 3 mesi di abbonamento aHuaweiVideoe 50GB di spazio di archiviazione extra per salvare i propri ricordi suHuaweiCloud– eincredibili vantaggi offerti dai partner.Tra i partner aderenti all’iniziativa e disponibili al download suHuaweiAppGalleryCoin, Chili, Feltrinelli, WeSchool,World of Winx, Boing, ufirst, Immobiliare.it, DAZN, Mediolanum, Fineco Bank e WeBank.

HUAWEI Smartwatch & Wearable

Settembre è il mese perfetto anche per rimettersi in forma dopo l’estate.Huaweiha pensato quindi anche agli appassionati di sport e natura presentando offerte dedicate ai device indossabili.

HUAWEIWatch GT2 E è ora disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 139€ (invece di 169€)

LE PROPOSTE DEI PARTNERHUAWEI

Anche i partner di AppGallery hanno scelto di mettere a disposizione degli utentiHuaweialcune proposte. Tra questiChili, che offre un coupon pari al 50% di sconto sull’acquisto di un film. I più piccoli potranno accedere all’appWorld of Winxe sbloccare, gratuitamente, la collezione Dramix.

Per il Back2School, 20 euro in meno per i docenti per accedere ai corsiWeSchoola loro dedicati da utilizzare entro dicembre.

Coin e Coincasa.it regalano agli utentiHuaweiil 15% di sconto sullo shopping sulla nuova collezione, in store e online.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato.

MEMBER CENTER E PETAL SEARCH

Per ricevere i vantaggi dei nostri partner è necessario accedere all’appMember Center, disponibile gratuitamente suHUAWEIAppGallerye pre-installata sui device più recenti, e scaricare le applicazioni che partecipano all’iniziativa.

Per una esperienza di ricerca ancora più completa, è inoltre possibile utilizzareHUAWEIPetal Searchun widget di ricerca che permette un accesso rapido e comodo a tutto l’elenco di applicazioni in costante aggiornamento su AppGallery, oltre che a notizie, immagini e altro ancora fornendo risultati più accurati e rilevanti per ciascun utente, in modo da consentire la piena personalizzazione e gestione dell’esperienza con il proprio smartphone.