Samsung annuncia un importante aggiornamento software che renderà disponibili le funzionalità più recenti di One UI 6 per un numero ancora maggiore di utenti Galaxy Watch. A partire da oggi, le innovazioni introdotte sui modelli di punta, come il Galaxy Watch Ultra e il Galaxy Watch7, arriveranno anche sui dispositivi delle generazioni precedenti, tra cui Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4 e il nuovo Galaxy Watch FE.

Benessere a portata di polso: nuove funzionalità per la salute

L’aggiornamento a One UI 6 trasforma i Galaxy Watch in strumenti ancora più efficaci per il monitoraggio della salute. Tra le novità spicca il Punteggio Energetico, un indicatore basato su parametri come il sonno, l’attività fisica, la frequenza cardiaca e la variabilità della frequenza cardiaca durante il sonno. Questo punteggio intuitivo offre agli utenti una visione completa del loro stato fisico e mentale, supportata da consigli personalizzati generati dall’intelligenza artificiale di Galaxy AI.

Il monitoraggio del sonno diventa ancora più dettagliato grazie a un algoritmo AI avanzato e nuove metriche come i movimenti, la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria. Queste funzionalità offrono un’analisi approfondita per aiutare gli utenti a migliorare la qualità del loro riposo.

Fitness su misura: allenamenti personalizzati e sfide motivazionali

One UI 6 introduce strumenti avanzati per il fitness, progettati per mantenere alta la motivazione degli utenti:

La funzione Sfida consente di confrontare i progressi attuali con le prestazioni precedenti in tempo reale durante la corsa o il ciclismo.

consente di confrontare i progressi attuali con le prestazioni precedenti in tempo reale durante la corsa o il ciclismo. La nuova modalità Routine di allenamento permette di combinare diversi esercizi per creare programmi personalizzati, adattati agli obiettivi individuali.

Nuovi quadranti e maggiore connettività

Samsung arricchisce l’esperienza degli utenti con nuovi quadranti personalizzabili, che uniscono stile e funzionalità. Tra le opzioni disponibili, il quadrante Digitale semplice offre un design minimalista, mentre il quadrante Bacheca Ultra info permette di visualizzare numerose informazioni in modo chiaro e immediato.

In termini di connettività, l’integrazione tra i Galaxy Watch e i dispositivi Galaxy diventa ancora più fluida. Grazie alle Risposte Suggerite, basate su AI, gli utenti possono rispondere rapidamente ai messaggi, mentre i nuovi gesti con Doppio avvicinamento dita permettono di gestire comodamente uno smartphone Galaxy collegato: rispondere alle chiamate, scattare foto e molto altro è ora a portata di polso.

Un ecosistema sempre più potente

Con l’aggiornamento a One UI 6, Samsung rafforza l’integrazione tra i Galaxy Watch e il suo ecosistema di dispositivi, offrendo un’esperienza utente ancora più completa e personalizzata. La nuova generazione di funzionalità assicura che ogni utente, indipendentemente dal modello di Galaxy Watch posseduto, possa beneficiare di strumenti all’avanguardia per salute, fitness e connettività.

