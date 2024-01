Samsun ha annunciato il lancio dei nuovi Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5, dispositivi progettati appositamente per il settore enterprise, in grado di affrontare le sfide quotidiane più impegnative, come il lavoro sul campo e in prima linea. Questi dispositivi sono caratterizzati da elevata versatilità, ottimizzazione delle prestazioni e sicurezza.

I due dispositivi offrono una migliore mobilità grazie alla connettività 5G, un processore ottimizzato e una memoria più ampia. Il Galaxy XCover7 presenta una fotocamera posteriore potenziata, dimensioni e risoluzione del display aumentate, mentre il Galaxy Tab Active5 include batterie sostituibili e la modalità No Battery, offrendo agli utenti opzioni flessibili.

Secondo un report di IDC Marketscape Worldwide Rugged Mobile Devices 2023 Vendor Assessment, nel 2022 il 38% delle aziende americane ha già adottato dispositivi rinforzati, mentre un altro 38% prevede di farlo entro il 2023. La crescente adozione di questi dispositivi è attribuita alla loro affidabilità, elevate prestazioni e durata nel tempo, che li rendono adatti a vari settori come industria manifatturiera, sanità, vendita al dettaglio e pubblica amministrazione.

Jerry Park, EVP and Head of Global Mobile B2B Team presso MX Business di Samsung Electronics, ha dichiarato:

“Oggi i mercati affrontano sfide e opportunità mai viste prima, e quindi sono necessari dispositivi che stiano al passo con i loro bisogni sempre dinamici.”

Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 sono presentati come dispositivi innovativi per la prima linea, con potenza, versatilità, durabilità e sicurezza integrati.

Entrambi i dispositivi sono costruiti per resistere a condizioni di lavoro difficili, con classificazione IP68 per resistenza all’acqua e alla polvere. Il Galaxy XCover7 è certificato MIL-STD-810H per resistere agli urti e alle cadute fino a 1,5 m, mentre il Galaxy Tab Active5 può resistere a cadute da 1,8 m con la custodia protettiva inclusa. I display di entrambi i dispositivi sono protetti da Corning Gorilla Glass Victus+ e Corning Gorilla Glass 5 per migliorare la durata e la resistenza ai graffi.

In termini di connettività, il Galaxy XCover7 è stato potenziato con 5G e Wi-Fi 5, mentre il Galaxy Tab Active5 offre 5G e Wi-Fi 6. Questa connettività avanzata permette ai lavoratori di essere più efficienti e produttivi.

Entrambi i dispositivi sono progettati per massimizzare la produttività e la sicurezza sul campo. Il Galaxy XCover7 offre un display da 6,6 pollici con maggiore superficie e risoluzione rispetto alle generazioni precedenti, mentre il Galaxy Tab Active5 presenta un display da 8,0 pollici con maggiore luminosità e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per una migliore visibilità in condizioni esterne.

La ricarica rapida riduce i tempi morti tra una ricarica e l’altra, e entrambi i dispositivi sono dotati di batterie sostituibili. Il Galaxy Tab Active5 può funzionare anche in No Battery Mode, consentendo agli utenti di utilizzarlo ininterrottamente presso chioschi o veicoli.

I dispositivi Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 sono inoltre progettati per massimizzare la sicurezza con il supporto di Samsung Knox Vault, che protegge dati critici come codici PIN, password e sequenze. Questa soluzione basata su hardware offre una sicurezza avanzata contro attacchi sia software che hardware.

In termini di disponibilità, i nuovi Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 saranno sul mercato a partire da gennaio 2024.

Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Samsung Galaxy: news.samsung.com/galaxy o www.samsungmobilepress.com.

