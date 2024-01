Al CES di Las Vegas, Samsung ha recentemente annunciato il debutto della nuovissima serie Galaxy Book4. Questa ultima serie non solo offre prestazioni all’avanguardia e maggiore sicurezza, ma si distingue anche per un display vivido e interattivo, il tutto racchiuso in un design ultraportatile.

In collaborazione con Microsoft, Samsung ha alzato l’asticella delle prestazioni dei PC, introducendo nuove esperienze di connessione senza soluzione di continuità. Le nuove funzionalità di connettività rendono la serie Galaxy Book4 più fluida, intelligente e adattabile, evidenziando l’impegno comune di Samsung e Microsoft nel fornire un’esperienza PC senza precedenti.

Connessione Multi-Dispositivo Con Microsoft Copilot

Attraverso le funzionalità di intelligenza artificiale smart e intuitive, Microsoft Copilot collega la serie Galaxy Book4 allo smartphone, garantendo un’affinità perfetta tra i due dispositivi. Copilot permette di gestire messaggi di testo, cercare informazioni e persino inviare messaggi direttamente dal PC, senza dover accendere il telefono o aprire singole app.

Con Microsoft Copilot, l’esperienza di connessione tra dispositivi è senza soluzione di continuità, semplificando la gestione delle attività quotidiane e rendendola più efficiente. Con l’espansione prevista per gestire un maggior numero di app, l’interazione con gli altri dispositivi Samsung Galaxy diventa sempre più intelligente, efficace e pratica.

Trasformare lo Smartphone in una Potente Webcam per PC

Con l’era del lavoro ibrido, le videoconferenze sono diventate essenziali. La serie Galaxy Book4 consente di utilizzare la fotocamera del telefono come webcam per PC, sfruttando la qualità delle fotocamere Galaxy per videochiamate su applicazioni come Microsoft Teams.

L’utente può passare facilmente dalla fotocamera anteriore a quella posteriore, adattandosi a diverse configurazioni o cambiando rapidamente l’inquadratura durante una chiamata. Questa funzione, che consente di rimanere flessibili senza dover regolare le impostazioni sul PC, migliora notevolmente l’esperienza di qualsiasi fotocamera.

Collaborazione Continua tra Samsung e Microsoft

Grazie alla stretta collaborazione tra Samsung e Microsoft, la serie Galaxy Book4 continuerà a offrire funzionalità sempre più intelligenti. Abbinando il Galaxy Book4 ad altri dispositivi Galaxy, come il Tab S9 Ultra come monitor esteso o i Galaxy Buds2 Pro per un suono superiore, l’esperienza complessiva del PC viene ulteriormente migliorata.

Con queste e altre funzionalità, la serie Galaxy Book4 è progettata per offrire la massima esperienza utente nel mondo dei PC.

