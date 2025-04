Samsung ha annunciato oggi un importante aggiornamento per i suoi smart TV e monitor: il supporto ai contenuti Netflix in formato HDR10+. Questa integrazione, promette di trasformare l’esperienza visiva degli spettatori, offrendo contrasti più profondi, colori più vividi e una resa delle immagini notevolmente più realistica.

L’HDR10+ è una tecnologia di nuova generazione sviluppata da Samsung che ottimizza la qualità dell’immagine analizzando ogni singola scena. A differenza di altri standard HDR, regola dinamicamente luminosità e contrasto fotogramma per fotogramma, garantendo una fedeltà visiva che rispetta pienamente la visione creativa dei registi.

“HDR10+ migliora il modo in cui guardiamo i contenuti, offrendo un contrasto più profondo e colori più vivaci per un’esperienza cinematografica”

ha dichiarato Taeyong Son, Executive Vice President Visual Display Business di Samsung Electronics. “Siamo entusiasti di portare questa tecnologia agli oltre 300 milioni di utenti Netflix e continueremo a collaborare con vari partner per espandere il supporto HDR10+ nella nostra linea di prodotti e nel più ampio ecosistema di streaming.”

Questa novità sarà disponibile sui TV Samsung Neo QLED, OLED e Lifestyle della gamma 2025, così come sui monitor Samsung delle serie 2024 e 2025. L’azienda ha inoltre annunciato piani per estendere il supporto ad altri modelli in futuro, come parte di una strategia più ampia di espansione dell’ecosistema HDR10+.

La collaborazione con Netflix rappresenta un passo significativo per Samsung, che continua a lavorare con un numero crescente di partner dell’industria per aumentare la diffusione di questa tecnologia e offrire un’esperienza visiva di qualità superiore a un pubblico sempre più vasto.

Per gli appassionati di cinema e serie TV, questa integrazione significa poter godere di una libreria in continua espansione di contenuti con una profondità e qualità delle immagini senza precedenti, rendendo l’esperienza di visione domestica sempre più simile a quella cinematografica.

Per maggiori informazioni sui TV Samsung compatibili con questa nuova funzionalità, gli utenti possono visitare il sito ufficiale www.samsung.com.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!