Attenti ai nuovi PC di Samsung! La casa sudcoreana fa sul serio e per il 2023 ha presentato dei computer in grado di mettere in difficoltà la concorrenza, grazie alla dotazione hardware di qualità che li caratterizza, in particolar modo la versione Ultra.

Samsung ha cercato, innanzitutto, di puntare sull’ecosistema e sul binomio hardware/software, alla stessa stregua di Apple. Difatti, i Galaxy Book 3, declinati in varie versioni, dispongono di software in grado di migliorare il dialogo con altri prodotti della stessa azienda. Parliamo, nello specifico, di Samsung Multi Control, che consente di controllare con uno stesso set di input (mouse, tastiera, ecc…) il computer, il tablet ed anche gli smartphone della casa coreana. Oppure ci riferiamo a Secondo Schermo, una soluzione che permette al Galaxy Tab di divenire un monitor wireless quando viene affiancato ad uno dei Galaxy Book. Samsung ha parlato anche di Collegamento al telefono, che riproduce in una finestra di Windows lo schermo dello smartphone e di Single Sign On, Samsung Pass e Smart Switch, soluzioni che semplificano l’accesso al proprio account e la sincronizzazione di impostazioni e dati dal vecchio PC Windows.

Galaxy Book 3 Ultra

Samsung ha presentato un PC molto potente e rifinito dal punto di vista estetico. Al proprio interno batte un cuore Intel: si tratta dei nuovi processori di 13ima generazione, fino all’i9-13900H, supportati dalla discreta scheda video GeForce RTX 4070. Interessante la scelta del display, un Dynamic AMOLED 2X, simile a quelli installati sui nuovi smartphone dell’azienda. La risoluzione del pannello arriva fino al 3K (16:10, 400 nit, copertura del 120% dello spazio colore DCI-P3), con un refresh rate a 120Hz. Merita menzione anche la webcam con Studio Mode per correggere illuminazione e per gestire l’inquadratura in maniera automatica.

Di seguito la scheda tecnica:

Processore: Intel Core i7 o Intel Core i9 EVO di 13° generazione ad alte prestazioni (gamma “H”)

GPU: NVIDIA RTX 4050 o 4070

RAM: 16 o 32 GB, LPDDR5

Storage: 512 GB o 1 TB, SSD NVMe PCIe Gen 4, 2°slot SSD libero

Display: 16″ Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 3K 1800p (2.880 x 1.800 pixel), 16:10, 400 nit, copertura 120% dello spazio colore DCI-P3

Batteria: 76 Wh

Caricatore: 100 W, USB-C

Porte: 2x USB Type-C (Thunderbolt 4), 1x USB Type-A 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.0, 1x jack audio, 1x lettore microSD

Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1

4 speaker ottimizzati AKG e certificati Dolby Atmos, woofer max 5 W x 2, tweeter max 2 W x 2

Webcam FHD, doppio microfono

Tastiera: retroilluminata, tastierino numerico laterale, scanner di impronte digitali

Dimensioni: 355,4 x 250,4 x 16,5 mm

Peso: 1,79 kg

OS: Windows 11

Colorazione: grafite

Galaxy Book3 Pro 14″ e 16″

Processore: Intel Core i5 o Intel Core i7 EVO di 13° generazione

GPU: Iris Xe integrata

RAM: 8 o 16 GB, LPDDR5

Storage: 512 GB o 1 TB, SSD NVMe PCIe Gen 4, 2°slot SSD libero

Display: 14″ Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 3K 1800p (2.880 x 1.800 pixel), 16:10, 400 nit, copertura 120% dello spazio colore DCI-P3

Batteria: 63 Wh

Caricatore: 65 W, USB-C

Porte: 2x USB Type-C (Thunderbolt 4), 1x USB Type-A 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4, 1x jack audio, 1x lettore microSD

Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1

4 speaker ottimizzati AKG e certificati Dolby Atmos, woofer max 5 W x 2, tweeter max 2 W x 2

Webcam FHD, doppio microfono

Tastiera: retroilluminata, scanner di impronte digitali

Dimensioni: 312,3 x 223,8 x 11,3 mm

Peso: 1,17 kg

OS: Windows 11

Colorazione: grafite

Versione da 16″:

Processore: Intel Core i5 o Intel Core i7 EVO di 13° generazione

GPU: Iris Xe integrata

RAM: 8 o 16 GB, LPDDR5

Storage: 512 GB o 1 TB, SSD NVMe PCIe Gen 4, 2°slot SSD libero

Display: 16″ Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 3K 1800p (2.880 x 1.800 pixel), 16:10, 400 nit, copertura 120% dello spazio colore DCI-P3

Batteria: 76 Wh

Caricatore: 65 W, USB-C

Porte: 2x USB Type-C (Thunderbolt 4), 1x USB Type-A 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4, 1x jack audio, 1x lettore microSD

Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1

4 speaker ottimizzati AKG e certificati Dolby Atmos, woofer max 5 W x 2, tweeter max 2 W x 2

Webcam FHD, doppio microfono

Tastiera: retroilluminata, tastierino numerico, scanner di impronte digitali

Dimensioni: 355,4 x 250,4 x 12,5 mm

Peso: 1,56 kg

OS: Windows 11

Colorazione: grafite

Galaxy Book3 Pro 360

Processore: Intel Core i7 EVO di 13° generazione

GPU: Iris Xe integrata

RAM: 16 GB, LPDDR5

Storage: 512 GB PCIe

Display: 16″ Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 3K 1800p (2.880 x 1.800 pixel), 16:10, 400 nit, copertura 120% dello spazio colore DCI-P3, touch screen, compatibile con S Pen (inclusa in confezione)

Batteria: 76 Wh

Caricatore: 65 W, USB-C

Porte: 2x USB Type-C (Thunderbolt 4), 1x USB Type-A 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4, 1x jack audio, 1x lettore microSD

Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1

4 speaker ottimizzati AKG e certificati Dolby Atmos, woofer max 5 W x 2, tweeter max 2 W x 2

Webcam FHD, doppio microfono

Tastiera: retroilluminata, tastierino numerico, scanner di impronte digitali

Dimensioni: 355,4 x 252,2 x 12,8 mm

Peso: 1,66 kg

OS: Windows 11

Colorazione: grafite

Disponibilità e prezzi Samsung Galaxy Book 3

Sono partiti i preordini dei nuovi PC Windows di Samsung e dovrebbero continuare fino alla fine di febbraio. I prezzi di ogni versione vengono riportati di seguito:

GALAXY BOOK3 ULTRA

i7 + RTX 4050 + 16 GB + 512 GB: 2.699€

i9 + RTX 4070 + 32 GB + 512 GB: 3.499€

GALAXY BOOK3 PRO 14

8 GB + 512 GB: 1.799€

16 GB + 512 GB: 1.899€

GALAXY BOOK3 PRO 16”

i7 + 16 GB + 512 GB: 2.099€

i7 + 16 GB + 1 TB: 2.299€

GALAXY BOOK3 PRO 360

i7 + 16 GB + 512 GB: 2.299€

GALAXY BOOK3 360

13,3″ + i5 + 8 GB + 512 GB: 1.499€

15,6″ + i5 + 8 GB + 512 GB: 1.599€

