Dei nuovi Samsung Galaxy S23 si sapeva tanto, forse anche troppo. I rumor non sono mancati nei mesi scorsi; anzi, si sono intensificati proprio nelle ultime settimane. E’ tempo, finalmente, di dare uno sguardo completo alla nuova line-up premium della casa coreana, che per il 2023 ha deciso di puntare su tre modelli: Il Samsung Galaxy S23, il Galaxy S23+ ed il Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra – Ha proprio tutto, anche un nuovo sensore

A livello tecnologico, Samsung Galaxy S23 Ultra rappresenta il meglio che la casa coreana ha da offrire. L’azienda, quest’anno, ha deciso di affidarsi al nuovo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2, in versione customizzata per lavorare con gli smartphone di Samsung in maniera impeccabile.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra dispone di un display generoso Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici, con risoluzione Quad HD+, curvo ai lati e con refresh rate variabile da 1 a 120Hz. Impressionante la luminosità di picco dichiarata di 1750 nits. Un tale pannello ha necessità di protezione: a questo ci ha pensato Corning, che ha fornito un vetro Gorilla Glass Victus 2, caratterizzato da grande resistenza. Samsung Galaxy S23 Ultra dispone anche di un sensore di impronte digitali ultrasonico rinnovato, posto al di sotto del display.

Una delle principali novità risiede nel comparto fotografico principale. Al posteriore è stato scelto come sensore di punta il nuovo ISOCELL HP2 da 200 megapixel, stabilizzato otticamente ed in grado di scattare foto a 12 MP, 50 MP o a piena risoluzione. Completano la dotazione il sensore ultra-grandangolare da 12MP, uno tele da 10MP (zoom ottico 3x) ed uno periscopico da 10MP (zoom ottico 10x). Il nuovo occhio del Samsung Galaxy S23 Ultra è specializzato nella fotografia in condizione di scarsa illuminazione ambientale, grazie anche ad un software potenziato da Samsung. Oltre al nuovo ISP, è interessante la suite di strumenti Expert RAW, che permette all’utente di lavorare con file JPEG o RAW.

La punta di diamante dei dispositivi Samsung è dotata di una batteria da 5.000 mAh, in grado di supportare la ricarica cablata a 45W e quella wireless a 10W. Il nuovo S23 Ultra arriva sul mercato con la OneUI 5.1, basata su Android 13: non uno stravolgimento rispetto alla OneUI 5.0 attualmente in commercio, piuttosto un deciso affinamento delle prestazioni e delle funzioni. Da primato nel mondo Android il supporto di Samsung ai suoi dispositivi di 5 anni di patch di sicurezza e di quattro anni per quanto concerne le nuovi versioni del Sistema Operativo di Google.

Di seguito la scheda tecnica completa del Samsung Galaxy S23 Ultra:

Dimensioni: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm

x x Peso: 234 grammi

Materiali: vetro (davanti e dietro) e alluminio (frame laterale) riciclati

(davanti e dietro) e (frame laterale) Display: Dynamic AMOLED 2X da 6,8” curvo ai bordi Risoluzione: QHD+ in 19,3:9 (1440 x 3088 pixel) Frequenza di aggiornamento: da 1 a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz (Game mode) Luminosità di picco: 1750 nits Vision Booster , HDR10+ , Dolby Vision Protezione: Corning Gorilla Glass Victus 2

da curvo ai bordi SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5X)

o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 256 , 512 GB o 1 TB (UFS 4.0)

, o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore quadrupla con flash LED: Sensore principale (Samsung ISOCELL HP2) da 1/1,3” con risoluzione 200 MP (f/1.7) con Dual Pixel PDAF, Laser AF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con Dual Pixel PDAF e angolo di visione a 120° Sensore teleobiettivo da 10 MP (f/2.4) con PDAF, OIS e zoom ottico 3x Teleobiettivo periscopico da 10 MP (f/4.9) con Dual Pixel PDAF, OIS e zoom ottico 10x Registrazione video: fino alla risoluzione 8K a 24 o 30 fps o alla 4K a 60 fps

con flash LED: Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 12 MP (f/2.2) con PDAF e angolo di visione a 80°

(f/2.2) con PDAF e angolo di visione a Audio: stereo (doppio speaker), 32-bit/384 kHz (Tuned by AKG )

(doppio speaker), (Tuned by ) Lettore delle impronte digitali: ultrasonico , sotto al display

, sotto al display Sensori: Accelerometro , Barometro , Giroscopio , Bussola , Prossimità , Luce ambientale

, , , , , Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM), 5G /4G/3G/2G

(due Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , UWB , GPS , NFC , USB Type-C 3.2

(802.11 ax), , , , , Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 45 W e supporto alla ricarica wireless (a 10 W ), anche inversa (a 4,5 W )

con supporto alla ricarica rapida cablata a e supporto alla ricarica wireless (a ), anche inversa (a ) Sistema operativo: One UI 5.1 basata su Android 13

Samsung Galaxy S23 e S23+

I Samsung Galaxy S23 ed S23+ condividono la maggior parte delle soluzioni hardware del fratello maggiore, a partire dall’adozione del potente Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, fino ad arrivare alla scelta estetica di far risaltare i singoli sensori posteriori dalla scocca, in modo da ricercare il minimalismo e l’essenzialità, tipico della serie. Sono state eliminate anche le curve e le bombature; S23 ed S23+ sono piatti all’anteriore ed al posteriore.

Per collocare i due smartphone un gradino più in basso rispetto alla variante Ultra, Samsung ha optato per sostituire l’innovativa camera da 200 MP con una più classica e ben rodata da 50MP, affiancata dal sensore ultra-grandangolare da 12MP e da quello tele da 10MP con zoom ottico 3X.

Anche per quanto riguarda i display i Samsung Galaxy S23 rinunciano a qualche specifica premium; a bordo troviamo due pannelli da 6,1 e da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ e con refresh rate variabile da 48 a 120Hz. Molto apprezzata è la possibilità dei due pannelli di spingersi fino ai 1750 nits di picco, come il fratello maggiore.

Di seguito le schede tecniche di Samsung Galaxy S23 ed S23+:

Dimensioni e peso:

146,3 x 70,9 x 7,6 mm e 168 grammi (Galaxy S23)

x x e (Galaxy S23) 157,8 x 76,2 x 7,6 mm e 196 grammi (Galaxy S23+)

Materiali: vetro (davanti e dietro) e alluminio (frame laterale) riciclati

Display: Dynamic AMOLED 2X da 6,1” (Galaxy S23) e 6,6” (Galaxy S23+)

Risoluzione: FHD+ in 19,5:9 (1080 x 2340 pixel)

Frequenza di aggiornamento: variabile, da 48 a 120 Hz

Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz (Game mode)

Luminosità di picco:1750 nits

Vision Booster,HDR10+,Dolby Vision

Protezione:Corning Gorilla Glass Victus 2

SoC:Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy(4 nm) con CPU octa-core e GPUAdreno 740

Memoria RAM:8 GB(LPDDR5X)

Spazio di archiviazione:

Galaxy S23:128 GB(UFS 3.1) o256 GB(UFS 4.0)

Galaxy S23+:256o512 GB(UFS 4.0)

Fotocamera posteriore triplacon flash LED:

Sensore principale da50 MP(f/1.8) con Dual Pixel PDAF e OIS

Sensore ultra-grandangolare da12 MP(f/2.2) con angolo di visione a120°

Sensore teleobiettivo da10 MP(f/2.4) con PDAF ezoom ottico 3x

Registrazione video: fino alla risoluzione8Ka24o30 fpso alla4Ka60 fps

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da12 MP(f/2.2) con PDAF e angolo di visione a80°

Audio:stereo(doppio speaker),32-bit/384 kHz(Tuned byAKG)

Lettore delle impronte digitali:ultrasonico, sotto al display

Sensori:Accelerometro,Barometro,Giroscopio,Bussola,Prossimità,Luce ambientale

Reti mobili:Dual SIM(due Nano-SIM o Nano-SIM + eSIM),5G/4G/3G/2G

Connettività:Wi-Fi 6E(802.11 ax),Bluetooth 5.3,GPS,NFC,USB Type-C 3.2

Certificazione:IP68(resistenza ad acqua e polvere)

Batteria:

Galaxy S23: unità da 3900 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W e supporto alla ricarica wireless (a 10 W ), anche inversa (a 4,5 W )

con supporto alla ricarica rapida cablata a e supporto alla ricarica wireless (a ), anche inversa (a ) Galaxy S23+: unità da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 45 W e supporto alla ricarica wireless (a 10 W), anche inversa (a 4,5 W)

Sistema operativo: One UI 5.1 basata su Android 13

Disponibilità e prezzi Samsung Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra

I nuovi Samsung Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra sono già disponibili all’acquisto in quattro colorazioni (Phantom Black, Cream, Green e Lavender):

Samsung Galaxy S23:

In configurazione 8+128 GB ha un prezzo di listino di 979,00 euro

In configurazione 8+256 GB ha un prezzo di listino di 1039,00 euro

Samsung Galaxy S23+:

In configurazione 8+256 GB ha un prezzo di listino di 1229,00 euro

In configurazione 8+512 GB ha un prezzo di listino di 1349,00 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra:

In configurazione 8+256 GB ha un prezzo di listino di 1479,00 euro

In configurazione 12+512 GB ha un prezzo di listino di 1659,00 euro

In configurazione 12 GB + 1 TB ha un prezzo di listino di 1899,00 euro

