Samsung ha svelato i nuovi Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Tab S10 FE+, due tablet che uniscono eleganza e prestazioni avanzate in un design raffinato e versatile, perfetto per chi vuole esprimere creatività e gestire il multitasking in mobilità.

I nuovi modelli, presentati a Milano, portano il concetto di “esperienza mobile intelligente” a un livello superiore. Il Galaxy Tab S10 FE+ si distingue per il display da 13,1 pollici, quasi il 12% più grande rispetto al modello precedente, e per i bordi sottili che offrono un’esperienza visiva coinvolgente, ideale per l’intrattenimento, lo studio o il lavoro. Grazie alla frequenza di aggiornamento a 90 Hz e ai 800 nits HBM, i video e i giochi prendono vita in maniera fluida e nitida, mentre le tecnologie di regolazione automatica della luminosità e la riduzione delle emissioni di luce blu assicurano un comfort visivo anche in ambienti esterni.

La vera novità, però, risiede nelle funzionalità AI integrate. Samsung ha infatti pensato a una serie di strumenti intelligenti che semplificano la vita quotidiana: da “Cerchia e Cerca” di Google, che consente di reperire informazioni istantaneamente direttamente dal contenuto visualizzato, a Samsung Notes, dotato di strumenti come “Risolvi Operazione” e “Guida alla scrittura a mano” per rendere la gestione degli appunti ancora più intuitiva. Anche la tastiera Book Cover Keyboard si arricchisce di un tasto dedicato all’AI, per avviare assistenti personalizzabili con un semplice tocco.

Altre funzioni, come “Gomma Oggetto” per modificare le foto, “Volto Migliore” per creare scatti di gruppo perfetti e “Ritaglio Automatico” per montare i momenti più belli, dimostrano come il connubio tra hardware di alta qualità e soluzioni software intelligenti possa elevare l’esperienza d’uso. Non mancano applicazioni per la creatività, come LumaFusion, Goodnotes, Clip Studio Paint, Sketchbook e Picsart, che trasformano il tablet in una vera e propria tela digitale.

Il tutto è racchiuso in un dispositivo pensato per la portabilità: il Galaxy Tab S10 FE è oltre il 4% più leggero rispetto al modello precedente e, insieme alla sua robustezza certificata IP68, garantisce sicurezza e resistenza in ogni situazione. Come sempre, la sicurezza dei dati non è mai trascurata: Samsung Knox offre un sistema di protezione a più livelli, per tenere al sicuro le informazioni personali anche nelle operazioni più complesse.

Prezzo e disponibilità

Disponibili a partire dal 3 aprile in colorazioni Gray e Blue, i nuovi Galaxy Tab S10 FE e S10 FE+ si propongono come soluzioni ideali per chi cerca un dispositivo che unisca stile, potenza e innovazione AI, capace di trasformare il lavoro e il tempo libero in un’esperienza senza limiti.

Galaxy Tab S10 FE con display da 10.9 pollici:

Versione WiFi con memoria 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €579

Versione 5G con memoria 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €679

Versione WiFi con memoria 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €679

Galaxy Tab S10 FE+ con display da 13.1 pollici:

Versione WiFi con memoria 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €749

Versione 5G con memoria 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €849

Versione WiFi con memoria 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €849

Per ulteriori informazioni sulla serie Galaxy Tab S10 FE, visita il sito dedicato.

